تحذير فلسطيني من مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، وإيران تتوعد قتلة ضابط الحرس الثوري

جدري القرود: الحكومة البريطانية تنشر نصائحها مع تزايد القلق من ارتفاع أعداد الإصابات
أتاح مسؤولو الصحة في بريطانيا وبلجيكا نصائحهم حول الإصابة بمرض جدري
القرود أمام الجمهور؛ في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض في عدد متزايد من
البلدان خارج إفريقيا.
وفي بريطانيا، التي سجلت 20 إصابة بالمرض، نصحت السلطات المخالطين للحالات عالية الخطورة بالعزل الذاتي لمدة ثلاثة أسابيع وتلقي اللقاح المضاد لمرض الجدري.
وسجلت الولايات المتحدة العديد من الإصابات بجدري القرود، غير أن الرئيس
بايدن قال إن المسؤولين هناك لا يتبنون نفس مستويات القلق من تفشي فيروس كورونا
إزاء الإصابات بجدري القرود، مشيرا إلى أن اللقاح المضاد لمرض الجدري سيكون كافيا
وهو متاح إذا لزم الأمر.
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جدري القرود: الحكومة البريطانية تنشر نصائحها مع تزايد القلق من ارتفاع أعداد الإصابات
أتاح مسؤولو الصحة في بريطانيا وبلجيكا نصائحهم حول الإصابة بمرض جدري القرود أمام الجمهور؛ في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض في عدد متزايد من البلدان خارج إفريقيا.
وفي بريطانيا، التي سجلت 20 إصابة بالمرض، نصحت السلطات المخالطين للحالات عالية الخطورة بالعزل الذاتي لمدة ثلاثة أسابيع وتلقي اللقاح المضاد لمرض الجدري.
وسجلت الولايات المتحدة العديد من الإصابات بجدري القرود، غير أن الرئيس بايدن قال إن المسؤولين هناك لا يتبنون نفس مستويات القلق من تفشي فيروس كورونا إزاء الإصابات بجدري القرود، مشيرا إلى أن اللقاح المضاد لمرض الجدري سيكون كافيا وهو متاح إذا لزم الأمر.
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الرئيس الإيراني يتعهد بالثأر من قتلة الضابط في الحرس الثوري
تعهد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بملاحقة قتلة الضابط في الحرس الثوري الإيراني صياد خدائي الذي قتل بالرصاص أمس في طهران، واصفا الثأر بـ"أمر حتمي".
وقال رئيسي وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بنسختها العربية، "ليس لدي شك في أن الانتقام لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين أمر حتمي".
وقتل الضابط برتبة عقيد في الحرس الثوري عندما أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية، النار عليه في شرق طهران. وحمّل الحرس الثوري الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية العملية.
مسيرة الأعلام: مسؤولون فلسطينيون يحذرون من السماح بالفعالية اليمينية الإسرائيلية في القدس
حذر قادة ومسؤولون فلسطينيون من السماح بإقامة مسيرة لليهود اليمينيين في القدس الأسبوع المقبل في ظل التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وينظم إسرائيليون يمينيون مسيرة سنوية من كل عام لإحياء ذكرى سيطرة إسرائيل على الشطر الشرقي من القدس في حرب 1967 التي شهدت احتلال إسرائيل لأراض عربية.
وقال المسؤول المكتب الإعلامي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، "أبلغنا جميع الوسطاء بأن مسيرة الأعلام المقررة في 29 الشهر الجاري عمل استفزازي وعدواني وسيتم الرد عليه".
كذلك حذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار محكمة الصلح الإسرائيلية السماح للاسرائيليين بأداء طقوس دينية في باحات المسجد الأقصى.
واعتبرت الرئاسة قرار المحكمة الإسرائيلية "مساساً خطيراً بالوضع التاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتحديا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية."