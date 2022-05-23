تحذير فلسطيني من مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس، وإيران تتوعد قتلة ضابط الحرس الثوري

أتاح مسؤولو الصحة في بريطانيا وبلجيكا نصائحهم حول الإصابة بمرض جدري القرود أمام الجمهور؛ في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بالمرض في عدد متزايد من البلدان خارج إفريقيا.

وفي بريطانيا، التي سجلت 20 إصابة بالمرض، نصحت السلطات المخالطين للحالات عالية الخطورة بالعزل الذاتي لمدة ثلاثة أسابيع وتلقي اللقاح المضاد لمرض الجدري.

وسجلت الولايات المتحدة العديد من الإصابات بجدري القرود، غير أن الرئيس بايدن قال إن المسؤولين هناك لا يتبنون نفس مستويات القلق من تفشي فيروس كورونا إزاء الإصابات بجدري القرود، مشيرا إلى أن اللقاح المضاد لمرض الجدري سيكون كافيا وهو متاح إذا لزم الأمر.

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