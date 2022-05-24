تحطم طائرة حربية إيرانية في أصفهان، والمغرب يرصد 3 حالات يشتبه في أنها إصابات بجدري القرود

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أحالت النيابة العامة المصرية زوج سيدة للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها باستخدام سلاح أبيض، بعد انتشار فيديو يوثق لاعتدائه عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت النيابة، في بيان مساء الاثنين، أنها استمعت لشهادة الزوجة ماري مجدي وابنتها اللتين أكدتا وجود خلافات دائمة بين الزوجين بلغت ذروتها منذ نحو عشرة أيام عندما تعرضت الزوجة للضرب باستخدام عصا خشبية وسكين، ما تسبب في وقوع إصابات متفرقة بجسدها.

وأضاف البيان أن الزوج مسجل خطر، وسبق اتهامه في عدة قضايا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد ضجت غضبا بعد انتشار مقطع فيديو لامرأة يضربها زوجها بعنف شديد. ومع انتشار الفيديو، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #انقذوا_ماري_مجدي، وطالبوا من خلاله السلطات المعنية بالتدخل لإنقاذ ماري.

وفي ظل قانون الأحوال الشخصية، يمنع بشكل عملي طلاق المسيحيين إلا في حالتي إثبات الزنا على أحد الطرفين أو تغيير ديانة أحد الطرفين، وهو ما أثار نقاشا مجتمعيا حول قوانين الطلاق ودفع البعض للمطالبة بقانون مدني للزواج.