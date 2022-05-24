تحطم طائرة حربية إيرانية في أصفهان، والمغرب يرصد 3 حالات يشتبه في أنها إصابات بجدري القرود

ماري مجدي: النيابة المصرية تحيل زوج ضحية العنف الأسري إلى المحاكمة الجنائية
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أحالت
النيابة العامة المصرية زوج سيدة للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب
وإصابتها باستخدام سلاح أبيض، بعد انتشار فيديو يوثق لاعتدائه عليها عبر مواقع التواصل
الاجتماعي.
وذكرت
النيابة، في بيان مساء الاثنين، أنها استمعت لشهادة الزوجة ماري مجدي وابنتها
اللتين أكدتا وجود خلافات دائمة بين الزوجين بلغت ذروتها منذ نحو عشرة أيام عندما
تعرضت الزوجة للضرب باستخدام عصا خشبية وسكين، ما تسبب في وقوع إصابات متفرقة
بجسدها.
وأضاف
البيان أن الزوج مسجل خطر، وسبق اتهامه في عدة قضايا.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في
مصر قد ضجت غضبا بعد انتشار مقطع فيديو لامرأة يضربها زوجها بعنف شديد. ومع انتشار
الفيديو، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #انقذوا_ماري_مجدي، وطالبوا من
خلاله السلطات المعنية بالتدخل لإنقاذ ماري.
وفي ظل قانون الأحوال الشخصية، يمنع
بشكل عملي طلاق المسيحيين إلا في حالتي إثبات الزنا على أحد الطرفين أو تغيير
ديانة أحد الطرفين، وهو ما أثار نقاشا مجتمعيا حول قوانين الطلاق ودفع البعض
للمطالبة بقانون مدني للزواج.
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ماري مجدي: النيابة المصرية تحيل زوج ضحية العنف الأسري إلى المحاكمة الجنائية
أحالت النيابة العامة المصرية زوج سيدة للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها باستخدام سلاح أبيض، بعد انتشار فيديو يوثق لاعتدائه عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت النيابة، في بيان مساء الاثنين، أنها استمعت لشهادة الزوجة ماري مجدي وابنتها اللتين أكدتا وجود خلافات دائمة بين الزوجين بلغت ذروتها منذ نحو عشرة أيام عندما تعرضت الزوجة للضرب باستخدام عصا خشبية وسكين، ما تسبب في وقوع إصابات متفرقة بجسدها.
وأضاف البيان أن الزوج مسجل خطر، وسبق اتهامه في عدة قضايا.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد ضجت غضبا بعد انتشار مقطع فيديو لامرأة يضربها زوجها بعنف شديد. ومع انتشار الفيديو، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #انقذوا_ماري_مجدي، وطالبوا من خلاله السلطات المعنية بالتدخل لإنقاذ ماري.
وفي ظل قانون الأحوال الشخصية، يمنع بشكل عملي طلاق المسيحيين إلا في حالتي إثبات الزنا على أحد الطرفين أو تغيير ديانة أحد الطرفين، وهو ما أثار نقاشا مجتمعيا حول قوانين الطلاق ودفع البعض للمطالبة بقانون مدني للزواج.
تحطم مقاتلة حربية إيرانية شرقي أصفهان ومصرع الطيار ومساعده
أفادت وسائل إعلام حكومية إيرانية بتحطم طائرة مقاتلة من طراز أف-7 خلال مهمة تدريبية وسط البلاد في ظل تقارير عن مصرع الطائر ومساعده.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية فإن الطائرة تحطمت صباح اليوم بالقرب من أنارك التابعة لمدينة نايين في اصفهان.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني القول إن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن أسباب الحادث.
جدري القرود: المغرب يعلن عن 3 حالات يشتبه في إصابتها بالمرض
قالت وزارة الصحة المغربية إن هناك 3 حالات يشتبها في كونها مصابة بمرض جدري القرود.
وشددت الوزارة على أن المرضى يخضعون للمراقبة الطبية بانتظار صدور النتائج النهائية للتحاليل المخبرية التي أجريت لهم دون الكشف عن المناطق التي اكتشفت فيها الحالات.
وظهرت حالات الإصابة بالفيروس النادر - الذي يسبب طفحا جلديا وحمى - في جميع أنحاء العالم في الأسابيع الأخيرة، وهو أمر غير معتاد.
وتمّ تأكيد حوالي مئة إصابة حتى الآن في عشرات الدول الأوروبية وأيضاً في أستراليا وكندا والولايات المتحدة.