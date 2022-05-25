القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا وتصيب العشرات عند قبر النبي يوسف في نابلس، وكوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية أحدها عابر للقارات

قتلت القوات الإسرائيلية فتى فلسطينيا في الـ16من عمره وأصيب العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن غيث يامين قتل بإصابة بالرصاص الحي في الرأس في منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 15 شخصا أصيبوا خلال المواجهات بالرصاص المطاطي، وإن 41 آخرين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، فضلاً عن إصابات أخرى.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس لتأمين دخول حافلات المستوطنين للصلاة في قبر النبي يوسف.

ويعد الموقع مقدسا لدى اليهود، وهو يقع تحت السيطرة الفلسطينية، ويعد نقطة صراع منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967.

وبحسب المعتقدات اليهودية، فإن عظام النبي "يوسف بن يعقوب" أُحضرت من مصر ودُفنت في هذا المكان. لكن الرواية الفلسطينية تقول إن عمر المكان لا يتجاوز بضعة قرون، وإنه مقام لشيخ مسلم اسمه يوسف الدويكات.

وقال الجيش الإسرائيلي، الذي يشرف على تلك الزيارات الشهرية، إن الفلسطينيين رشقوا الجيش بالحجارة والزجاجات الحارقة. وأطلق الجنود النار على مشتبه به كان يلقي زجاجة حارقة. وحدثت إصابة، وسمع إطلاق نار في المنطقة أيضا".