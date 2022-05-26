قيس سعيد يدعو التونسيين إلى إجراء استفتاء على دستور جديد رغم المعارضة الواسعة، وفي السنغال مقتل 11 رضيعاً في حريق

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما يدعو الناخبين إلى إجراء استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز.

وفي استمارة الاستفتاء سيكون هناك سؤال واحد، بحسب مصادر رسمية، هل توافق على الدستور الجديد؟

أتى هذا الإعلان بعد أن عيّن سعيد لجنة استشارية لصياغة دستور جديد لـ "جمهورية جديدة" على حد وصفه وسط دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة.

وتقول الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد إنها ستقاطع الحوار بشأن صياغة الدستور الجديد وتصف عمل الرئيس بأنه أحادي الجانب.

ومضى الرئيس سعيد في سلسلة من التحركات لتوسيع سلطاته وتفكيك المؤسسات المنتخبة منذ العام الماضي، عندما علق البرلمان. وأعلن عن خطة "الجمهورية الجديدة" في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي الأسبوع الماضي عين سعيد الصادق بلعيد أستاذ القانون على رأس لجنة استشارية، تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية، لصياغة دستور جديد "لجمهورية جديدة" وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي.