زيلينسكي ينتقد الغرب بشدة بعد احتدام الحرب في شرق أوكرانيا ويقول "كفاكم عبثا"، وارتفاع كبير في عدد إصابات جدري القرود في إسبانيا

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود ارتفع إلى 84 حالة، وأوضحت هيئة الصحة في إسبانيا أنها رصدت أمس 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس.

وقالت وزيرة الصحة إن إسبانيا ستشتري لقاحات ضد جدري القرود كجزء من مشتريات اللقاح المشتركة للاتحاد الأوروبي، وأكدت أن سلالة غرب إفريقيا، التي يبلغ معدل الوفيات فيها حوالي 1 في المئة، هي التي اكتشفت في إسبانيا.

وتعد إسبانيا وإنجلترا والبرتغال من البلدان التي سجلت أكبر عدد من الحالات في الآونة الأخيرة لتفشي المرض.

كما أعلنت اليوم السلطات الصحية في فنلندا تسجيل أول إصابة بهذا المرض على أراضيها.

ولعل من المطمئن أن معظم الإصابات المكتشفة على مستوى العالم حتى الآن ليست شديدة، وليست مميتة، وأعراضها خفيفة.

لكن القائم بأعمال مدير وكالة الصحة العامة في إفريقيا حذر من مغبة تخزين اللقاحات، كما حدث خلال تفشي وباء كورونا.

فجدرى القرود، مستوطن في البلدان الأفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.

وأثار اكتشاف أكثر من 200 حالة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في 19 دولة خارج إفريقيا منذ أوائل مايو/أيار، معظمها في أوروبا، قلقا عالميا.

وقال المسؤول الإفريقي إن إفريقيا استخدمت لقاحات الجدري لإدارة تفشي مرض جدري القرود في الماضي، وحث عامة الناس على تجنب البحث عن تلك اللقاحات والضغط على المخزون وأوضح "أن الأولوية هي للعاملين في المراكز الصحية و المجتمعات الأكثر تضررا.