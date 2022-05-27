زيلينسكي ينتقد الغرب بشدة بعد احتدام الحرب في شرق أوكرانيا ويقول "كفاكم عبثا"، وارتفاع كبير في عدد إصابات جدري القرود في إسبانيا

مقتل 50 شخصا في هجوم للجماعات المتشددة في بوركينا فاسو
قتل 50 مدنيا على أيدي أفراد الجماعات المتشددة في شرق البلاد بحسب مسؤول محلي في
بوركينا فاسو.
وقال الكولونيل هوبير ياموغو إن سكان منطقة
مادجوري تعرضوا للهجوم أثناء محاولتهم الهروب من حصار فرضته تلك الجماعات.
واستولى المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة
المتشدد وتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من منطقة الساحل في
بوركينا فاسو، التي تعد واحدة من بين أفقر دول العالم.
وجاء الهجوم في أعقاب
هجومين آخرين، وقعا هذا الشهر في مادجوري، وراح ضحيتهما 28 شخصا.
الدولار ينخفض في تعاملات اليوم والأسهم العالمية تسجل ارتفاعا
ارتفعت الأسهم العالمية في تعاملات الإغلاق أمس وانخفض الدولار الأمريكي، بعد دقائق من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى أن البنك المركزي سيظل مرنا وقد يوقف رفع أسعار الفائدة قريبا.
وأغلقت وول ستريت على ارتفاع مع تحقيق المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف مارس/آذار.
أما أسعار السلع فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتبلغ 117.40 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 114.09 دولارا للبرميل.
في الذهب ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى 1849.50 دولارا.
أسواق الأسهم الآسيوية ارتفعت أيضا متأثرة بأداء السوق الصينية وكذلك الأمريكية.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
جدري القرود: تحذيرات من تخزين اللقاح مع ارتفاع عدد الإصابات
قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود ارتفع إلى 84 حالة، وأوضحت هيئة الصحة في إسبانيا أنها رصدت أمس 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وقالت وزيرة الصحة إن إسبانيا ستشتري لقاحات ضد جدري القرود كجزء من مشتريات اللقاح المشتركة للاتحاد الأوروبي، وأكدت أن سلالة غرب إفريقيا، التي يبلغ معدل الوفيات فيها حوالي 1 في المئة، هي التي اكتشفت في إسبانيا.
وتعد إسبانيا وإنجلترا والبرتغال من البلدان التي سجلت أكبر عدد من الحالات في الآونة الأخيرة لتفشي المرض.
كما أعلنت اليوم السلطات الصحية في فنلندا تسجيل أول إصابة بهذا المرض على أراضيها.
ولعل من المطمئن أن معظم الإصابات المكتشفة على مستوى العالم حتى الآن ليست شديدة، وليست مميتة، وأعراضها خفيفة.
لكن القائم بأعمال مدير وكالة الصحة العامة في إفريقيا حذر من مغبة تخزين اللقاحات، كما حدث خلال تفشي وباء كورونا.
فجدرى القرود، مستوطن في البلدان الأفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.
وأثار اكتشاف أكثر من 200 حالة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في 19 دولة خارج إفريقيا منذ أوائل مايو/أيار، معظمها في أوروبا، قلقا عالميا.
وقال المسؤول الإفريقي إن إفريقيا استخدمت لقاحات الجدري لإدارة تفشي مرض جدري القرود في الماضي، وحث عامة الناس على تجنب البحث عن تلك اللقاحات والضغط على المخزون وأوضح
"أن الأولوية هي للعاملين في المراكز الصحية و المجتمعات الأكثر تضررا.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
الحرب في أوكرانيا "أسقطت الأقنعة عن حلف الناتو"
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات حادة أمس لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي وقال حرفيا كفاكم عبثا.
وأوضح أنه لابد من فرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا، مؤكدا أن أوكرانيا "ستظل مستقلة لكن ما الثمن الذي يجب أن ندفعه".
ومع محاولة القوات الروسية حصار مدينة سيفيرودونتسك ومدينة ليسيشانسك في الشرق، تصاعدت حدة انتقادات زيلينسكي للغرب. وحذر من أن المنطقة بأكملها يمكن أن تصبح غير صالحة للسكن.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على النفط الروسي، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإيجاد بدائل من أسواق أخرى.
وتعتبر معركة سيفيرودونتسك وليسيتشانسك بحسب محللين عسكريين غربيين نقطة تحول محتملة في الحرب لصالح روسيا بعد استسلام القوات الأوكرانية في ماريوبول في الأسبوع الماضي.
واشتكى زيلينسكي من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتساءل عن سبب السماح لبعض الدول بعرقلة العقوبات الشاملة.
وكان وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا قد انتقد أمس أيضا بشدة حلف شمال الأطلسي واتهمه بـ"عدم فعل أي شيء" في مواجهة الغزو الروسي لبلاده" لكنه أشاد بدور الاتحاد الأوروبي.
وقال كوليبا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا "نحن ننظر إلى حلف الناتو باعتباره "تحالفا متقاعسا عن فعل أي شيء".
وأكد أنه في بداية الحرب في 24 فبراير/شباط كان الأوكرانيون ينظرون إلى الناتو على أنه "قوة" لكنه أصبح اليوم مؤسسة تعبر فقط عن مخاوفها فالحرب أسقطت الأقنعة".
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مقتل 50 شخصا في هجوم للجماعات المتشددة في بوركينا فاسو
قتل 50 مدنيا على أيدي أفراد الجماعات المتشددة في شرق البلاد بحسب مسؤول محلي في بوركينا فاسو.
وقال الكولونيل هوبير ياموغو إن سكان منطقة مادجوري تعرضوا للهجوم أثناء محاولتهم الهروب من حصار فرضته تلك الجماعات.
واستولى المسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة المتشدد وتنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية على أجزاء كبيرة من منطقة الساحل في بوركينا فاسو، التي تعد واحدة من بين أفقر دول العالم.
وجاء الهجوم في أعقاب هجومين آخرين، وقعا هذا الشهر في مادجوري، وراح ضحيتهما 28 شخصا.
الدولار ينخفض في تعاملات اليوم والأسهم العالمية تسجل ارتفاعا
ارتفعت الأسهم العالمية في تعاملات الإغلاق أمس وانخفض الدولار الأمريكي، بعد دقائق من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى أن البنك المركزي سيظل مرنا وقد يوقف رفع أسعار الفائدة قريبا.
وأغلقت وول ستريت على ارتفاع مع تحقيق المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف مارس/آذار.
أما أسعار السلع فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتبلغ 117.40 دولارا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 114.09 دولارا للبرميل.
في الذهب ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى 1849.50 دولارا.
أسواق الأسهم الآسيوية ارتفعت أيضا متأثرة بأداء السوق الصينية وكذلك الأمريكية.
جدري القرود: تحذيرات من تخزين اللقاح مع ارتفاع عدد الإصابات
قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد حالات الإصابة بمرض جدري القرود ارتفع إلى 84 حالة، وأوضحت هيئة الصحة في إسبانيا أنها رصدت أمس 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
وقالت وزيرة الصحة إن إسبانيا ستشتري لقاحات ضد جدري القرود كجزء من مشتريات اللقاح المشتركة للاتحاد الأوروبي، وأكدت أن سلالة غرب إفريقيا، التي يبلغ معدل الوفيات فيها حوالي 1 في المئة، هي التي اكتشفت في إسبانيا.
وتعد إسبانيا وإنجلترا والبرتغال من البلدان التي سجلت أكبر عدد من الحالات في الآونة الأخيرة لتفشي المرض.
كما أعلنت اليوم السلطات الصحية في فنلندا تسجيل أول إصابة بهذا المرض على أراضيها.
ولعل من المطمئن أن معظم الإصابات المكتشفة على مستوى العالم حتى الآن ليست شديدة، وليست مميتة، وأعراضها خفيفة.
لكن القائم بأعمال مدير وكالة الصحة العامة في إفريقيا حذر من مغبة تخزين اللقاحات، كما حدث خلال تفشي وباء كورونا.
فجدرى القرود، مستوطن في البلدان الأفريقية مثل الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا.
وأثار اكتشاف أكثر من 200 حالة مشتبه بها ومؤكدة بالفيروس في 19 دولة خارج إفريقيا منذ أوائل مايو/أيار، معظمها في أوروبا، قلقا عالميا.
وقال المسؤول الإفريقي إن إفريقيا استخدمت لقاحات الجدري لإدارة تفشي مرض جدري القرود في الماضي، وحث عامة الناس على تجنب البحث عن تلك اللقاحات والضغط على المخزون وأوضح "أن الأولوية هي للعاملين في المراكز الصحية و المجتمعات الأكثر تضررا.
الحرب في أوكرانيا "أسقطت الأقنعة عن حلف الناتو"
وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتقادات حادة أمس لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي وقال حرفيا كفاكم عبثا.
وأوضح أنه لابد من فرض عقوبات أشد على موسكو لإنهاء حربها في أوكرانيا، مؤكدا أن أوكرانيا "ستظل مستقلة لكن ما الثمن الذي يجب أن ندفعه".
ومع محاولة القوات الروسية حصار مدينة سيفيرودونتسك ومدينة ليسيشانسك في الشرق، تصاعدت حدة انتقادات زيلينسكي للغرب. وحذر من أن المنطقة بأكملها يمكن أن تصبح غير صالحة للسكن.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على النفط الروسي، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لإيجاد بدائل من أسواق أخرى.
وتعتبر معركة سيفيرودونتسك وليسيتشانسك بحسب محللين عسكريين غربيين نقطة تحول محتملة في الحرب لصالح روسيا بعد استسلام القوات الأوكرانية في ماريوبول في الأسبوع الماضي.
واشتكى زيلينسكي من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن فرض المزيد من العقوبات على روسيا وتساءل عن سبب السماح لبعض الدول بعرقلة العقوبات الشاملة.
وكان وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا قد انتقد أمس أيضا بشدة حلف شمال الأطلسي واتهمه بـ"عدم فعل أي شيء" في مواجهة الغزو الروسي لبلاده" لكنه أشاد بدور الاتحاد الأوروبي.
وقال كوليبا في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في سويسرا "نحن ننظر إلى حلف الناتو باعتباره "تحالفا متقاعسا عن فعل أي شيء". وأكد أنه في بداية الحرب في 24 فبراير/شباط كان الأوكرانيون ينظرون إلى الناتو على أنه "قوة" لكنه أصبح اليوم مؤسسة تعبر فقط عن مخاوفها فالحرب أسقطت الأقنعة".