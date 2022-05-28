توتر بين طهران وأثينا بعد تبادل الاتهامات بين البلدين بالقرصنة، وإسرائيل تقتل صبيا فلسطينيا في بيت لحم

احتجزت القوات الإيرانية ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج يوم أمس، ردا على أثينا التي سمحت بمصادرة الولايات المتحدة للنفط الإيراني من ناقلة نفط محتجزة قبالة الساحل اليوناني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بيان للحرس الثوري قوله إن "بحرية الحرس الثوري احتجزت اليوم ناقلتين يونانيتين لارتكاب انتهاكات في مياه الخليج". ولم تذكر تفاصيل أخرى ولم تحدد ماهية تلك الانتهاكات.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية إن مروحية تابعة للبحرية الإيرانية هبطت على متن السفينة دلتا بوسيدون التي ترفع العلم اليوناني، وكانت تبحر في المياه الدولية، على بعد 22 ميلا بحريا من الشاطئ الإيراني، وأخذت طاقمها كرهائن، من بينهم مواطنان يونانيان. وقالت إن حادثة مماثلة وقعت على متن سفينة أخرى ترفع العلم اليوناني بالقرب من إيران، دون تسمية السفينة، مضيفة أن كلا الإجراءين ينتهكان القانون الدولي وأبلغت اليونان حلفاءها، كما قدمت شكوى إلى سفير إيران في أثينا.

ولم تعلق شركة دلتا تانكرز التي تشغل دلتا بوسيدون حتى الآن على تلك المعلومات.

وبسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي، احتجزت السلطات اليونانية في الشهر الماضي سفينة بيغاس التي ترفع العلم الإيراني وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم الروسي قرب ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية. وذكرت وكالة رويترز يوم الخميس أن الولايات المتحدة صادرت في وقت لاحق شحنة النفط الإيراني المحتجزة على متنها وتخطط لإرسالها إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى.

وبحسب نور نيوز الإيرانية إن التصرف الإيراني الأخير جاء ردا على استيلاء الحكومة اليونانية على ناقلة النفط الإيرانية ونقل شحنتها إلى الأمريكيين.

ولايعرف بعد الإجراء الذي ستتخذه إيران بحق الناقلتين اليونانيتين. ولم يتضح إن كانت الشحنة المحتجزة من قبل الولايات المتحدة حدثت لأنها نفط إيراني أم بسبب العقوبات المفروضة على الناقلة بسبب روابطها الروسية.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية في وقت لاحق عن مصدر لم تسمه قوله: "هناك 17 سفينة يونانية أخرى في الخليج يمكن أن يستولي عليها الحرس الثوري إذا استمرت اليونان في أعمال مشابهة". وقالت تسنيم إن "مصادر مطلعة تؤكد أيضا أن على اليونان تعويض إيران بشأن ناقلة النفط الإيرانية.