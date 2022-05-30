العثور على 14 جثة في موقع تحطم طائرة في نيبال ومصر تفرج عن المزيد من السجناء السياسيين

العفو الرئاسي: مصر تفرج عن دفعة جديدة من السجناء من بينهم المترجمة خلود سعيد والصحفي خالد غنيم
أفرجت السلطات المصرية عن عدد من المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية، المحامي طارق العوضي، أمس الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل كل من: المترجمة بمكتبة الإسكندرية، خلود سعيد، والصحفي خالد غنيم، والناشط بحزب تيار الكرامة سامح سعودي.
وألقي القبض على سعيد وغنيم، عام 2020 ، بينما قبض على سعودي عام 2019.
وكان عضوا لجنة العفو الرئاسي، محمد عبد العزيز وطارق الخولي، قد أعلنا، أمس الأحد، إطلاق سراح مجموعة من الشبان المحبوسين على دفعات خلال "ساعات وعلى مدار الأيام المقبلة".
وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، تفعيل ما يعرف بلجنة العفو الرئاسي التي تبحث أوضاع المحبوسين السياسيين وتعد قوائم أولية للإفراج عنهم بصلاحيات رئاسية، تزامنا مع الدعوة إلى حوار سياسي.
وتتعرض مصر لانتقادات من مؤسسات حقوقية وحكومات أجنبية بسبب سجل حقوق الإنسان.
فرق الانقاذ تعثر على 14 جثة بين ركام الطائرة التي اختفت أمس في نيبال
أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال اليوم الإثنين أن فرق الانقاذ على 14
جثة تحت ركام الطائرة التي سقطت أمس في منطقة نائية من جبال الهيمالايا وعلى متنها
22 شخصا، مشيرة إلى أن الأمل ضئيل جدا في العثور على ناجين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم هيئة الطيران المدني في
نيبال ديو تشاندرا لال كارن "عثر على 14 جثة حتى الآن، وما زال البحث متواصلا.
الطقس رديء جداً لكننا تمكنا من إيفاد فريق إلى الموقع الذي تحطمت فيه الطائرة"،
حسب وكالة فرانس برس.
ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة التي اختفت أمس بعد بعد وقت قصير
من إقلاعها، وقد كان بين ركابها أربعة هنود وألمانيان، والبقية من نيبال.
وأقلعت الطائرة وهي من طراز "توين أوتر" وتابعة
لشركة "تارا اير"، من مدينة بوخارا (غرب النيبال) صباح الأحد متوجهة إلى
جومسوم، الوجهة المعروفة في جبال الهيمالايا، والتي تبعد نحو 80 كلم عن بوخارا.
ومشطت مروحيات تابعة للجيش وشركات خاصة المنطقة الجبلية
النائية طوال أمس، بمساعدة فرق انقاذ عاملة على الأرض، لكنها علّقت البحث مع حلول
الليل في بسبب سوء الأحوال الجوية في موقع يبلغ ارتفاعه ما بين 3000 إلى 4000 متر
فوق سطح البحر.
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العفو الرئاسي: مصر تفرج عن دفعة جديدة من السجناء من بينهم المترجمة خلود سعيد والصحفي خالد غنيم
أفرجت السلطات المصرية عن عدد من المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية، المحامي طارق العوضي، أمس الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل كل من: المترجمة بمكتبة الإسكندرية، خلود سعيد، والصحفي خالد غنيم، والناشط بحزب تيار الكرامة سامح سعودي.
وألقي القبض على سعيد وغنيم، عام 2020 ، بينما قبض على سعودي عام 2019.
وكان عضوا لجنة العفو الرئاسي، محمد عبد العزيز وطارق الخولي، قد أعلنا، أمس الأحد، إطلاق سراح مجموعة من الشبان المحبوسين على دفعات خلال "ساعات وعلى مدار الأيام المقبلة".
وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، تفعيل ما يعرف بلجنة العفو الرئاسي التي تبحث أوضاع المحبوسين السياسيين وتعد قوائم أولية للإفراج عنهم بصلاحيات رئاسية، تزامنا مع الدعوة إلى حوار سياسي. وتتعرض مصر لانتقادات من مؤسسات حقوقية وحكومات أجنبية بسبب سجل حقوق الإنسان.
فرق الانقاذ تعثر على 14 جثة بين ركام الطائرة التي اختفت أمس في نيبال
أعلنت هيئة الطيران المدني في نيبال اليوم الإثنين أن فرق الانقاذ على 14 جثة تحت ركام الطائرة التي سقطت أمس في منطقة نائية من جبال الهيمالايا وعلى متنها 22 شخصا، مشيرة إلى أن الأمل ضئيل جدا في العثور على ناجين.
ونقلت وكالة فرانس برس عن الناطق باسم هيئة الطيران المدني في نيبال ديو تشاندرا لال كارن "عثر على 14 جثة حتى الآن، وما زال البحث متواصلا. الطقس رديء جداً لكننا تمكنا من إيفاد فريق إلى الموقع الذي تحطمت فيه الطائرة"، حسب وكالة فرانس برس.
ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى تحطم الطائرة التي اختفت أمس بعد بعد وقت قصير من إقلاعها، وقد كان بين ركابها أربعة هنود وألمانيان، والبقية من نيبال.
وأقلعت الطائرة وهي من طراز "توين أوتر" وتابعة لشركة "تارا اير"، من مدينة بوخارا (غرب النيبال) صباح الأحد متوجهة إلى جومسوم، الوجهة المعروفة في جبال الهيمالايا، والتي تبعد نحو 80 كلم عن بوخارا.
ومشطت مروحيات تابعة للجيش وشركات خاصة المنطقة الجبلية النائية طوال أمس، بمساعدة فرق انقاذ عاملة على الأرض، لكنها علّقت البحث مع حلول الليل في بسبب سوء الأحوال الجوية في موقع يبلغ ارتفاعه ما بين 3000 إلى 4000 متر فوق سطح البحر.