العثور على 14 جثة في موقع تحطم طائرة في نيبال ومصر تفرج عن المزيد من السجناء السياسيين

أفرجت السلطات المصرية عن عدد من المحبوسين احتياطيا، على ذمة قضايا تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي المصرية، المحامي طارق العوضي، أمس الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا أخلت سبيل كل من: المترجمة بمكتبة الإسكندرية، خلود سعيد، والصحفي خالد غنيم، والناشط بحزب تيار الكرامة سامح سعودي.

وألقي القبض على سعيد وغنيم، عام 2020 ، بينما قبض على سعودي عام 2019.

وكان عضوا لجنة العفو الرئاسي، محمد عبد العزيز وطارق الخولي، قد أعلنا، أمس الأحد، إطلاق سراح مجموعة من الشبان المحبوسين على دفعات خلال "ساعات وعلى مدار الأيام المقبلة".

وأعاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قبل أسابيع، تفعيل ما يعرف بلجنة العفو الرئاسي التي تبحث أوضاع المحبوسين السياسيين وتعد قوائم أولية للإفراج عنهم بصلاحيات رئاسية، تزامنا مع الدعوة إلى حوار سياسي. وتتعرض مصر لانتقادات من مؤسسات حقوقية وحكومات أجنبية بسبب سجل حقوق الإنسان.