مجلس النواب اللبناني يعقد جلسته الأولى وبري المرشح الوحيد لرئاسته، ولافروف يزور الرياض غدا

الحكومة الكندية تقدم مشروع قانون لتشديد القيود على حيازة الأسلحة بعد أيام من حادث تكساس
أعلن رئيس الوزراء
الكندي، جاستن ترودو، عن تشريع جديد صارم لحظر بيع ونقل واستيراد المسدسات.
ولن يحظر
القانون، الذي قدمته الحكومة للبرلمان الكندي، أمس الاثنين، امتلاك المسدسات
تماما، لكنه سيجعل شراءها غير قانوني.
ويأتي مشروع
القانون بعد أيام من حادث إطلاق نار، أودى بحياة 19 طفلا ومعلمتين اثنتين في مدرسة
ابتدائية في تكساس الأمريكية.
وفي تصريح للصحفيين حول مشروع القانون، قال ترودو إن "على الحكومة التصدي للعنف
المتزايد، وما علينا إلا النظر عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، لنرى عواقب عدم
اتخاذ قرار حيال حيازة الأسلحة".
وتجدر الإشارة
إلى أن معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في كندا يبلغ أقل من خمس مثيله في الولايات
المتحدة، غير أنه يعادل خمسة أضعاف المعدل في أستراليا.
reutersCopyright: reuters
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارة متوقعة إلى الرياض غدا
ذكرت أنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور المملكة
العربية السعودية غدا الأربعاء حيث سيلتقي
بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية كل من السعودية والإمارات
وعمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، حسبما نقلت
وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين خليجيين طلبا عدم ذكر اسميهما.
ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع، لكن
المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق من يوم الأربعاء، هذا، ولم يتم الكشف
عن مزيد من التفاصيل.
ReutersCopyright: Reuters
مجلس النواب اللبناني: انعقاد الجلسة الأولى ونبيه بري المرشح الوحيد لرئاسة المجلس
يجتمع مجلس النواب اللبناني المنتخب في جلسته الأولى اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائب له وهيئة مكتب المجلس.
والمرشح الوحيد لمنصب رئيس المجلس هو نبيه بري، ومن المتوقع أن يعاد انتخابه رئيسا لولاية سابعة.
وبوجود معارضة لانتخاب بري من قبل كتل عدة في البرلمان المنتخب حديثا فمن المرجح أن يكون فوزه بغالبية ضئيلة.
وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت منتصف شهر مايو/أيار الحالي، قد أسفرت عن فوز شخصيات من القوى المنبثقة عن المجتمع المدني بثلاثة عشر مقعدا، كما أسفرت عن خسارة حزب الله وحلفائه للأكثرية النيابية، بعد أن كانوا يحتفظون بسبعين مقعدا من مجموع 128 مقعدا.
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الحكومة الكندية تقدم مشروع قانون لتشديد القيود على حيازة الأسلحة بعد أيام من حادث تكساس
أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، عن تشريع جديد صارم لحظر بيع ونقل واستيراد المسدسات.
ولن يحظر القانون، الذي قدمته الحكومة للبرلمان الكندي، أمس الاثنين، امتلاك المسدسات تماما، لكنه سيجعل شراءها غير قانوني.
ويأتي مشروع القانون بعد أيام من حادث إطلاق نار، أودى بحياة 19 طفلا ومعلمتين اثنتين في مدرسة ابتدائية في تكساس الأمريكية.
وفي تصريح للصحفيين حول مشروع القانون، قال ترودو إن "على الحكومة التصدي للعنف المتزايد، وما علينا إلا النظر عبر الحدود إلى الولايات المتحدة، لنرى عواقب عدم اتخاذ قرار حيال حيازة الأسلحة".
وتجدر الإشارة إلى أن معدل جرائم القتل بالأسلحة النارية في كندا يبلغ أقل من خمس مثيله في الولايات المتحدة، غير أنه يعادل خمسة أضعاف المعدل في أستراليا.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارة متوقعة إلى الرياض غدا
ذكرت أنباء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور المملكة العربية السعودية غدا الأربعاء حيث سيلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية كل من السعودية والإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين خليجيين طلبا عدم ذكر اسميهما.
ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع، لكن المسؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضا اجتماعا عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق من يوم الأربعاء، هذا، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.
مجلس النواب اللبناني: انعقاد الجلسة الأولى ونبيه بري المرشح الوحيد لرئاسة المجلس
يجتمع مجلس النواب اللبناني المنتخب في جلسته الأولى اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائب له وهيئة مكتب المجلس.
والمرشح الوحيد لمنصب رئيس المجلس هو نبيه بري، ومن المتوقع أن يعاد انتخابه رئيسا لولاية سابعة.
وبوجود معارضة لانتخاب بري من قبل كتل عدة في البرلمان المنتخب حديثا فمن المرجح أن يكون فوزه بغالبية ضئيلة.
وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية التي جرت منتصف شهر مايو/أيار الحالي، قد أسفرت عن فوز شخصيات من القوى المنبثقة عن المجتمع المدني بثلاثة عشر مقعدا، كما أسفرت عن خسارة حزب الله وحلفائه للأكثرية النيابية، بعد أن كانوا يحتفظون بسبعين مقعدا من مجموع 128 مقعدا.