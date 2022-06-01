بلينكن يؤكد لعباس التزام واشنطن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، والسعودية تعرب لروسيا عن استعدادها للتوسط في الأزمة الأوكرانية

الحرب في أوكرانيا: السعودية تؤكد لـ"لافروف" استعدادها للتوسط في حل الأزمة
أكد وزير الخارجية السعودي خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، استعداد السعودية للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة مع أوكرانيا.
وجاءت تلك التصريحات عند لقاء فيصل بن فرحان المسؤول الروسي في ديوان وزارة الخارجية في الرياض.
وأكد بن فرحان على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشاد بالعلاقات السعودية الروسية خاصة التنسيق والتعاون داخل "أوبك بلس".
وتزامنت تلك التصريحات مع تقارير إعلامية غربية عن أن بعض أعضاء أوبك بلس يفكرون في إخراج روسيا من المنظمة.
ولم يصدر تعليق فوري من السعودية بعد على تلك التصريحات. لكن زيارة لافروف تأتي قبل يوم واحد من اجتماع (أوبك+) في فيينا، ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في مقر أمانة المجلس في الرياض اجتماعا دوريا، سيشارك فيه، وفقا لمصادر خليجية، وزير الخارجية الروسي، ومن المتوقع أيضا أن يعقد عبر الإنترنت اجتماع آخر بين وزراء خارجية دول الخليج ووزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا.وستبحث خلال الاجتماع الوزاري الأزمة الأوكرانية – الروسية والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي، وفتح ممرات إنسانية، وأضافت مصادر مطلعة، بحسب وسائل إعلام سعودية، أن الاجتماع سيبحث تعزيز العلاقات الخليجية – الروسية.
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بلينكن يؤكد لعباس قبيل زيارة بايدن للمنطقة التزام واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس
أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، التزام إدارة الرئيس
بايدن بحل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، والحفاظ على الوضع القائم، ووقف طرد
الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف الأعمال الأحادية من الجانبين.
وشدد بلينكن في محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على
التزام الإدارة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، كما أشار إلى أن الإدارة
الأمريكية سترسل وفدا رفيع المستوى للتحضير لزيارة الرئيس بايدن، ومناقشة كل
القضايا التي طرحها أبو مازن في هذا الاتصال، وإعداد المناخ المناسب لنجاح زيارة
الرئيس بايدن للأراضي الفلسطينية والمنطقة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وعبر بلينكن مجددا عن حرص الإدارة الأمريكية على التحقيق في مقتل
الصحفية شيرين أبو عاقلة وملاحقة القتلة ومحاسبتهم.
وأفادت وفا أن عباس أثار مع الوزير الأمريكي مخاطر غياب الأفق
السياسي والحماية الدولية للفلسطينيين، ومواصلة الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة
في القدس، واعتداءات الجماعات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى والسماح
لهم برفع الأعلام الإسرائيلية.
كما شدد عباس على أهمية رفع منظمة التحرير الفلسطينية من القائمة
الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ومكتب منظمة
التحرير في واشنطن بصفتها شريكا كاملا وملتزما في عملية السلام.
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الحرب في أوكرانيا: السعودية تؤكد لـ"لافروف" استعدادها للتوسط في حل الأزمة
أكد وزير الخارجية السعودي خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، استعداد السعودية للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة مع أوكرانيا.
وجاءت تلك التصريحات عند لقاء فيصل بن فرحان المسؤول الروسي في ديوان وزارة الخارجية في الرياض.
وأكد بن فرحان على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشاد بالعلاقات السعودية الروسية خاصة التنسيق والتعاون داخل "أوبك بلس".
وتزامنت تلك التصريحات مع تقارير إعلامية غربية عن أن بعض أعضاء أوبك بلس يفكرون في إخراج روسيا من المنظمة.
ولم يصدر تعليق فوري من السعودية بعد على تلك التصريحات. لكن زيارة لافروف تأتي قبل يوم واحد من اجتماع (أوبك+) في فيينا، ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في مقر أمانة المجلس في الرياض اجتماعا دوريا، سيشارك فيه، وفقا لمصادر خليجية، وزير الخارجية الروسي، ومن المتوقع أيضا أن يعقد عبر الإنترنت اجتماع آخر بين وزراء خارجية دول الخليج ووزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا.وستبحث خلال الاجتماع الوزاري الأزمة الأوكرانية – الروسية والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي، وفتح ممرات إنسانية، وأضافت مصادر مطلعة، بحسب وسائل إعلام سعودية، أن الاجتماع سيبحث تعزيز العلاقات الخليجية – الروسية.
بلينكن يؤكد لعباس قبيل زيارة بايدن للمنطقة التزام واشنطن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس
أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، التزام إدارة الرئيس بايدن بحل الدولتين، ووقف التوسع الاستيطاني، والحفاظ على الوضع القائم، ووقف طرد الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف الأعمال الأحادية من الجانبين.
وشدد بلينكن في محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التزام الإدارة بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية سترسل وفدا رفيع المستوى للتحضير لزيارة الرئيس بايدن، ومناقشة كل القضايا التي طرحها أبو مازن في هذا الاتصال، وإعداد المناخ المناسب لنجاح زيارة الرئيس بايدن للأراضي الفلسطينية والمنطقة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
وعبر بلينكن مجددا عن حرص الإدارة الأمريكية على التحقيق في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وملاحقة القتلة ومحاسبتهم.
وأفادت وفا أن عباس أثار مع الوزير الأمريكي مخاطر غياب الأفق السياسي والحماية الدولية للفلسطينيين، ومواصلة الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة في القدس، واعتداءات الجماعات الإسرائيلية المتواصلة على المسجد الأقصى والسماح لهم برفع الأعلام الإسرائيلية.
كما شدد عباس على أهمية رفع منظمة التحرير الفلسطينية من القائمة الأمريكية للإرهاب، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، ومكتب منظمة التحرير في واشنطن بصفتها شريكا كاملا وملتزما في عملية السلام.