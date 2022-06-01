بلينكن يؤكد لعباس التزام واشنطن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، والسعودية تعرب لروسيا عن استعدادها للتوسط في الأزمة الأوكرانية

أكد وزير الخارجية السعودي خلال لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، استعداد السعودية للمساعدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة مع أوكرانيا.

وجاءت تلك التصريحات عند لقاء فيصل بن فرحان المسؤول الروسي في ديوان وزارة الخارجية في الرياض.

وأكد بن فرحان على موقف المملكة المبني على أسس القانون الدولي ودعمها للجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أشاد بالعلاقات السعودية الروسية خاصة التنسيق والتعاون داخل "أوبك بلس".

وتزامنت تلك التصريحات مع تقارير إعلامية غربية عن أن بعض أعضاء أوبك بلس يفكرون في إخراج روسيا من المنظمة.

ولم يصدر تعليق فوري من السعودية بعد على تلك التصريحات. لكن زيارة لافروف تأتي قبل يوم واحد من اجتماع (أوبك+) في فيينا، ومن المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في مقر أمانة المجلس في الرياض اجتماعا دوريا، سيشارك فيه، وفقا لمصادر خليجية، وزير الخارجية الروسي، ومن المتوقع أيضا أن يعقد عبر الإنترنت اجتماع آخر بين وزراء خارجية دول الخليج ووزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا.وستبحث خلال الاجتماع الوزاري الأزمة الأوكرانية – الروسية والجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي، وفتح ممرات إنسانية، وأضافت مصادر مطلعة، بحسب وسائل إعلام سعودية، أن الاجتماع سيبحث تعزيز العلاقات الخليجية – الروسية.