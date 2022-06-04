اكتشاف 51 إصابة بجدري القرود في فرنسا وسط تزايد الحالات في العالم، والسعودية تفتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل

اكتشاف 51 إصابة بجدري القرود في فرنسا وسط ارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا اكتشاف 51 إصابة بجدري القرود، وكانت باريس قد سجلت أول إصابة في مايو/أيار الماضي، وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة الأربعاء 33 إصابة.
وقالت هيئة الصحة العامة إن جميع الإصابات سجلت لدى رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و63 عاما وإن شخصا واحدا منهم احتاج الرعاية في المستشفى.
وقالت وزيرة الصحة الفرنسية إن المسؤولين لا يتوقعون "تفشي المرض" وإن البلاد تمتلك مخزونا كافيا من اللقاحات. وأوصت بتطعيم البالغين والعاملين في القطاع الصحي.
وتزامن هذا الإعلان مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم.
فقد أفادت السلطات المعنية في مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات الماحدة الأمريكية أنها رصدت أكثر من 700 إصابة بفيروس جدري القرود على مستوى العالم، بينها 21 حالة في الولايات المتحدة.
وفي أوروبا البرتغال وإسبانيا وبريطانيا هي الدول التي يوجد بها معظم حالات.
وفي الوطن العربي أعلنت هذا الأسبوع الصحة المغربية بعد الإمارات، تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود لدى وافد من بلد أوروبي وحالته مستقرة.
وجدري القرود بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر، حيواني المنشأ ينقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان، وتشبه أعراضه تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، لكنها أقل شدّة.
ويصاب بعض المرضى بتضخم في العقد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميز جدري القرود عن سائر الأمراض المماثلة.
ولا يوجد علاج أو لقاح متاح حاليا لمكافحة هذا الفيروس، لكن التطعيم ضد الجدري قد يساعد إذ أثبت نجاعة عالية في الوقاية من جدري القرود.
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موسم الحج: السعودية تفتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل
فتحت السعودية باب التسجيل لحجاج الداخل، حتى يوم السبت 11 يونيو/حزيران الحالي.
وستعطى الأولوية لمن لم يسبق له الحج، على ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاما ميلاديا ابتداء من مواليد 1 يوليو/تموز 1957.
سيعتمد نظام القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج. وعلى المتقدم أن يكون محصنا وفق تطبيق "توكلنا".
سيكون التسجيل متاحا عبر المسار الإلكتروني الرسمي أو تطبيق "اعتمرنا" ويمكن للراغب في الحج استعراض جميع برامج الحجاج من داخل السعودية، واختيار البرنامج المناسب، وتحديد الشركة والمؤسسة المقدمة للخدمات التي يرغب المستفيدون في التعاقد معها ضمن إجراءات سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.
كما يمكن من خلال تطبيق "اعتمرنا" والمسار الإلكتروني، استعراض الباقات المتاحة، لاختيار المناسب، وإضافة المرافقين، وتعديل وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل.
وأوضحت السلطات المعنية في السعودية أن تسجيل عدة أفراد في طلب واحد، سيتعامل النظام الإلكتروني معه كطلب واحد، وإذا لم يستوف أحدهم الشروط يلغى الطلب. وأشارت إلى عدم وجود مميزات إضافية لأسبقية التسجيل، إذ ستتعامل السلطات مع جميع البيانات المسجلة دفعة واحدة بعد انتهاء المهلة.
وكانت السعودية قد رفعت عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقا للحصص المخصصة للدول مع مراعاة التوصيات الصحية. وستطبق في موسم حج هذا العام بطاقة الحج الذكية لتنظيمه بشكل آمن وسريع.
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اكتشاف 51 إصابة بجدري القرود في فرنسا وسط ارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم
أعلنت السلطات الصحية في فرنسا اكتشاف 51 إصابة بجدري القرود، وكانت باريس قد سجلت أول إصابة في مايو/أيار الماضي، وكان إجمالي عدد الإصابات المؤكدة الأربعاء 33 إصابة.
وقالت هيئة الصحة العامة إن جميع الإصابات سجلت لدى رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و63 عاما وإن شخصا واحدا منهم احتاج الرعاية في المستشفى.
وقالت وزيرة الصحة الفرنسية إن المسؤولين لا يتوقعون "تفشي المرض" وإن البلاد تمتلك مخزونا كافيا من اللقاحات. وأوصت بتطعيم البالغين والعاملين في القطاع الصحي.
وتزامن هذا الإعلان مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في جميع أنحاء العالم. فقد أفادت السلطات المعنية في مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات الماحدة الأمريكية أنها رصدت أكثر من 700 إصابة بفيروس جدري القرود على مستوى العالم، بينها 21 حالة في الولايات المتحدة.
وفي أوروبا البرتغال وإسبانيا وبريطانيا هي الدول التي يوجد بها معظم حالات.
وفي الوطن العربي أعلنت هذا الأسبوع الصحة المغربية بعد الإمارات، تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القرود لدى وافد من بلد أوروبي وحالته مستقرة.
وجدري القرود بحسب منظمة الصحة العالمية مرض فيروسي نادر، حيواني المنشأ ينقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان، وتشبه أعراضه تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، لكنها أقل شدّة.
ويصاب بعض المرضى بتضخم في العقد اللمفاوية قبل ظهور طفح جلدي، وهي سمة تميز جدري القرود عن سائر الأمراض المماثلة. ولا يوجد علاج أو لقاح متاح حاليا لمكافحة هذا الفيروس، لكن التطعيم ضد الجدري قد يساعد إذ أثبت نجاعة عالية في الوقاية من جدري القرود.
موسم الحج: السعودية تفتح باب التسجيل الإلكتروني لحجاج الداخل
فتحت السعودية باب التسجيل لحجاج الداخل، حتى يوم السبت 11 يونيو/حزيران الحالي.
وستعطى الأولوية لمن لم يسبق له الحج، على ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاما ميلاديا ابتداء من مواليد 1 يوليو/تموز 1957.
سيعتمد نظام القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج. وعلى المتقدم أن يكون محصنا وفق تطبيق "توكلنا".
سيكون التسجيل متاحا عبر المسار الإلكتروني الرسمي أو تطبيق "اعتمرنا" ويمكن للراغب في الحج استعراض جميع برامج الحجاج من داخل السعودية، واختيار البرنامج المناسب، وتحديد الشركة والمؤسسة المقدمة للخدمات التي يرغب المستفيدون في التعاقد معها ضمن إجراءات سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة.
كما يمكن من خلال تطبيق "اعتمرنا" والمسار الإلكتروني، استعراض الباقات المتاحة، لاختيار المناسب، وإضافة المرافقين، وتعديل وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل.
وأوضحت السلطات المعنية في السعودية أن تسجيل عدة أفراد في طلب واحد، سيتعامل النظام الإلكتروني معه كطلب واحد، وإذا لم يستوف أحدهم الشروط يلغى الطلب. وأشارت إلى عدم وجود مميزات إضافية لأسبقية التسجيل، إذ ستتعامل السلطات مع جميع البيانات المسجلة دفعة واحدة بعد انتهاء المهلة.
وكانت السعودية قد رفعت عدد حجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقا للحصص المخصصة للدول مع مراعاة التوصيات الصحية. وستطبق في موسم حج هذا العام بطاقة الحج الذكية لتنظيمه بشكل آمن وسريع.