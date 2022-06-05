مقتل طيارين أردنيين في سقوط طائرة حربية أثناء جولة تدريبية، وكوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية

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تم نشر عناصر الجيش في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد لاحتواء حريق هائل نشب ليلا في مستودع لتخزين الحاويات في بنغلادش ما أودي بحياة ما لا يقل عن أربعة وثلاثين شخصًا، بينهم عدد من رجال أطفاء ممن سعوا دون جدوى لإخماد النيران المشتعلة.

وقد أصيب أيضا مئاتٌ آخرون بعضهم في حالة حرجة ما يرجح ارتفاع أعداد القتلى

ووقع الحريق في سيتاكوندا بالقرب من مدينة تشيتاجونج الساحلية في جنوب شرق البلد الأسيوي الفقير.

ووردت أنباء عن وقوع انفجارات نتيجة الحريق، لم يتضح سببها بعد ولكن تقارير اشتبهت في وجود مواد كيميائية من بينها بيروكسيد الهيدروجين مخزنة هناك في حاوية في الموقع وانتشرت منها بسرعة.

وياتي الحريق بعد أقل من 10 سنوات على أسوأ حادثة مأساوية شهدتها بنغلاديش وهي كارثة رانا بلازا إثر انهيار مصنع ملابس عرف بهذا الاسم قرب العاصمة دكا في عام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف ومائة شخص وهو ما استدعى بعدها تحديث إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية في البلاد.

Reuters Copyright: Reuters وقع الحريق الهائل مساءً أمس السبت وحتى الساعات الاولى من اليوم الأحد في منطقة جنوبي شرق بنغلاديش. Image caption: وقع الحريق الهائل مساءً أمس السبت وحتى الساعات الاولى من اليوم الأحد في منطقة جنوبي شرق بنغلاديش.