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مقتل طيارين أردنيين في سقوط طائرة حربية أثناء جولة تدريبية، وكوريا الشمالية تطلق 8 صواريخ باليستية

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  1. حيدر عبد الرزاق: رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينعون اللاعب الدولي العراقي السابق

    شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق قيام الكثير من المستخدمين بنعي اللاعب الدولي العراقي السابق حيدر عبد الرزاق الذي توفي متأثرا بإصابة ألمت به أثناء تعرضه لاعتداء من قبل مجهولين في الأسبوع الماضي.

    بدأ عبد الرزاق (39 عاما) مشواره مع الطلبة، احد ابرز أندية العاصمة الأربعة، نهاية التسعينيات ومثل المنتخب العراقي اول مرة عام 2001 وتوج معه بكأس آسيا 2007، بعدما أحرز قبلها مع المنتخب الأولمبي المركز الرابع في أولمبياد أثينا 2004 بقياد المدرب الوطني عدنان حمد.

    ولعب عبد الرزاق لأندية عربية من بينها الأنصار والأهلي اللبنانيان والأهلي القطري والاتحاد السوري.

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  2. نشر عناصر الجيش في بنغلاديش للسيطرة على حريق أودى بحياة ما لا يقل عن 34 شخصا

    نشر عناصر الجيش في بنغلاديش للسيطرة على حريق مميت مصحوب بانفجارات في مستودع لتخزين الحاويات
    Copyright: Reuters

    تم نشر عناصر الجيش في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد لاحتواء حريق هائل نشب ليلا في مستودع لتخزين الحاويات في بنغلادش ما أودي بحياة ما لا يقل عن أربعة وثلاثين شخصًا، بينهم عدد من رجال أطفاء ممن سعوا دون جدوى لإخماد النيران المشتعلة.

    وقد أصيب أيضا مئاتٌ آخرون بعضهم في حالة حرجة ما يرجح ارتفاع أعداد القتلى

    ووقع الحريق في سيتاكوندا بالقرب من مدينة تشيتاجونج الساحلية في جنوب شرق البلد الأسيوي الفقير.

    ووردت أنباء عن وقوع انفجارات نتيجة الحريق، لم يتضح سببها بعد ولكن تقارير اشتبهت في وجود مواد كيميائية من بينها بيروكسيد الهيدروجين مخزنة هناك في حاوية في الموقع وانتشرت منها بسرعة.

    وياتي الحريق بعد أقل من 10 سنوات على أسوأ حادثة مأساوية شهدتها بنغلاديش وهي كارثة رانا بلازا إثر انهيار مصنع ملابس عرف بهذا الاسم قرب العاصمة دكا في عام 2013، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف ومائة شخص وهو ما استدعى بعدها تحديث إجراءات السلامة في المنشآت الصناعية في البلاد.

    نشر عناصر الجيش في بنغلاديش للسيطرة على حريق مميت مصحوب بانفجارات في مستودع لتخزين الحاويات
    Copyright: Reuters
    Image caption: وقع الحريق الهائل مساءً أمس السبت وحتى الساعات الاولى من اليوم الأحد في منطقة جنوبي شرق بنغلاديش.
    نشر عناصر الجيش في بنغلاديش للسيطرة على حريق مميت مصحوب بانفجارات في مستودع لتخزين الحاويات
    Copyright: EPA
    Image caption: وقد نتج عن انفجار في مستودع حاويات، يعتقد أنه يخزن مواد كيماوية، تابع لشركة خاصة شركة بي إم كونتينر المحدودة وشاركت 29 فرقة إطفاء في محاولة إخماد الحريق، بحسب خدمات الإطفاء والشرطة.

  3. كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية في المياه قبالة ساحلها الشرقي

    أطلقت كوريا الشمالية الأحد ثمانية صواريخ بالستية في المياه قبالة ساحلها الشرقي، تدريبات عسكرية مشتركة للجيشين الأميركي والكوري الجنوبي استمرت ثلاثة أيام.

    وقالت هيئة الأركان في كوريا الجنوبية "رصد جيشنا إطلاق ثمانية صواريخ بالستية قصيرة المدى انطلاقا من قطاع سونان في بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي" في إشارة إلى بحر اليابان.

    وذكرت أن عمليات الإطلاق هذه تمت في إطار زمني مدته 30 دقيقة، مضيفة أن "جيشنا عزز مراقبته ويقظته تحسبا لعمليات إطلاق جديدة. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتعاونان بشكل وثيق ومستعدتان تماما".

    تأتي عمليات الإطلاق الجديدة هذه بعد ثلاثة أيام من تدريبات واسعة النطاق أجراها الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي بمشاركة حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان العاملة بالطاقة النووية.

    كوريا الشمالية
    Copyright: Getty Images

  4. تحطم طائرة تابعة للجيش الأردني أثناء جولة تدريبة يودي بحياة اثنين من الطيارين

    أفادت وكالة الأنباء الأردنية بتحطم طائرة حربية تابعة للسلاح الجوي للملكة ما أودى بحياة الطيار ومساعده

    ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري لم تسمه القول إن الحادث نتج عن خلل فني أثناء جولة تدريبة ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

    وقال المصدر أن الرائد طيار بلال مشهور أحمد الشوفيين والنقيب طيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي قد فارقا الحياة بعد نقلهما إلى مستشفى الملك عبد الله الأول الجامعي.

    وتستضيف القوات المسلحة الأردنية مسابقة المحارب الدولية بنسختها الثانية عشرة، التي تنطلق اليوم الأحد، في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، بمشاركة 40 فريقا من مختلف دول العالم.

    الأردن
    Copyright: Getty Images
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