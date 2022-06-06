نائب أمريكي بارز يندد بزيارة بايدن المحتملة للسعودية، وإلغاء مباراة لمنتخب كندا بسبب خلافات مالية

الحمى النزفية في العراق: وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات
أعلنت وزارة الصحة
العراقية ارتفاع عدد وفيات وإصابات الحمى النزفية في البلاد
وقال
المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة سجلت حتى
الآن 142 إصابة بالمرض بينها 24 حالة وفاة.
وكانت
وزارة الصحة قد أعلنت من قبل تسجيل 136 إصابة بالحمى النزفية بينها 23 حالة وفاة.
إلغاء مباراة لمنتخب كندا بسبب خلافات حول مكافآت التأهل لكأس العالم
تسبب إضراب لاعبي منتخب كندا
لكرة القدم في إلغاء مباراة ودية كانت مفترض أن تجمع الفريق مع نظيره البنمي.
ورفض اللاعبون أداء المباراة بسبب خلاف مع اتحاد الكرة في البلاد متعلق بمكافآت التأهل لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتعد هذه ثاني مرة تتأهل فيها كندا إلى المونديال العالمي.
وأصدر اللاعبون خطابًا يتهمون فيه الاتحاد الكندي لكرة القدم بـ "عدم احترام" الفريق فيما يتعلق بالمفاوضات حول مكافآت جائزة كأس العالم
أصدر اللاعبون خطابًا يتهمون فيه كندا لكرة القدم بـ "عدم احترام" الفريق فيما يتعلق بالمفاوضات حول مكافآت كأس العالم ومن بين القضايا التي وردت في الخطاب مطالبة اللاعبين بتغيير إجمالي المبلغ الذي يحصلون عليه بحيث يساوي 40 بالمئة من الأموال التي سيجنيها الاتحاد من البطولة، وهي نفس النسبة التي سيحصدها لاعبات منتخب السيدات.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مقتل جمال خاشقجي: نائب أمريكي بارز يقول إنه يجب على بايدن ألا يزور السعودية أو يلتقي محمد بن سلمان
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الحمى النزفية في العراق: وزارة الصحة تعلن ارتفاع عدد الإصابات والوفيات
أعلنت وزارة الصحة العراقية ارتفاع عدد وفيات وإصابات الحمى النزفية في البلاد
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة سجلت حتى الآن 142 إصابة بالمرض بينها 24 حالة وفاة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت من قبل تسجيل 136 إصابة بالحمى النزفية بينها 23 حالة وفاة.
إلغاء مباراة لمنتخب كندا بسبب خلافات حول مكافآت التأهل لكأس العالم
تسبب إضراب لاعبي منتخب كندا لكرة القدم في إلغاء مباراة ودية كانت مفترض أن تجمع الفريق مع نظيره البنمي.
ورفض اللاعبون أداء المباراة بسبب خلاف مع اتحاد الكرة في البلاد متعلق بمكافآت التأهل لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وتعد هذه ثاني مرة تتأهل فيها كندا إلى المونديال العالمي.
وأصدر اللاعبون خطابًا يتهمون فيه الاتحاد الكندي لكرة القدم بـ "عدم احترام" الفريق فيما يتعلق بالمفاوضات حول مكافآت جائزة كأس العالم
أصدر اللاعبون خطابًا يتهمون فيه كندا لكرة القدم بـ "عدم احترام" الفريق فيما يتعلق بالمفاوضات حول مكافآت كأس العالم ومن بين القضايا التي وردت في الخطاب مطالبة اللاعبين بتغيير إجمالي المبلغ الذي يحصلون عليه بحيث يساوي 40 بالمئة من الأموال التي سيجنيها الاتحاد من البطولة، وهي نفس النسبة التي سيحصدها لاعبات منتخب السيدات.
مقتل جمال خاشقجي: نائب أمريكي بارز يقول إنه يجب على بايدن ألا يزور السعودية أو يلتقي محمد بن سلمان
استنكر نائب أمريكي بارز الحديث عن نية الرئيس جو بايدن زيارة السعودية ولقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي تتهمه المخابرات الأمريكية بالوقوف وراء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
وكان بايدن قد ألمح إلى إمكانية قيامه بزيارة في السعودية قريبا وسط توقعات بأن تشمل الزيارة لقاء يجمعه مع بن سلمان.
إلا أن رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، آدم شيف، قال " "ما كنت سأذهب. وما كنت سأصافحه. هذا هو الشخص الذي قتل مواطنا أمريكيا ومزقه إربا وبأبشع طريقة وبشكل متعمد".
وتنفي السعودية أن يكون مقتل خاشقجي، الذي كان يحمل الجنسية الأمريكية، قد جاء بأوامر من ولي العهد.
وقال شيف "إلى أن تقوم السعودية بتغيير جذري فيما يتعلق بحقوق الإنسان لا أريد أي علاقة معه".