نائب أمريكي بارز يندد بزيارة بايدن المحتملة للسعودية، وإلغاء مباراة لمنتخب كندا بسبب خلافات مالية

تسبب إضراب لاعبي منتخب كندا لكرة القدم في إلغاء مباراة ودية كانت مفترض أن تجمع الفريق مع نظيره البنمي.

ورفض اللاعبون أداء المباراة بسبب خلاف مع اتحاد الكرة في البلاد متعلق بمكافآت التأهل لنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتعد هذه ثاني مرة تتأهل فيها كندا إلى المونديال العالمي.

وأصدر اللاعبون خطابًا يتهمون فيه الاتحاد الكندي لكرة القدم بـ "عدم احترام" الفريق فيما يتعلق بالمفاوضات حول مكافآت جائزة كأس العالم

أصدر اللاعبون خطابًا يتهمون فيه كندا لكرة القدم بـ "عدم احترام" الفريق فيما يتعلق بالمفاوضات حول مكافآت كأس العالم ومن بين القضايا التي وردت في الخطاب مطالبة اللاعبين بتغيير إجمالي المبلغ الذي يحصلون عليه بحيث يساوي 40 بالمئة من الأموال التي سيجنيها الاتحاد من البطولة، وهي نفس النسبة التي سيحصدها لاعبات منتخب السيدات.