100 قتيل في صفوف المتظاهرين السودانيين منذ الانقلاب، والائتلاف الحاكم في إسرائيل يفشل في تمديد قانون "الضفة الغربية"

مظاهرات السودان: لجنة الأطباء تقول إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين منذ الانقلاب وصل إلى 100
أفاد تجمع
لأطباء سودانيين مستقلين بمقتل متظاهر في مدينة أمدرمان خلال مشاركته في احتجاجات
خرجت لمنع وصول قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إلى المدينة لافتتاح أسواق
تجارية تابعة للجيش.
وقالت لجنة
الأطباء المركزية إن القتيل تعرض لطلق ناري من قوات أمنية كانت تحاول تفريق
الاحتجاجات.
وبذلك وصل
عدد القتلى من المتظاهرين إلى مئة منذ وقوع الانقلاب العسكري على حكومة عبد الله
حمدوك في أكتوبر تشرين الأولالماضي.
في الأثناء،
أكد البرهان أن الجيش لا يريد الانفراد بالسلطة، وجدد حرصه على تسليم السلطة
لحكومة مدنية تأتي عبر الحوار أو الانتخابات.
ودعا البرهان
القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية من أجل
التوصل إلى توافق وطني، مشيرا إلى أن الحوار سيصل إلى هدفه المنشود بالرغم من
مساعي من وصفهم بالمشككين والمندسين الذين يعملون على تخريب مقدرات البلاد، على حد
قوله.
وكانت قوى
الحرية والتغيير قد أعلنت يوم أمس الاثنين رفضها المشاركة في الحوار الذي دعت له
الوساطة الدولية للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد.
EPACopyright: EPA
الائتلاف الحاكم في إسرائيل يفشل في تمديد قانون "الضفة الغربية"
فشل الائتلاف
الحكومي الإسرائيلي في تمديد مشروع القانون المسمى "الضفة الغربية"
القاضي بفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال
تصويت يجري بشكل دوري كل 5 أعوام بعد أن صوت 58 عضوا بالكنيست ضد التمديد بينما
صوّت 52 نائبا لصالح القانون ما أدى إلى سقوطه.
وأفاد مراسل
بي بي سي بالقدس بأن الحكومة تملك مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لمحاولة تمرير
مشروع القانون مرة أخرى، إلا أنها حتى اللحظة لا تملك أغلبية برلمانية لذلك.
وأضاف
مراسلنا بأن فشل تمرير القانون سيؤدي لاحقا إلى حالة فراغ قضائي ومدني لدى
المستوطنين في الضفة الغربية، ما يعتبر سابقة لم تحدث منذ احتلال إسرائيل للضفة
الغربية عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين.
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مظاهرات السودان: لجنة الأطباء تقول إن عدد القتلى في صفوف المتظاهرين منذ الانقلاب وصل إلى 100
أفاد تجمع لأطباء سودانيين مستقلين بمقتل متظاهر في مدينة أمدرمان خلال مشاركته في احتجاجات خرجت لمنع وصول قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إلى المدينة لافتتاح أسواق تجارية تابعة للجيش.
وقالت لجنة الأطباء المركزية إن القتيل تعرض لطلق ناري من قوات أمنية كانت تحاول تفريق الاحتجاجات.
وبذلك وصل عدد القتلى من المتظاهرين إلى مئة منذ وقوع الانقلاب العسكري على حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر تشرين الأولالماضي.
في الأثناء، أكد البرهان أن الجيش لا يريد الانفراد بالسلطة، وجدد حرصه على تسليم السلطة لحكومة مدنية تأتي عبر الحوار أو الانتخابات.
ودعا البرهان القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية من أجل التوصل إلى توافق وطني، مشيرا إلى أن الحوار سيصل إلى هدفه المنشود بالرغم من مساعي من وصفهم بالمشككين والمندسين الذين يعملون على تخريب مقدرات البلاد، على حد قوله.
وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت يوم أمس الاثنين رفضها المشاركة في الحوار الذي دعت له الوساطة الدولية للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد.
الائتلاف الحاكم في إسرائيل يفشل في تمديد قانون "الضفة الغربية"
فشل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في تمديد مشروع القانون المسمى "الضفة الغربية" القاضي بفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال تصويت يجري بشكل دوري كل 5 أعوام بعد أن صوت 58 عضوا بالكنيست ضد التمديد بينما صوّت 52 نائبا لصالح القانون ما أدى إلى سقوطه.
وأفاد مراسل بي بي سي بالقدس بأن الحكومة تملك مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لمحاولة تمرير مشروع القانون مرة أخرى، إلا أنها حتى اللحظة لا تملك أغلبية برلمانية لذلك.
وأضاف مراسلنا بأن فشل تمرير القانون سيؤدي لاحقا إلى حالة فراغ قضائي ومدني لدى المستوطنين في الضفة الغربية، ما يعتبر سابقة لم تحدث منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية عام ألف وتسعمئة وسبعة وستين.