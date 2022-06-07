100 قتيل في صفوف المتظاهرين السودانيين منذ الانقلاب، والائتلاف الحاكم في إسرائيل يفشل في تمديد قانون "الضفة الغربية"

أفاد تجمع لأطباء سودانيين مستقلين بمقتل متظاهر في مدينة أمدرمان خلال مشاركته في احتجاجات خرجت لمنع وصول قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إلى المدينة لافتتاح أسواق تجارية تابعة للجيش.

وقالت لجنة الأطباء المركزية إن القتيل تعرض لطلق ناري من قوات أمنية كانت تحاول تفريق الاحتجاجات.

وبذلك وصل عدد القتلى من المتظاهرين إلى مئة منذ وقوع الانقلاب العسكري على حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر تشرين الأولالماضي.

في الأثناء، أكد البرهان أن الجيش لا يريد الانفراد بالسلطة، وجدد حرصه على تسليم السلطة لحكومة مدنية تأتي عبر الحوار أو الانتخابات.

ودعا البرهان القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الذي تتوسط فيه الآلية الثلاثية من أجل التوصل إلى توافق وطني، مشيرا إلى أن الحوار سيصل إلى هدفه المنشود بالرغم من مساعي من وصفهم بالمشككين والمندسين الذين يعملون على تخريب مقدرات البلاد، على حد قوله.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت يوم أمس الاثنين رفضها المشاركة في الحوار الذي دعت له الوساطة الدولية للتوصل إلى حل للأزمة السياسية في البلاد.