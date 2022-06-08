القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من سيفيرودونيتسك، وانحراف قطار عن مساره في إيران على متنه أكثر من 400 راكب

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل على الأحياء السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، وتزامن هذا مع إعلان كييف أن قواتها تخوض معارك صعبة في المدينة.

ولجأ نحو 800 مدني إلى مصنع كيميائي في سيفيرودونيتسك، في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية منذ عدة أيام.

وأكد أحد المسؤولين في المنطقة أن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب قريبا من سيفيرودونيتسك