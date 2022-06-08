القوات الأوكرانية قد تضطر للانسحاب من سيفيرودونيتسك، وانحراف قطار عن مساره في إيران على متنه أكثر من 400 راكب

أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل على الأحياء السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، وتزامن هذا مع إعلان كييف أن قواتها تخوض معارك صعبة في المدينة. ولجأ نحو 800 مدني إلى مصنع كيميائي في سيفيرودونيتسك، في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية منذ عدة أيام. وأكد أحد المسؤولين في المنطقة أن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب قريبا من سيفيرودونيتسك
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روسيا وأوكرانيا: روسيا تعلن السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية
أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت بالكامل على الأحياء السكنية في مدينة سيفيرودونيتسك الأوكرانية، وتزامن هذا مع إعلان كييف أن قواتها تخوض معارك صعبة في المدينة.
ولجأ نحو 800 مدني إلى مصنع كيميائي في سيفيرودونيتسك، في شرق أوكرانيا، حيث تدور معارك عنيفة بين القوات الأوكرانية والروسية منذ عدة أيام.
وأكد أحد المسؤولين في المنطقة أن القوات الأوكرانية قد تضطر إلى الانسحاب قريبا من سيفيرودونيتسك
الحرب في أوكرانيا: نقل أسرى ماريوبول إلى روسيا لمزيد من التحقيق
نقلت روسيا 1000 أسير أوكراني إلى موسكو ممن كانوا استسلموا عقب معارك مصنع آزوفستال في ماريوبول للتحقيق معهم.
ومن المتوقع، بحسب وكالة "تاس"الروسية، نقل المزيد من الأسرى إلى روسيا لاستجوابهم. لكن لم يصدر بعد أي تأكيد رسمي في هذا الخصوص.
ويعتقد أن عدد من اعتقلتهم روسيا من العسكريين الأوكرانيين عقب السيطرة على ماريوبول وصل إلى 2400 شخص.
انحراف قطار في إيران يودي بحياة 17 شخصا
قتل صباح اليوم في إيران 17 شخصا وجرح العشرات عقب انحراف قطار عن مساره، بحسب مسؤول في هيئة الإغاثة الوطنية الإيرانية.
وأضاف المسؤول أن القطار انحرف عن سكته قرب مدينة طبس وسط الجمهورية الإسلامية، خلال رحلة بين مدينتي مشهد في شمال شرق البلاد ويزد في وسطها.
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن 3 عربات من بين 7 خرجت عن السكة، وكان على متن القطار 348 راكبا، وبلغ عدد الجرحى 50 شخصا، نقل منهم 37 إلى المستشفى، من بينهم 16 حالة خطيرة.