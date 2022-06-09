تجربة دواء مذهلة للسرطان تشفي المرضى من الأورام تماما، و "هجمات صاروخية" على العاصمة الصومالية قبيل تنصيب الرئيس

لقى عريس مصرعه ليلة زفافه بعيار ناري طائش، وأصيب ثلاثة آخرون بينهن سيدتان،في محلية "بيضة" غرب دارفور.
وتشير التفاصيل بحسب موقع محلي، أنه أثناء إحياء الحفل، قام أحد المعازيم، وأطلق وابلا من الرصاص تعبيرا عن فرحه، لكن الرصاص أصاب العريس وأرداه قتيلا كما أصيب 3 من المدعووين الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
السرطان: تجربة دواء جديد تشفي المرضى من الأورام بنسبة 100 في المئة
تجربة دوائية صغيرة لها تأثير علمي خارق في عالم الأورام. هكذا لخصت صحيفة واشنطن بوست الإنجاز الجديد.
فبعد ستة أشهر من العلاج التجريبي، اختفت الأورام لدى جميع المرضى الـ 14 الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان المستقيم في مراحله المبكرة.
فقد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن صحيفة "نيو إنجلاند الطبية" دراسة جديدة قد تفتح الطريق لعلاج أنواع عديدة من السرطان بعد نجاح الباحثين في مجال سرطان القولون والمستقيم في التجربة الجديدة التي اعتبرت تطورا رائدا في علاج الأورام.
وقالت أندريا كريسيك، أخصائية الأورام في مركز "ميموريال سلون كيترينج" للسرطان في نيويورك "لا أعتقد أن أي شخص قد رأى هذا من قبل، فقد اختفى الورم عند كل المرضى بلا استثناء". ويعاني جميع المرضى الذين شاركوا في التجربة من سرطان المستقيم ولم يخضعوا لأي علاج قبل التجربة.
وأعطي كل مريض تسع جرعات من دواء "دوستارليماب" في الوريد، وهو دواء جديد نسبيا مصمم للحد من نشاط بروتين معين في الخلية السرطانية الذي يمكن أن يتسبب في تعطيل جهاز المناعة.
وكشفت الفحوصات بعد ستة أشهر خلو الجسم من أي أثر للسرطان في فحوصات المسح أو الخزعات أو الفحوصات الجسدية، رغم أن فحوصات المريض قبل العلاج كانت تظهر أوراما متشابكة ومعقدة.
وأوضحت الخبيرة كيريسك أن "كل المرضى الـ14 تعافوا تماما، وهذه نتيجة غير مسبوقة في علم الأورام".
وكانت النتائج ناجحة جدًا لدرجة أن أيا من المرضى الذين أكملوا التجربة لم يحتج إلى علاج متابعة، ولم يكن هناك أي آثار جانبية للدواء، ولا يزال أربعة مرضى آخرين خاضعين للتجربة ويتعاطون العلاج، ولكن لم تظهر حتى الآن نفس النتائج الواعدة.
Courtesy of Memorial Sloane-Kettering Cancer CenterCopyright: Courtesy of Memorial Sloane-Kettering Cancer Center
تنصيب الرئيس الصومالي يتزامن مع تقارير عن هجمات صاروخية
أفادت تقارير في وقت سابق من صباح اليوم عن وقوع هجمات بقذائف الهاون في العاصمة الصومالية مقديشو.
وتزامنت تلك الهجمات على ما يبدو مع وصول شخصيات أجنبية ودبلوماسية إلى العاصمة للمشاركة في تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود.
وأعلنت حركة الشباب مقتل 15 جنديا صوماليًا في هجوم بالقنابل.
وشددت الإجراءات الأمنية في العاصمة الصومالية ومحيط المطار، وأغلقت الطرق الرئيسية في مقديشو يوم الأربعاء وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وعربات مدرعة في الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي. ووضعت المدينة تحت حظر التجول بين عشية وضحاها.
ومن المتوقع بعد التنصيب أن يسمي الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الوزراء الذي سيشكل حكومة البلاد الجديدة.
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مصرع عريس بسبب رصاص الابتهاج في السودان
لقى عريس مصرعه ليلة زفافه بعيار ناري طائش، وأصيب ثلاثة آخرون بينهن سيدتان،في محلية "بيضة" غرب دارفور.
وتشير التفاصيل بحسب موقع محلي، أنه أثناء إحياء الحفل، قام أحد المعازيم، وأطلق وابلا من الرصاص تعبيرا عن فرحه، لكن الرصاص أصاب العريس وأرداه قتيلا كما أصيب 3 من المدعووين الذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.
السرطان: تجربة دواء جديد تشفي المرضى من الأورام بنسبة 100 في المئة
تجربة دوائية صغيرة لها تأثير علمي خارق في عالم الأورام. هكذا لخصت صحيفة واشنطن بوست الإنجاز الجديد.
فبعد ستة أشهر من العلاج التجريبي، اختفت الأورام لدى جميع المرضى الـ 14 الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان المستقيم في مراحله المبكرة.
فقد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن صحيفة "نيو إنجلاند الطبية" دراسة جديدة قد تفتح الطريق لعلاج أنواع عديدة من السرطان بعد نجاح الباحثين في مجال سرطان القولون والمستقيم في التجربة الجديدة التي اعتبرت تطورا رائدا في علاج الأورام.
وقالت أندريا كريسيك، أخصائية الأورام في مركز "ميموريال سلون كيترينج" للسرطان في نيويورك "لا أعتقد أن أي شخص قد رأى هذا من قبل، فقد اختفى الورم عند كل المرضى بلا استثناء". ويعاني جميع المرضى الذين شاركوا في التجربة من سرطان المستقيم ولم يخضعوا لأي علاج قبل التجربة.
وأعطي كل مريض تسع جرعات من دواء "دوستارليماب" في الوريد، وهو دواء جديد نسبيا مصمم للحد من نشاط بروتين معين في الخلية السرطانية الذي يمكن أن يتسبب في تعطيل جهاز المناعة.
وكشفت الفحوصات بعد ستة أشهر خلو الجسم من أي أثر للسرطان في فحوصات المسح أو الخزعات أو الفحوصات الجسدية، رغم أن فحوصات المريض قبل العلاج كانت تظهر أوراما متشابكة ومعقدة.
وأوضحت الخبيرة كيريسك أن "كل المرضى الـ14 تعافوا تماما، وهذه نتيجة غير مسبوقة في علم الأورام".
وكانت النتائج ناجحة جدًا لدرجة أن أيا من المرضى الذين أكملوا التجربة لم يحتج إلى علاج متابعة، ولم يكن هناك أي آثار جانبية للدواء، ولا يزال أربعة مرضى آخرين خاضعين للتجربة ويتعاطون العلاج، ولكن لم تظهر حتى الآن نفس النتائج الواعدة.
تنصيب الرئيس الصومالي يتزامن مع تقارير عن هجمات صاروخية
أفادت تقارير في وقت سابق من صباح اليوم عن وقوع هجمات بقذائف الهاون في العاصمة الصومالية مقديشو.
وتزامنت تلك الهجمات على ما يبدو مع وصول شخصيات أجنبية ودبلوماسية إلى العاصمة للمشاركة في تنصيب الرئيس حسن شيخ محمود.
وأعلنت حركة الشباب مقتل 15 جنديا صوماليًا في هجوم بالقنابل.
وشددت الإجراءات الأمنية في العاصمة الصومالية ومحيط المطار، وأغلقت الطرق الرئيسية في مقديشو يوم الأربعاء وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وعربات مدرعة في الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي. ووضعت المدينة تحت حظر التجول بين عشية وضحاها.
ومن المتوقع بعد التنصيب أن يسمي الرئيس حسن شيخ محمود رئيس الوزراء الذي سيشكل حكومة البلاد الجديدة.