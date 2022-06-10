دونالد ترامب يصف هجوم 6 يناير بأنه أعظم تحرك في التاريخ
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، الذي أدى إلى تحقيق برلماني كان "أحد أعظم التحركات في التاريخ لاستعادة عظمة أمريكا".
وجاءت تصريحات ترامب قبيل تقديم مجموعة من البرلمانيين نتائج تحقيقاتهم الأولية في الوقائع وفي تحركات ترامب خلال الهجوم.
ويرى ترامب أن هذه اللجنة "لم تفكر لدقيقة واحدة في سبب وصول الحشود إلى واشنطن بأعداد كبيرة" في ذلك اليوم.
وتجمع في ذلك اليوم الآلاف من أنصاره في واشنطن للتنديد بنتيجة انتخابات 2020 التي شهدت خسارته التي يرفض ترامب وأتباعه حتى الآن الإقرار بها.
واقتحم حشد مقر الكونغرس الأمريكي مما أثار صدمة في العالم.
وقال ترامب "السادس من يناير/كانون الثاني لم يكن مجرد مظاهرة بل أحد أعظم التحركات في تاريخ بلادنا" وأضاف أن "الأمر يتعلق بانتخابات مزورة ومسروقة"، مكررا نظرية المؤامرة بدون أي دليل.
واستمعت لجنة تحمل اسم "06 يناير" وتضم سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، في جلسات استمرت أشهرا إلى أكثر من ألف شاهد من بينهم اثنان من أبناء ترامب ودققت في 140 ألف وثيقة لتحدد بدقة مسؤولية دونالد ترامب في هذا الحدث الذي هز الديموقراطية الأمريكية.
ويرى مؤيدو هذه اللجنة أن عملها ضروري لضمان عدم تكرار واحد من أحلك الفصول في تاريخ الولايات المتحدة.
لكن غالبية الجمهوريين استنكروا عمل هذه المجموعة من البرلمانيين معتبرين أنها "حملة اضطهاد".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
سوريا تعلن أن إسرائيل قصفت بالصواريخ مجددا مواقع في جنوب دمشق
استهدف قصف إسرائيلي فجر الجمعة بعض المواقع في جنوب دمشق، وأدى الى إصابة مدني على الأقل بجروح، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "في فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وتصدت وسائط الدفاع الجوي، وفق المصدر للصواريخ وأسقطت معظمها".
وتشن إسرائيل ضربات في سوريا، تسببت إحداها في أيار/مايو في مقتل ثلاثة ضباط سوريين، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. لكن إسرائيل لا تؤكد رسميا الهجوم ولا تنفيه.
وخلال الأعوام الماضية، تعرضت سوريا لمئات الضربات الجوية استهدفت مواقع للجيش السوري ومواقع إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بحسب تقارير إعلامية.
ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم لها بالقرب من إسرائيل.
الضفة الغربية: مسؤول أمريكي يبحث أفق القضية الفلسطينية في رام الله قبيل زيارة بايدن
وصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية – الفلسطينية هادي عمرو، إلى مدينة رام الله مساء أمس والتقى بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، لمناقشة الملفات الثنائية.
وأكد الشيخ في بيان له أن غياب الأفق السياسي واستمرار إسرائيل بإجراءاتها الأحادية تقتل إمكانية حل الدولتين.
وأضاف أن اللقاء تناول عدة مواضيع أهمها إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، وتقدم باعتراض بقاء منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الإرهاب الخاصة بالكونغرس.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
دونالد ترامب يصف هجوم 6 يناير بأنه أعظم تحرك في التاريخ
أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الهجوم على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، الذي أدى إلى تحقيق برلماني كان "أحد أعظم التحركات في التاريخ لاستعادة عظمة أمريكا".
وجاءت تصريحات ترامب قبيل تقديم مجموعة من البرلمانيين نتائج تحقيقاتهم الأولية في الوقائع وفي تحركات ترامب خلال الهجوم.
ويرى ترامب أن هذه اللجنة "لم تفكر لدقيقة واحدة في سبب وصول الحشود إلى واشنطن بأعداد كبيرة" في ذلك اليوم.
وتجمع في ذلك اليوم الآلاف من أنصاره في واشنطن للتنديد بنتيجة انتخابات 2020 التي شهدت خسارته التي يرفض ترامب وأتباعه حتى الآن الإقرار بها.
واقتحم حشد مقر الكونغرس الأمريكي مما أثار صدمة في العالم.
وقال ترامب "السادس من يناير/كانون الثاني لم يكن مجرد مظاهرة بل أحد أعظم التحركات في تاريخ بلادنا" وأضاف أن "الأمر يتعلق بانتخابات مزورة ومسروقة"، مكررا نظرية المؤامرة بدون أي دليل.
واستمعت لجنة تحمل اسم "06 يناير" وتضم سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين، في جلسات استمرت أشهرا إلى أكثر من ألف شاهد من بينهم اثنان من أبناء ترامب ودققت في 140 ألف وثيقة لتحدد بدقة مسؤولية دونالد ترامب في هذا الحدث الذي هز الديموقراطية الأمريكية.
ويرى مؤيدو هذه اللجنة أن عملها ضروري لضمان عدم تكرار واحد من أحلك الفصول في تاريخ الولايات المتحدة. لكن غالبية الجمهوريين استنكروا عمل هذه المجموعة من البرلمانيين معتبرين أنها "حملة اضطهاد".
سوريا تعلن أن إسرائيل قصفت بالصواريخ مجددا مواقع في جنوب دمشق
استهدف قصف إسرائيلي فجر الجمعة بعض المواقع في جنوب دمشق، وأدى الى إصابة مدني على الأقل بجروح، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله "في فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق، وتصدت وسائط الدفاع الجوي، وفق المصدر للصواريخ وأسقطت معظمها".
وتشن إسرائيل ضربات في سوريا، تسببت إحداها في أيار/مايو في مقتل ثلاثة ضباط سوريين، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان. لكن إسرائيل لا تؤكد رسميا الهجوم ولا تنفيه.
وخلال الأعوام الماضية، تعرضت سوريا لمئات الضربات الجوية استهدفت مواقع للجيش السوري ومواقع إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بحسب تقارير إعلامية.
ويبرر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع إيران من الحصول على موطئ قدم لها بالقرب من إسرائيل.
الضفة الغربية: مسؤول أمريكي يبحث أفق القضية الفلسطينية في رام الله قبيل زيارة بايدن
وصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية – الفلسطينية هادي عمرو، إلى مدينة رام الله مساء أمس والتقى بأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، لمناقشة الملفات الثنائية.
وأكد الشيخ في بيان له أن غياب الأفق السياسي واستمرار إسرائيل بإجراءاتها الأحادية تقتل إمكانية حل الدولتين.
وأضاف أن اللقاء تناول عدة مواضيع أهمها إعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية، وتقدم باعتراض بقاء منظمة التحرير الفلسطينية على قوائم الإرهاب الخاصة بالكونغرس.