سوريا تؤكد تضرر مهابط طائرات مطار دمشق الدولي بعد "الهجوم الإسرائيلي"، والصين تحذر واشنطن بشأن تايوان وتلوح بالحرب

وزير الدفاع الأمريكي يندد بنشاط الصين العسكري قرب تايوان وبكين تلوح بالحرب
ندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت بالنشاط العسكري الصيني "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار" قرب تايوان على حد وصفه، كما لوح نظيره الصيني بالحرب إن أعلنت الجزيرة استقلالها.
وقال أوستن في قمة "حوار شانغري لا" الأمني في سنغافورة " إننا نشهد زيادة مطردة في النشاط العسكري الصيني قرب تايوان".
وحذر وزير الدفاع الصيني "وي فنغي" نظيره الأمريكي من أن بكين لن تتردد في بدء حرب إذا أعلنت تايوان استقلالها.
والتقى وزيرا الدفاع في سنغافورة لأول مرة منذ حرب أوكرانيا في منتدى «شانغري-لا» الأمني السنوي، الذي بدأ الجمعة ويستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيه كبار المسؤولين من أكثر من 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وأوكرانيا.
وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعبر دائما عن قلقها من احتمال ضم بكين لها إذ تعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن شدد على "أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وعبر عن معارضة بلاده لأي تغيير أحادي الجانب. ودعا الصين إلى عدم اتخاذ أي خطوة قد تزعزع الاستقرار في تايوان.
مطار دمشق الدولي: سوريا تؤكد تضرر مهابط الطائرات بشكل كبير بعد الهجوم الإسرائيلي
كشفت سوريا عن المواقع التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي أمس على جنوب مدينة دمشق.
وقالت وزارة النقل السورية "إن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي فجر أمس تسبب بخروج المهابط عن الخدمة".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير وشمل هذا الإنارة الملاحية، كما تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة الهجوم.
وعلقت السلطات السورية عقب ذلك جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر.
وأشارت وزارة النقل إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وفور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها ستستأنف الحركة التشغيلية للمطار بالتنسيق مع النواقل الجوية.
وذكرت مصادر وزارة الدفاع السورية أن وسائط الدفاع الجوي قد تصدت للصواريخ التي استهدفت بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظمها.
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وزير الدفاع الأمريكي يندد بنشاط الصين العسكري قرب تايوان وبكين تلوح بالحرب
ندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت بالنشاط العسكري الصيني "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار" قرب تايوان على حد وصفه، كما لوح نظيره الصيني بالحرب إن أعلنت الجزيرة استقلالها.
وقال أوستن في قمة "حوار شانغري لا" الأمني في سنغافورة " إننا نشهد زيادة مطردة في النشاط العسكري الصيني قرب تايوان".
وحذر وزير الدفاع الصيني "وي فنغي" نظيره الأمريكي من أن بكين لن تتردد في بدء حرب إذا أعلنت تايوان استقلالها.
والتقى وزيرا الدفاع في سنغافورة لأول مرة منذ حرب أوكرانيا في منتدى «شانغري-لا» الأمني السنوي، الذي بدأ الجمعة ويستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيه كبار المسؤولين من أكثر من 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وأوكرانيا.
وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعبر دائما عن قلقها من احتمال ضم بكين لها إذ تعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن شدد على "أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وعبر عن معارضة بلاده لأي تغيير أحادي الجانب. ودعا الصين إلى عدم اتخاذ أي خطوة قد تزعزع الاستقرار في تايوان.
مطار دمشق الدولي: سوريا تؤكد تضرر مهابط الطائرات بشكل كبير بعد الهجوم الإسرائيلي
كشفت سوريا عن المواقع التي استهدفها الهجوم الإسرائيلي أمس على جنوب مدينة دمشق.
وقالت وزارة النقل السورية "إن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي فجر أمس تسبب بخروج المهابط عن الخدمة".
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن مهابط الطائرات تضررت في أكثر من موقع وبشكل كبير وشمل هذا الإنارة الملاحية، كما تعرض مبنى الصالة الثانية للمطار لأضرار مادية نتيجة الهجوم.
وعلقت السلطات السورية عقب ذلك جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر المطار حتى إشعارٍ آخر.
وأشارت وزارة النقل إلى أن كوادرها في الطيران المدني والشركات الوطنية المختصة تعمل على إصلاح الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمطار وفور إصلاحها والتأكد من سلامتها وأمانها ستستأنف الحركة التشغيلية للمطار بالتنسيق مع النواقل الجوية.
وذكرت مصادر وزارة الدفاع السورية أن وسائط الدفاع الجوي قد تصدت للصواريخ التي استهدفت بعض النقاط جنوب مدينة دمشق وأسقطت معظمها.