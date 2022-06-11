سوريا تؤكد تضرر مهابط طائرات مطار دمشق الدولي بعد "الهجوم الإسرائيلي"، والصين تحذر واشنطن بشأن تايوان وتلوح بالحرب

ندد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن السبت بالنشاط العسكري الصيني "الاستفزازي والمزعزع للاستقرار" قرب تايوان على حد وصفه، كما لوح نظيره الصيني بالحرب إن أعلنت الجزيرة استقلالها.

وقال أوستن في قمة "حوار شانغري لا" الأمني في سنغافورة " إننا نشهد زيادة مطردة في النشاط العسكري الصيني قرب تايوان".

وحذر وزير الدفاع الصيني "وي فنغي" نظيره الأمريكي من أن بكين لن تتردد في بدء حرب إذا أعلنت تايوان استقلالها.

والتقى وزيرا الدفاع في سنغافورة لأول مرة منذ حرب أوكرانيا في منتدى «شانغري-لا» الأمني السنوي، الذي بدأ الجمعة ويستمر ثلاثة أيام، ويشارك فيه كبار المسؤولين من أكثر من 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان وأوكرانيا.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعبر دائما عن قلقها من احتمال ضم بكين لها إذ تعتبر الصين الجزيرة جزءا من أراضيها وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن شدد على "أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وعبر عن معارضة بلاده لأي تغيير أحادي الجانب. ودعا الصين إلى عدم اتخاذ أي خطوة قد تزعزع الاستقرار في تايوان.