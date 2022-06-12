قضاة تونسيون يمددون إضرابهم أسبوعا آخر، والمغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"

منعت السلطات المغربية عرض فيلم بريطاني أثار جدلا بسبب محتواه الذي يتناول أحداثا وروايات مرتبطة بالتاريخ الإسلامي المبكر.

وجاء قرار المركز السينمائي المغربي بعدم التصريح بعرض فيلم "سيدة الجنة" بعد أن استنكر المجلس العلمي الأعلى، المسؤول عن إصدار الفتاوى في المملكة، الفيلم " بوصفه بمثل " تزويرا واضحا لحقائق التاريخ الإسلامي".

ويعرض الفيلم لروايات عن حياة فاطمة ابنة النبي محمد والصراعات حول خلافة النبي بعد وفاته.

وبدأ عرض الفيلم في الثالث من حزيران/يونيو في المملكة المتحدة، وألغت شبكة "سينيوورلد" البريطانية لدور السينما برمجته بعد تظاهرات نظّمها مسلمون خارج دور سينما بُثّ فيها.

واعتُبر الفيلم "مسيئًا" في مصر وباكستان وإيران والعراق ودول أخرى.