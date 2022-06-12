قضاة تونسيون يمددون إضرابهم أسبوعا آخر، والمغرب يمنع عرض فيلم "سيدة الجنة"

"سيدة الجنة": المغرب يمنع عرض الفيلم الذي اعتبرته دول إسلامية "مسيئا"
منعت السلطات المغربية عرض فيلم
بريطاني أثار جدلا بسبب محتواه الذي يتناول أحداثا وروايات مرتبطة بالتاريخ
الإسلامي المبكر.
وجاء قرار المركز السينمائي المغربي بعدم
التصريح بعرض فيلم "سيدة الجنة" بعد أن استنكر المجلس العلمي الأعلى،
المسؤول عن إصدار الفتاوى في المملكة، الفيلم " بوصفه بمثل " تزويرا واضحا
لحقائق التاريخ الإسلامي".
ويعرض الفيلم لروايات عن حياة فاطمة
ابنة النبي محمد والصراعات حول خلافة النبي بعد وفاته.
واعتُبر الفيلم "مسيئًا" في
مصر وباكستان وإيران والعراق ودول أخرى.
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قضاة تونسيون يقررون تمديد الإضراب أسبوعا آخر
قرر قضاة تونسيون تمديد الإضراب الذين
بدأوه الاثنين الماضي لمدة أسبوع آخر احتجاجا على قرارات للرئيس قيس سعيد من بينها
إقالة عشرات القضاة.
وتعطل العمل بشكل كبير في العديد من
المحاكم بالبلاد نتيجة للإضراب.
وكان سعيد قد أصدر
قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير شباط قبل أن يعود ويعزل 57 قاضيا، بهدف
"تطهير القضاء" متهما إياهم بـ"الفساد وحماية الإرهابيين".
ووصفت
جمعية القضاة قرار العزل بـ"المذبحة"، محذرة من المساس باستقلالية
السلطة القضائية.
يذكر أن سعيد أقال الصيف الماضي الحكومة وجمد عمل
البرلمان المنتخب بموجب اجراءات استثنائية وأكمل ذلك بتنحية دستور 2014 وإصداره تشريعات بمراسيم
رئاسية، قبل حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين هيئة انتخابات جديدة.
ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس بعد
سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وكلف لجنة مؤخرا بإعداد الدستور
الجديد، من أجل
تأسيس ما يصفها هو بأنها "الجمهورية الجديدة" فيما يتهمه خصومه
بالانقلاب، وبتكريس حكم الرجل الواحد.
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"سيدة الجنة": المغرب يمنع عرض الفيلم الذي اعتبرته دول إسلامية "مسيئا"
منعت السلطات المغربية عرض فيلم بريطاني أثار جدلا بسبب محتواه الذي يتناول أحداثا وروايات مرتبطة بالتاريخ الإسلامي المبكر.
وجاء قرار المركز السينمائي المغربي بعدم التصريح بعرض فيلم "سيدة الجنة" بعد أن استنكر المجلس العلمي الأعلى، المسؤول عن إصدار الفتاوى في المملكة، الفيلم " بوصفه بمثل " تزويرا واضحا لحقائق التاريخ الإسلامي".
ويعرض الفيلم لروايات عن حياة فاطمة ابنة النبي محمد والصراعات حول خلافة النبي بعد وفاته.
وبدأ عرض الفيلم في الثالث من حزيران/يونيو في المملكة المتحدة، وألغت شبكة "سينيوورلد" البريطانية لدور السينما برمجته بعد تظاهرات نظّمها مسلمون خارج دور سينما بُثّ فيها.
واعتُبر الفيلم "مسيئًا" في مصر وباكستان وإيران والعراق ودول أخرى.
قضاة تونسيون يقررون تمديد الإضراب أسبوعا آخر
قرر قضاة تونسيون تمديد الإضراب الذين بدأوه الاثنين الماضي لمدة أسبوع آخر احتجاجا على قرارات للرئيس قيس سعيد من بينها إقالة عشرات القضاة.
وتعطل العمل بشكل كبير في العديد من المحاكم بالبلاد نتيجة للإضراب.
وكان سعيد قد أصدر قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء في فبراير شباط قبل أن يعود ويعزل 57 قاضيا، بهدف "تطهير القضاء" متهما إياهم بـ"الفساد وحماية الإرهابيين".
ووصفت جمعية القضاة قرار العزل بـ"المذبحة"، محذرة من المساس باستقلالية السلطة القضائية.
يذكر أن سعيد أقال الصيف الماضي الحكومة وجمد عمل البرلمان المنتخب بموجب اجراءات استثنائية وأكمل ذلك بتنحية دستور 2014 وإصداره تشريعات بمراسيم رئاسية، قبل حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعيين هيئة انتخابات جديدة.
ويقول سعيد إن تحركاته كانت ضرورية لإنقاذ تونس بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي وكلف لجنة مؤخرا بإعداد الدستور الجديد، من أجل تأسيس ما يصفها هو بأنها "الجمهورية الجديدة" فيما يتهمه خصومه بالانقلاب، وبتكريس حكم الرجل الواحد.