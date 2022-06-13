بايدن "سيزور السعودية وإسرائيل الشهر المقبل"، وليفربول يضم مهاجم بنفيكا داروين نونيز

استقالة جنرال أمريكي متقاعد من رئاسة مركز أبحاث بسبب علاقته بقطر
قدّم الجنرال الأمريكي المتقاعد، جون آر ألن، استقالته من مركز أبحاث
مقره واشنطن؛ إثر مزاعم بممارسة الضغط
والتعبئة لصالح قطر.
وكان ألن، الذي قاد القوات الأمريكية في أفغانستان ذات يوم، رئيسا لمعهد
بروكينغز البحثي، غير أنه استقال بعد أسبوع من كشف وثائق المحكمة عن أن مكتب
التحقيقات الفيدرالي كان يجري تحقيقا في مزاعم الضغط من أجل قطر.
ويركز التحقيق على ما إذا كان اللواء البحري ألن قد حث إدارة ترامب سرا
على تخفيف حدة انتقاداتها لقطر، في عام 2017 ، عندما اتهمتها الدول المجاورة بدعم
التطرف الإسلامي.
ولم توجه، حتى الآن، أي تهمة للجنرال الأمريكي المتقاعد، الذي كان قد نفى
أنه عميل قطري.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
داروين نونيز: ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع بنفكيا لضم المهاجم الأوروغوياني
أعلن فريق بنفيكا البرتغاليأنه توصل إلى اتفاق مع ليفربول الإنجليزي ينضم
بمقتضاه المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز إلى صفوف النادي الإنجليزي مقابل 75
مليون يورو.
وقال بنفيكا إن قيمة الصفقة قد ترتفع
في نهاية المطاف إلى 100 مليون يورو، متجاوزة الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول
لساوثمبتون وهو نحو 90 مليون دولار لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان ديك في
العام 2018.
وكان نونيز الذي سيحتفل بعيد ميلاده
الـ23 في 26 حزيران/يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادماً من
ألميريا الإسباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في
أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.
ReutersCopyright: Reuters
رويترز: الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور السعودية الشهر المقبل وقد يلتقي محمد بن سلمان
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن من
وصفته بمصدر مطلع القول إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور السعودية وإسرائيل
الشهر المقبل.
وبحسب المصدر فإن البيت الأبيض يعتزم
في الأسبوع الجاري الإعلان عن الزيارة التي قد تشمل لقاء ولي العهد السعودي محمد
بن سلمان.
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استقالة جنرال أمريكي متقاعد من رئاسة مركز أبحاث بسبب علاقته بقطر
قدّم الجنرال الأمريكي المتقاعد، جون آر ألن، استقالته من مركز أبحاث مقره واشنطن؛ إثر مزاعم بممارسة الضغط والتعبئة لصالح قطر.
وكان ألن، الذي قاد القوات الأمريكية في أفغانستان ذات يوم، رئيسا لمعهد بروكينغز البحثي، غير أنه استقال بعد أسبوع من كشف وثائق المحكمة عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يجري تحقيقا في مزاعم الضغط من أجل قطر.
ويركز التحقيق على ما إذا كان اللواء البحري ألن قد حث إدارة ترامب سرا على تخفيف حدة انتقاداتها لقطر، في عام 2017 ، عندما اتهمتها الدول المجاورة بدعم التطرف الإسلامي.
ولم توجه، حتى الآن، أي تهمة للجنرال الأمريكي المتقاعد، الذي كان قد نفى أنه عميل قطري.
داروين نونيز: ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع بنفكيا لضم المهاجم الأوروغوياني
أعلن فريق بنفيكا البرتغاليأنه توصل إلى اتفاق مع ليفربول الإنجليزي ينضم بمقتضاه المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز إلى صفوف النادي الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو.
وقال بنفيكا إن قيمة الصفقة قد ترتفع في نهاية المطاف إلى 100 مليون يورو، متجاوزة الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول لساوثمبتون وهو نحو 90 مليون دولار لضم قلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان ديك في العام 2018.
وكان نونيز الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ23 في 26 حزيران/يونيو الحالي، انضم إلى صفوف بنفيكا في صيف عام 2020 قادماً من ألميريا الإسباني الذي كان وقتها يلعب في الدرجة الثانية، مقابل 24 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ قطب مدينة لشبونة.
رويترز: الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور السعودية الشهر المقبل وقد يلتقي محمد بن سلمان
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن من وصفته بمصدر مطلع القول إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور السعودية وإسرائيل الشهر المقبل.
وبحسب المصدر فإن البيت الأبيض يعتزم في الأسبوع الجاري الإعلان عن الزيارة التي قد تشمل لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكانت بايدن قد ألمح إلى إمكانية قيامه بزيارة للمملكة الخليجية رغم الانتقادات التي يتعرض لها ولي عهدها بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.