بايدن "سيزور السعودية وإسرائيل الشهر المقبل"، وليفربول يضم مهاجم بنفيكا داروين نونيز

قدّم الجنرال الأمريكي المتقاعد، جون آر ألن، استقالته من مركز أبحاث مقره واشنطن؛ إثر مزاعم بممارسة الضغط والتعبئة لصالح قطر.

وكان ألن، الذي قاد القوات الأمريكية في أفغانستان ذات يوم، رئيسا لمعهد بروكينغز البحثي، غير أنه استقال بعد أسبوع من كشف وثائق المحكمة عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يجري تحقيقا في مزاعم الضغط من أجل قطر.

ويركز التحقيق على ما إذا كان اللواء البحري ألن قد حث إدارة ترامب سرا على تخفيف حدة انتقاداتها لقطر، في عام 2017 ، عندما اتهمتها الدول المجاورة بدعم التطرف الإسلامي.

ولم توجه، حتى الآن، أي تهمة للجنرال الأمريكي المتقاعد، الذي كان قد نفى أنه عميل قطري.