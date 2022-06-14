السيسي يقول إن مخزون مصر من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، ونيجيريا تحقق أكبر فوز في تاريخ التصفيات الأفريقية

حقق المنتخب النيجيري فوزا كبيرا على ساو تومي وبرنسيبي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة نهائياتها في كوت ديفوار العام المقبل.

وجاء الفوز النيجيري بعشرة أهداف دون رد ليكون أكبر فوز في تاريخ التصفيات القارية بعدما كان الرقم السابق ثمانية أهداف بحوزة غانا وكينيا وليبيا.

وأقيمت المباراة في مدينة أغادير المغربية بعدما اختارتها ساو تومي وبرنسيبي أرضا لمبارياتها البيتية لعدم استجابة ملاعبها لمعايير الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).