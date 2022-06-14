السيسي يقول إن مخزون مصر من القمح يكفي لمدة 6 أشهر، ونيجيريا تحقق أكبر فوز في تاريخ التصفيات الأفريقية

نيجيريا تحقق أكبر فوز في تاريخ تصفيات كأس الأمم الأفريقية
حقق
المنتخب النيجيري فوزا كبيرا على ساو تومي وبرنسيبي في المباراة التي أقيمت بينهما
ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة نهائياتها في كوت ديفوار العام المقبل.
وجاء
الفوز النيجيري بعشرة أهداف دون رد ليكون أكبر فوز في تاريخ التصفيات القارية
بعدما كان الرقم السابق ثمانية أهداف بحوزة غانا وكينيا وليبيا.
وأقيمت
المباراة في مدينة أغادير المغربية بعدما اختارتها ساو تومي وبرنسيبي أرضا
لمبارياتها البيتية لعدم استجابة ملاعبها لمعايير الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
Getty ImagesCopyright: Getty Images
السيسي: مخزون مصر من القمح يكفي لمدة 6 أشهر
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي،
إن مخزون بلاده الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ستة أشهر وإنه
تم توريد 4 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن، مضيفا أن بلاده تأمل في إضافة
أكثر من مليون فدان من القمح على المساحة الموجودة.
وتعتبر مصر أكبر مستورد
للقمح في العالم، حيث تستورد كميات كبيرة من القمح من روسيا والتي قامت منذ أشهر بغزو أوكرانيا، التي
تعد بدورها من كبار منتجي القمح.
وأثرت الحرب في
أوكرانيا على أسعار السلع الغذائية في عدة دول بالعالم.
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نيجيريا تحقق أكبر فوز في تاريخ تصفيات كأس الأمم الأفريقية
حقق المنتخب النيجيري فوزا كبيرا على ساو تومي وبرنسيبي في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية المقررة نهائياتها في كوت ديفوار العام المقبل.
وجاء الفوز النيجيري بعشرة أهداف دون رد ليكون أكبر فوز في تاريخ التصفيات القارية بعدما كان الرقم السابق ثمانية أهداف بحوزة غانا وكينيا وليبيا.
وأقيمت المباراة في مدينة أغادير المغربية بعدما اختارتها ساو تومي وبرنسيبي أرضا لمبارياتها البيتية لعدم استجابة ملاعبها لمعايير الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).
السيسي: مخزون مصر من القمح يكفي لمدة 6 أشهر
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن مخزون بلاده الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة ستة أشهر وإنه تم توريد 4 ملايين طن من القمح المحلي حتى الآن، مضيفا أن بلاده تأمل في إضافة أكثر من مليون فدان من القمح على المساحة الموجودة.
وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستورد كميات كبيرة من القمح من روسيا والتي قامت منذ أشهر بغزو أوكرانيا، التي تعد بدورها من كبار منتجي القمح.
وأثرت الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الغذائية في عدة دول بالعالم.