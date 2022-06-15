روسيا تعلن عن فتح ممر إنساني لإجلاء المحاصرين في مصنع آزوت في سيفيرودونيتسك، وسويسرا تغلق مجالها الجوي تماما بسبب مخاوف أمنية

الحرب في أوكرانيا: واشنطن تمدد إعفاء الطاقة الروسية من العقوبات
مددت الولايات المتحدة إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو، لغاية نهاية العام الجاري، بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لإيجاد سبل بديلة للطاقة الروسية، وتقليل اعتمادهم تدريجياً على هذه الواردات.
لكن الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة إذ ستظل محظورة.
وأقر الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو/أيار حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظرا تصاعديا - مع استثناءات - على وارداته من النفط الروسي.
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الحرب في أوكرانيا: روسيا تعلن عن فتح ممر إنساني في سيفيرودونتسك لإجلاء المحاصرين من مصنع آزوت
أعلنت روسيا اليوم فتح ممر إنساني للمحاصرين في مصنع آزوت الكيميائي في سفيرودونيتسك، لإجلاء المدنيين، ودعت المقاتلين إلى الاستسلام.
ولم تعلق أوكرانيا بعد على هذا الإعلان، وقالت إنها تتواصل مع موسكو لفتح ممر عبر الأراضي الأوكرانية التابعة لكييف.
وقال رئيس إدارة سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك إن أكثر من 540 شخصا يحتمون في أقبية مصنع آزوت الكيميائي الضخم في شرق أوكرانيا. وتفيد بعض التقارير أن نحو 500 مدني لجأوا إلى المصنع.
ويعيد حصار هذا المصنع ذكرى أحداث مصنع الصلب في آزوفستال آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ميناء ماريوبول على بحر آزوف، الذي انتهى باستسلام من فيه.
وسيفيرودنيتسك وليسيتشانسك مدينتان توأمان يبلغ عدد سكانهما نحو 100 ألف نسمة وهما محور معركة شرسة منذ أيام. وسيسمح سقوط هاتين المدينتين للقوات الروسية باستهداف سلوفيانسك في منطقة دونيتسك، على بعد حوالى 70 كلم غربا. كما سيسمح لموسكو بالسيطرة على كل منطقة دونباس التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها ويسيطر على أجزاء منها الانفصاليون الموالون لروسيا منذ 2014.
وتتزامن تلك التطورات مع اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل بحضور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لبحث تسريع تسليم أسلحة لكييف تمكنها من الصمود. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني: إن أوكرانيا لم نتسلم إلا 10 في المئة" من الأسلحة التي تحتاج" إليها لكسب المعركة.
سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات بسبب عطل فني
أغلقت سويسرا مجالها الجوي حتى إشعار آخر، بحسب خدمة المراقبة الجوية "سكاي غايد".
وعزيت الأسباب إلى عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيورخ.
وجاء في بيان رسمي أن العطل الفني أضر في المجموعة السويسرية "سكاي غايد" في الساعات الأولى من الصباح، وأدت مخاوف أمنية إلى إغلاق المجال الجوي أمام حركة النقل.
ولم تقدم الشركة بعد أي تفسير لأسباب العطل، وقالت متحدثة باسم مطار زيورخ، إن المطار سيبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات. وحولت معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.
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الحرب في أوكرانيا: واشنطن تمدد إعفاء الطاقة الروسية من العقوبات
مددت الولايات المتحدة إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو، لغاية نهاية العام الجاري، بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لإيجاد سبل بديلة للطاقة الروسية، وتقليل اعتمادهم تدريجياً على هذه الواردات.
لكن الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة إذ ستظل محظورة.
وأقر الاتحاد الأوروبي في نهاية مايو/أيار حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظرا تصاعديا - مع استثناءات - على وارداته من النفط الروسي.
الحرب في أوكرانيا: روسيا تعلن عن فتح ممر إنساني في سيفيرودونتسك لإجلاء المحاصرين من مصنع آزوت
أعلنت روسيا اليوم فتح ممر إنساني للمحاصرين في مصنع آزوت الكيميائي في سفيرودونيتسك، لإجلاء المدنيين، ودعت المقاتلين إلى الاستسلام.
ولم تعلق أوكرانيا بعد على هذا الإعلان، وقالت إنها تتواصل مع موسكو لفتح ممر عبر الأراضي الأوكرانية التابعة لكييف.
وقال رئيس إدارة سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك إن أكثر من 540 شخصا يحتمون في أقبية مصنع آزوت الكيميائي الضخم في شرق أوكرانيا. وتفيد بعض التقارير أن نحو 500 مدني لجأوا إلى المصنع.
ويعيد حصار هذا المصنع ذكرى أحداث مصنع الصلب في آزوفستال آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ميناء ماريوبول على بحر آزوف، الذي انتهى باستسلام من فيه.
وسيفيرودنيتسك وليسيتشانسك مدينتان توأمان يبلغ عدد سكانهما نحو 100 ألف نسمة وهما محور معركة شرسة منذ أيام. وسيسمح سقوط هاتين المدينتين للقوات الروسية باستهداف سلوفيانسك في منطقة دونيتسك، على بعد حوالى 70 كلم غربا. كما سيسمح لموسكو بالسيطرة على كل منطقة دونباس التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها ويسيطر على أجزاء منها الانفصاليون الموالون لروسيا منذ 2014. وتتزامن تلك التطورات مع اجتماع لجنة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل بحضور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لبحث تسريع تسليم أسلحة لكييف تمكنها من الصمود. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني: إن أوكرانيا لم نتسلم إلا 10 في المئة" من الأسلحة التي تحتاج" إليها لكسب المعركة.
سويسرا تغلق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات بسبب عطل فني
أغلقت سويسرا مجالها الجوي حتى إشعار آخر، بحسب خدمة المراقبة الجوية "سكاي غايد".
وعزيت الأسباب إلى عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزيورخ. وجاء في بيان رسمي أن العطل الفني أضر في المجموعة السويسرية "سكاي غايد" في الساعات الأولى من الصباح، وأدت مخاوف أمنية إلى إغلاق المجال الجوي أمام حركة النقل.
ولم تقدم الشركة بعد أي تفسير لأسباب العطل، وقالت متحدثة باسم مطار زيورخ، إن المطار سيبقى مفتوحا على الرغم من توقف الرحلات. وحولت معظم الرحلات الجوية الدولية المتوجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو في شمال إيطاليا.