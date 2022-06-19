تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على معبد للسيخ في أفغانستان، والناتو يحذر من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي" ناتو" إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، داعيا الغرب إلى توفير الدعم لكييف.

وحذر ينس ستولتنبرغ، في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، من مغبة تحقيق الرئيس الروسي لأهدافه في أوكرانيا قائلا " "سنضطر عندها إلى دفع ثمن أعلى بعد ذلك".

ولا تزال العملات القتالية دائرة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي في الحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس.