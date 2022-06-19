تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على معبد للسيخ في أفغانستان، والناتو يحذر من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"\nناتو" إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، داعيا الغرب إلى توفير الدعم لكييف. وحذر ينس ستولتنبرغ، في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، من مغبة تحقيق الرئيس الروسي لأهدافه في أوكرانيا قائلا " "سنضطر عندها إلى دفع ثمن أعلى بعد ذلك". ولا تزال العملات القتالية دائرة بين\nالقوات الأوكرانية والجيش الروسي في الحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس.
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روسيا وأوكرانيا: أمين حلف الناتو يحذر من أن الحرب قد تستمر لسنوات
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي" ناتو" إن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لسنوات، داعيا الغرب إلى توفير الدعم لكييف.
وحذر ينس ستولتنبرغ، في مقابلة نشرتها صحيفة "بيلد" الألمانية، من مغبة تحقيق الرئيس الروسي لأهدافه في أوكرانيا قائلا " "سنضطر عندها إلى دفع ثمن أعلى بعد ذلك".
ولا تزال العملات القتالية دائرة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي في الحرب التي تقترب من دخول شهرها الخامس.
تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم على معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابل
أعلن تنظيم الدولة الإسلاميّة الأحد مسؤوليّته عن الهجوم الذي استهدف بالأمس معبدا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر السبت عن مقتل شخصين.
وقال التنظيم إنّ الهجوم جاء انتقامًا بعد تصريحات أدلت بها في مطلع الشهر الحالي المتحدّثة باسم الحزب الحاكم في الهند بشأن النبي محمد واعتبرت "مسيئة".
وفي بيان نشره على وكالة "أعماق" التابعة له، قال تنظيم الدولة الإسلاميّة إنّ هجوم السبت "استهدف الهندوس والسيخ والمرتدّين" وإنه جاء "نصرةً لرسول الله".
ويعيش نحو 200 من أفراد طائفة السيخ حاليًا في أفغانستان بعدما كان عددهم نحو نصف مليون في سبعينات القرن المنصرم.
وشهدت أفغانستان العديد من الهجمات الانتحارية التي نفذتها عناصر تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية منذ سيطرة طالبان على البلاد في العام الماضي.