"نحو 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع"، وتقارير عن اعتقال القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أممي القول إن نحو 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع.

وقال فيليب لوكلير ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا يوم الاثنين إن الظروف في سوريا غير مواتية لعودة العديد من اللاجئين.

وتستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، في أكبر تجمع للاجئين في العالم.

وقالت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إنها تعتزم توطين نحو مليون سوري في منازل مبنية بوحدات خرسانية سابقة التجهيز في شمال غرب البلاد.