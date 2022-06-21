"نحو 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع"، وتقارير عن اعتقال القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا

الحرب في سوريا: بلجيكا تعيد أفراد عائلات جهاديين من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد
نقلت طائرة تابعة لوزارة الدفاع البلجيكية
19 شخصا من أفراد عائلات جهاديين بلجيكيين من مخيم في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة
الأكراد إلى بلجيكا.
وكان على متن الطائرة 16 طفلا وست أمهات،
بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي بلجيكي.
ويُتوقع أن تعلن النيابة البلجيكية
الفدرالية المزيد من التفاصيل أثناء مؤتمر صحافي يُعقد قبل الظهر في بروكسل.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
تقارير عن اعتقال القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا في الضفة الغربية
أفادت منظمة حقوقية فلسطينية أن
القوات الإسرائيلية اعتقلت 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب "نادي الأسير الفلسطيني"فإن مواجهات دارت ببين شبان فلسطينيين وجنود
إسرائيليين في عدة مناطق خلال عمليات الاعتقال، تخللها إطلاق نار على القوات
الإسرائيلية من مسلحين فلسطينيين في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينيين اثنين
أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات في بلدة قباطيا.
الحرب في سوريا: مسؤول أممي يقول إن نحو 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أممي القول إن نحو 800
لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع.
وقال فيليب لوكلير ممثل المفوضية السامية لشؤون
اللاجئين في تركيا يوم الاثنين إن الظروف في سوريا غير مواتية لعودة العديد من
اللاجئين.
وتستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، في أكبر تجمع
للاجئين في العالم.
وقالت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إنها تعتزم توطين
نحو مليون سوري في منازل مبنية بوحدات خرسانية سابقة التجهيز في شمال غرب البلاد.
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الحرب في سوريا: بلجيكا تعيد أفراد عائلات جهاديين من مخيم خاضع لسيطرة الأكراد
نقلت طائرة تابعة لوزارة الدفاع البلجيكية 19 شخصا من أفراد عائلات جهاديين بلجيكيين من مخيم في شمال شرق سوريا يخضع لسيطرة الأكراد إلى بلجيكا.
وكان على متن الطائرة 16 طفلا وست أمهات، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي بلجيكي.
ويُتوقع أن تعلن النيابة البلجيكية الفدرالية المزيد من التفاصيل أثناء مؤتمر صحافي يُعقد قبل الظهر في بروكسل.
تقارير عن اعتقال القوات الإسرائيلية 20 فلسطينيا في الضفة الغربية
أفادت منظمة حقوقية فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 20 فلسطينيا في مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب "نادي الأسير الفلسطيني"فإن مواجهات دارت ببين شبان فلسطينيين وجنود إسرائيليين في عدة مناطق خلال عمليات الاعتقال، تخللها إطلاق نار على القوات الإسرائيلية من مسلحين فلسطينيين في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينيين اثنين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات في بلدة قباطيا.
الحرب في سوريا: مسؤول أممي يقول إن نحو 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أممي القول إن نحو 800 لاجئ سوري يعودون إلى بلادهم من تركيا كل أسبوع.
وقال فيليب لوكلير ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تركيا يوم الاثنين إن الظروف في سوريا غير مواتية لعودة العديد من اللاجئين.
وتستضيف تركيا نحو 3.7 مليون لاجئ سوري، في أكبر تجمع للاجئين في العالم.
وقالت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إنها تعتزم توطين نحو مليون سوري في منازل مبنية بوحدات خرسانية سابقة التجهيز في شمال غرب البلاد.