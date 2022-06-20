أنباء عن مقتل 13 عسكريا سوريا في هجوم بريف الرقة، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية تبحث في المغرب استقدام عمالة لقطاعي البناء والتمريض

قال مسؤولون إسرائيليون إن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، ستقوم اليوم بزيارة إلى المغرب لأجراء مباحثات مع المسؤولين المغاربة في الرباط. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان صادر عن مكتب الوزيرة القول إنها ستبحث موضوع استقدام عمالة من المغرب للعمل في مجالي البناء والتمريض في إسرائيل. وكان المغرب قد أبرم اتفاقية للتطبيع مع إسرائيل في نهاية عام 2020 برعاية أمريكية.
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التطبيع: وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور المغرب لبحث استقدام عمالة للعمل في قطاعي البناء والتمريض
قال مسؤولون إسرائيليون إن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، ستقوم اليوم بزيارة إلى المغرب لأجراء مباحثات مع المسؤولين المغاربة في الرباط.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان صادر عن مكتب الوزيرة القول إنها ستبحث موضوع استقدام عمالة من المغرب للعمل في مجالي البناء والتمريض في إسرائيل.
وكان المغرب قد أبرم اتفاقية للتطبيع مع إسرائيل في نهاية عام 2020 برعاية أمريكية.
إثيوبيا تستضيف مؤتمرا لدعم السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي برعاية الصين
تستضيف إثيوبيا اليوم مؤتمرا ترعاه الصين بهدف دعم السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
ويأتي المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه، بعد 4 أشهر من تعيين الصين الدبلوماسي المخضرم شوييه بينغ مبعوثا خاصا للمنطقة.
وسيشارك في المؤتمر مسؤولون من العديد من دول شرق أفريقيا.
ويقول مراسل لبي بي سي إن الصين، التي ضخت الكثير من الاستثمارات في إثيوبيا والدول المجاورة لها، قلقة من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة ونجاة قائدها
ذكر المتحدث العسكري المصري في بيان مقتضب على منصات التواصل الاجتماعي أن طائرة مقاتلة "سقطت بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني ونجاة قائدها"، دون ذكر السبب أو تحديد الموقع.
ولم يذكر المتحدث في بيانه نوع الطائرة مؤكداعلىأن سقوط الطائرة كان في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية الأحد.
وذكر البيان أنه جاري اتخاذالإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة.