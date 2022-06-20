أنباء عن مقتل 13 عسكريا سوريا في هجوم بريف الرقة، ووزيرة الداخلية الإسرائيلية تبحث في المغرب استقدام عمالة لقطاعي البناء والتمريض

قال مسؤولون إسرائيليون إن وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إيليت شاكيد، ستقوم اليوم بزيارة إلى المغرب لأجراء مباحثات مع المسؤولين المغاربة في الرباط.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بيان صادر عن مكتب الوزيرة القول إنها ستبحث موضوع استقدام عمالة من المغرب للعمل في مجالي البناء والتمريض في إسرائيل.

وكان المغرب قد أبرم اتفاقية للتطبيع مع إسرائيل في نهاية عام 2020 برعاية أمريكية.