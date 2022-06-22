محمد بن سلمان يزور تركيا للمرة الأولى منذ سنوات، وارتفاع العجز في الموازنة العامة المصرية إلى أكثر من 14%

الموازنة المالية في مصر: زيادة في الإنفاق عن العام الماضي تقدر بـ 15% وارتفاع العجز إلى 14.5%
أقر البرلمان المصري موازنة السنة المالية بزيادة في
الإنفاق تقدر بـ 15% عن العام الماضي وارتفاع العجز إلى 14.5%.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07
تريليون جنيه مصري (نحو 106 مليار دولار) من 1.79 تريليون جنيه ( نحو 95 مليار دولار) وأنه من المتوقع أن
تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه (نحو 80 مليار دولار) من 1.30 تريليون جنيه (نحو 69 مليار دولار) في 2021-2022 وهو ما
يسفر عن عجز في الموازنة القادمة إلى 558.2 مليار جنيه (نحو 30 مليار دولار)، ارتفاعاً من 487.7 مليار
جنية ويقدر العجز الناتج بـ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023،
انخفاضاً من تقدير السنة المالية الحالية عند 6.2٪.
وكان وزير المالية محمد معيط قد قال في البرلمان المصري إن الأزمة
الناتجة عن الحرب الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات فوائد الدين الحكومي إلى 690.15
مليار جنيه عام 2022-2023 بما يعادل 45.4% من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار
جنيه هذا العام ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6% من الإيرادات الحكومية
هذا العام.
وقالت وزارة المالية إنها بصدد تخصيص 90 مليار جنية
لدعم المواد الغذائية ارتفاعا من 87 مليار جنية لهذا العام وتشير التوقعات إلى
تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 5.5% من 5.7% هذا العام، مضيفة أن متوسط سعر الفائدة
على أذون وسندات الحكومة سيرتفع إلى 14.5% من 13.7%.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
محمد بن سلمان وأرودغان: أول زيارة لولي العهد السعودي لتركيا منذ سنوات
يواصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جولته الإقليمية حيث يغادر
اليوم الأردن متجها إلى تركيا، في أول زيارة يقوم بها لأنقرة منذ عدة سنوات شهدت خلالها العلاقات بين البلدين
الكثير من التوتر خاصة مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده
بإسطنبول عام 2018.
وكان أردوغان قد قال إن مقتل خاشقجي جاء بأوامر "من أعلى
المستويات" في المملكة.
كما جاء التباين في الموقف من الانتفاضات الشعبية التي شهدتها دول
عربية ليزيد من التباعد بين الرياض وأنقرة.
إلا أن العلاقات بدأت في التحسن في الفترة الأخيرة وهو ما تجسد في
زيارة أردوغان للسعودية أبريل نيسان الماضي بعد 3 أسابيع من قرار القضاء التركي
حفظ التحقيقات في مقتل خاشقجي.
ويرى مراقبون أن التقارب الأخير بين
تركيا ودول الخليج يرجع إلى رغبة حكومة أردوغان في الاستفادة من الاستثمارات الخليجية
لدفع عجلة الاقتصاد التركي الذي عانى بشدة
نتيجة عدة عوامل من بينها تراجع قيمة العملة المحلية.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الموازنة المالية في مصر: زيادة في الإنفاق عن العام الماضي تقدر بـ 15% وارتفاع العجز إلى 14.5%
أقر البرلمان المصري موازنة السنة المالية بزيادة في الإنفاق تقدر بـ 15% عن العام الماضي وارتفاع العجز إلى 14.5%.
ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 إلى 2.07 تريليون جنيه مصري (نحو 106 مليار دولار) من 1.79 تريليون جنيه ( نحو 95 مليار دولار) وأنه من المتوقع أن تزيد الإيرادات إلى 1.52 تريليون جنيه (نحو 80 مليار دولار) من 1.30 تريليون جنيه (نحو 69 مليار دولار) في 2021-2022 وهو ما يسفر عن عجز في الموازنة القادمة إلى 558.2 مليار جنيه (نحو 30 مليار دولار)، ارتفاعاً من 487.7 مليار جنية ويقدر العجز الناتج بـ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضاً من تقدير السنة المالية الحالية عند 6.2٪.
وكان وزير المالية محمد معيط قد قال في البرلمان المصري إن الأزمة الناتجة عن الحرب الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ومن المتوقع أن ترتفع مدفوعات فوائد الدين الحكومي إلى 690.15 مليار جنيه عام 2022-2023 بما يعادل 45.4% من إجمالي الإيرادات من 579.58 مليار جنيه هذا العام ومن المتوقع أن تشكل مدفوعات الفائدة 44.6% من الإيرادات الحكومية هذا العام.
وقالت وزارة المالية إنها بصدد تخصيص 90 مليار جنية لدعم المواد الغذائية ارتفاعا من 87 مليار جنية لهذا العام وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 5.5% من 5.7% هذا العام، مضيفة أن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الحكومة سيرتفع إلى 14.5% من 13.7%.
محمد بن سلمان وأرودغان: أول زيارة لولي العهد السعودي لتركيا منذ سنوات
يواصل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، جولته الإقليمية حيث يغادر اليوم الأردن متجها إلى تركيا، في أول زيارة يقوم بها لأنقرة منذ عدة سنوات شهدت خلالها العلاقات بين البلدين الكثير من التوتر خاصة مع مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.
وكان أردوغان قد قال إن مقتل خاشقجي جاء بأوامر "من أعلى المستويات" في المملكة.
كما جاء التباين في الموقف من الانتفاضات الشعبية التي شهدتها دول عربية ليزيد من التباعد بين الرياض وأنقرة.
إلا أن العلاقات بدأت في التحسن في الفترة الأخيرة وهو ما تجسد في زيارة أردوغان للسعودية أبريل نيسان الماضي بعد 3 أسابيع من قرار القضاء التركي حفظ التحقيقات في مقتل خاشقجي.
ويرى مراقبون أن التقارب الأخير بين تركيا ودول الخليج يرجع إلى رغبة حكومة أردوغان في الاستفادة من الاستثمارات الخليجية لدفع عجلة الاقتصاد التركي الذي عانى بشدة نتيجة عدة عوامل من بينها تراجع قيمة العملة المحلية.