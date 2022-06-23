بدلاء نواب التيار الصدري يؤدون اليمين الدستورية في جلسة استثنائية للبرلمان العراقي، وصندوق النقد الدولي مستعد لبحث تقديم قرض جديد لتونس

أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار اليوم الخميس نقل الزعيمة المدنية السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي من مركز إقامتها الجبرية إلى حبس انفرادي في مجمع سجون في العاصمة نايبيداو.

وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون في بيان "وفقا للقوانين الجنائية، فقد وُضعت أونغ سان سو تشي في حبس انفرادي في سجن" في العاصمة البورمية.

وكانت سو تشي قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معروف في نايبيداو، منذ إطاحة الجيش بها في انقلاب العام الماضي.

ولم تغادر زعيمة ميانمارالسابقة "77 عاما" الحائزة جائزة نوبل السلام، مكان إقامتها الجبرية سوى لحضور جلسات محاكمتها في المحكمة العسكرية التي قد تحكم عليها بالسجن لأكثر من 150 عاما.

ويمنع الإنقلابيون المحامين الذين يتولون الدفاع عنها من التحدث إلى وسائل الإعلام ولا يمكن للصحافيين حضور محاكمتها.

وتواجه أونغ سان سو تشي تهما عدة من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود الى الحقبة الاستعمارية، بالإضافة إلى فساد انتخابي وعصيان وفساد.