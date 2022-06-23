بدلاء نواب التيار الصدري يؤدون اليمين الدستورية في جلسة استثنائية للبرلمان العراقي، وصندوق النقد الدولي مستعد لبحث تقديم قرض جديد لتونس

أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار اليوم\nالخميس نقل الزعيمة المدنية السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي من مركز\nإقامتها الجبرية إلى حبس انفرادي في مجمع سجون في العاصمة نايبيداو. وقال\nالناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون في بيان "وفقا للقوانين الجنائية،\nفقد وُضعت أونغ سان سو تشي في حبس انفرادي في سجن" في العاصمة البورمية. وكانت سو تشي قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معروف في نايبيداو، منذ إطاحة\nالجيش بها في انقلاب العام الماضي. ولم\nتغادر زعيمة ميانمارالسابقة "77 عاما" الحائزة جائزة نوبل السلام، مكان\nإقامتها الجبرية سوى لحضور جلسات محاكمتها في المحكمة العسكرية التي قد تحكم عليها\nبالسجن لأكثر من 150 عاما. ويمنع\nالإنقلابيون المحامين الذين يتولون الدفاع عنها من التحدث إلى وسائل الإعلام ولا\nيمكن للصحافيين حضور محاكمتها. وتواجه\nأونغ سان سو تشي تهما عدة من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود الى الحقبة\nالاستعمارية، بالإضافة إلى فساد انتخابي وعصيان وفساد.
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إنقلاب ميانمار: نقل أونغ سان سو تشي إلى حبس إنفرادي
أعلنت السلطات العسكرية الحاكمة في ميانمار اليوم الخميس نقل الزعيمة المدنية السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي من مركز إقامتها الجبرية إلى حبس انفرادي في مجمع سجون في العاصمة نايبيداو.
وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية زاو مين تون في بيان "وفقا للقوانين الجنائية، فقد وُضعت أونغ سان سو تشي في حبس انفرادي في سجن" في العاصمة البورمية.
وكانت سو تشي قيد الإقامة الجبرية في مكان غير معروف في نايبيداو، منذ إطاحة الجيش بها في انقلاب العام الماضي.
ولم تغادر زعيمة ميانمارالسابقة "77 عاما" الحائزة جائزة نوبل السلام، مكان إقامتها الجبرية سوى لحضور جلسات محاكمتها في المحكمة العسكرية التي قد تحكم عليها بالسجن لأكثر من 150 عاما.
ويمنع الإنقلابيون المحامين الذين يتولون الدفاع عنها من التحدث إلى وسائل الإعلام ولا يمكن للصحافيين حضور محاكمتها.
وتواجه أونغ سان سو تشي تهما عدة من بينها انتهاك قانون حول أسرار الدولة يعود الى الحقبة الاستعمارية، بالإضافة إلى فساد انتخابي وعصيان وفساد.
صندوق النقد الدولي يعلن استعداده دعم الحكومة التونسية في برنامجها الإصلاحي
أعرب صندوق النقد الدولي دعمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادي واسع النطاق الذي تنفذه الحكومة في تونس.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي بعد اجتماعه بالرئيس التونسي قيس سعيد أمس إن المنظمة مستعدة لمناقشة شروط قرض محتمل بقيمة أربعة مليارات دولار.
وتتضمن خطة الإصلاح التي وضعها الرئيس التونسي تجميد الأجور ، ووقف التوظيف في القطاع العام، وخفض دعم الطاقة والمواد الغذائية.
وشهدت البلاد احتجاجات كبيرة ضد هذه الخطة. كما نفذت الحركة النقابية العمالية القوية (الاتحاد العام التونسي للشغل) سلسلة من الإضرابات على مستوى البلاد.
البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية والنواب البدلاء تيار الصدر يؤدون اليمن الدستورية
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي اليوم الخميس جلسة طارئة يتم فيها تقديم أسماء بدلاء لنواب التيار الصدري البالغ عددهم 73 نائبا لأداء اليمين الدستورية.
وجاء انعقاد جلسة اليوم بناء على طلب تقدم به 50 نائبا من تحالف الإطار التنسيقي الذي يضم جميع الكتل الشيعية باستثناء التيار الصدري، وذلك رغم العطلة التشريعية للمجلس التي تنتهي في منتصف يوليو/ المقبل.
يُذكر أن قانون الانتخابات العراقي ينص على أن يكون بديل النائب المتوفى أو المستقيل من يليه بعدد الأصوات في ذات الدائرة الانتخابية، بينما تتوزع المقاعد الأخرى على قوى وكتل أخرى.
وبناء على طلب تقدم به نواب من الإطار التنسيقي ومتحالفين معهم، من المتوقع أن تناقش خلال الجلسة أيضا الهجمات التركية المتكررة على شمالي العراق، والتي تستهدف مقرات لحزب العمال الكردي المعارض لأنقرة.