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قال مسؤول أوكراني كبير اليوم الجمعة إن الجيش الأوكراني سيُضطر إلى الانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق البلاد، بسبب القتال الضاري مع القوات الروسية المتواصل منذ أسابيع.

وذكر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي التي تقع فيها هذه المدينة عبر تلغرام "ستُضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك، لقد تلقت الأوامر للقيام بذلك".

وأضاف غايداي "إن البقاء في المواقع التي تعرضت للقصف بلا هوادة لعدة أشهر هو أمر لا معنى له".

وتضع القوات الروسية الغازية نُصب أعينها السيطرة على أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا.

وأحرزت القوات الروسية تقدمًا في الأيام الأخيرة، وسيطرت يوم الخميس على المزيد من الأراضي الواقعة جنوب سيفيرودونتسك وليسيتشانسك ، وهي تكاد تحاصر مدينة سيفيرودونيتسك بشكل كامل ومدينتها التوأم ليسيتشانسك.

ويشكل الاستيلاء على سيفيرودونيتسك مرحلة أساسية في الخطة الروسية للهيمنة على كامل منطقة حوض دونباس التي يسيطر انفصاليون موالون لموسكو على جزء منها منذ 2014.

وزعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المتحدثين بالروسية في إقليم دونباس كانوا ضحايا للإبادة الجماعية من قبل الحكومة الأوكرانية، وهو أحد المبررات الرئيسية التي استخدمها لغزو أوكرانيا.