وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإجراء مفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ومقتل فتى فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

اُلغيت في النرويج مسيرة للمثليين كانت مقررة اليوم السبت بعد حادث إطلاق النار على ملهى ليلي وسط العاصمة أوسلومعروف للمثليين، كما أعلن المنظمون.

وكانت الشرطة النروجية قد أعلنت أن منفذ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخصين وجرح 21 آخرين بينهم عشرة في حالة خطيرة في وسط مدينة أوسلو، هو نرويجي من أصل إيراني.

ووجهت إلى الرجل الذي يبلغ عمره 42 عاما تهمة القتل العمد والشروع في القتل والقيام بعمل إرهابي.

وقال كريستيان هاتلو المسؤول في شرطة أوسلو في مؤتمر صحافي إن المشتبه به الذي لم تُكشف هويته معروف لدى جهاز الاستخبارات الداخلية الذي يتولى أيضا مكافحة الإرهاب، وقد كانت لديه مشاكل مع القانون بسبب مخالفات بسيطة مثل حيازة السكاكين والمخدرات.

وأطلق منفذ الهجوم النار في حانة "لندن بوب"، وهي حانة معروفة للمثليين وتقع في شارع يعج بالنوادي الليلة في أوسلو، كما فتح النار في نادي نيلسن لموسيقى الجاز ومطعم للوجبات السريعة.