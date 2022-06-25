وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإجراء مفاوضات حول الملف النووي الإيراني، ومقتل فتى فلسطيني برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية

إطلاق النار في النرويج: إلغاء مسيرة للمثليين كانت مقررة اليوم في أوسلو
اُلغيت في النرويج مسيرة للمثليين كانت مقررة اليوم السبت بعد حادث إطلاق النار على ملهى ليلي وسط العاصمة أوسلومعروف للمثليين، كما أعلن المنظمون.
وكانت الشرطة النروجية قد أعلنت أن منفذ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخصين وجرح 21 آخرين بينهم عشرة في حالة خطيرة في وسط مدينة أوسلو، هو نرويجي من أصل إيراني.
ووجهت إلى الرجل الذي يبلغ عمره 42 عاما تهمة القتل العمد والشروع في القتل والقيام بعمل إرهابي.
وقال كريستيان هاتلو المسؤول في شرطة أوسلو في مؤتمر صحافي إن المشتبه به الذي لم تُكشف هويته معروف لدى جهاز الاستخبارات الداخلية الذي يتولى أيضا مكافحة الإرهاب، وقد كانت لديه مشاكل مع القانون بسبب مخالفات بسيطة مثل حيازة السكاكين والمخدرات.
وأطلق منفذ الهجوم النار في حانة "لندن بوب"، وهي حانة معروفة للمثليين وتقع في شارع يعج بالنوادي الليلة في أوسلو، كما فتح النار في نادي نيلسن لموسيقى الجاز ومطعم للوجبات السريعة.
روسيا وأكرانيا: بوريس جونسون يحذر من اضطرار كييف إلى توقيع اتفاق سلام مجحف
عبَر رئيس
الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت عن خشيته من أن
تواجه أوكرانيا ضغوطا للموافقة على توقيع اتفاق سلام مع روسيا لا يخدم مصالحها، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب على أوروبا.
وقال جونسون في تصريحات صحفية خلال زيارته للعاصمة الرواندية كيغالي التي تستضيف قمة دول الكومنولث:
"تعتبر دول كثيرة أن هذه الحرب الأوروبية غير ضرورية، وبالتالي فإن الضغط سيزداد
لتشجيع أو ربما إجبار الأوكرانيين على توقيع اتفاق بشروط مجحفة مع روسيا".
وأضاف جونسون أن تبعات تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا ستكون وخيمة على
الأمن الدولي وأنها ستشكَل "كارثة اقتصادية طويلة الأمد".
ويترأس قمة الكومنولث الـ 54 التي افتُتحت في كيغالي أمس الجمعة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وتُختتم اليوم السبت.
وكانت القمة مقررة عام 2020 لكنها أرجئت بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19.
وفاة فتى فلسطيني بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية
أعلنت مصادر فلسطينية فجر اليوم السبت أن فتى
فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية.
وقالت وكالة
الأنباء الفلسطينية، إن الفتى محمد عبد الله حامد الذي يبلغ عمره عاما توفي "متأثرا
بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند المدخل الغربي لبلدة سلواد،
حيث اعتُقل هناك على الرغم من إصابته إصابة خطيرة في الوجه".
وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد إن الفتى محمد عبد الله حامد الذي
يبلغ عمره 16 عاما توفي بعيد إصابته برصاص الجيش الاسرائيلي بالقرب من شارع
يستخدمه الاسرائيليون على أطرف البلدة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين
تجمعوا بالقرب من سلواد، وأن "عددا من المشتبه بهم رشقوا بحجارة سيارات
المدنيين المارة على الطريق 60 (أحد الطرق الرئيسية عبر الضفة الغربية المحتلة) ما
عرضهم للخطر".
وأضافت أن "الجنود في الموقع قاموا باعتقالات عبر الإجراءات
العملية المتبعة عادة وباستخدام الذخيرة الحية كوسيلة أخيرة".
وتقع بلدة سلواد الى الشمال من مدينة رام الله. وعلى بعد امتار منها
تقع مستوطنة عوفرة الاسرائيلية الى جانب معسكر للجيش الاسرائيلي.
الملف النووي الإيراني: وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يزور طهران في محاولة لاستئناف المفاوضات
وصل وزير خارجية الاتحاد
الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين
إيرانيين في محاولة لاستئناف المحادثات حول الملف النووي الإيراني التي تشهد جمودا.
والتقى بوريل صباح اليوم
السبت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مبنى الخارجية الإيرانية
بالعاصمة طهران.
ومن المقرر أن يحضر أمير
عبد اللهيان وبوريل مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اللقاء.
وكان بوريل كتب في
تغريدة على تويتر مساء الجمعة أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى
التنفيذ الكامل للاتفاق (النووي الإيراني المبرم في 2015) والتغلب على الخلافات الحالية".
وتأتي زيارة بوريل
لطهران في وقت تشهد فيه المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني جمودا منذ مارس /آذار.
وكانت المحادثات انطلقت
في فيينا بين إيران والقوى الكبرى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا
والمملكة المتحدة وألمانيا) في أبريل/نيسان عام 2021.
وتهدف هذه المحادثات إلى
إحياء الاتفاق الدولي الموقع عام2015،
والذي يتضمن قيودا على البرنامج النووي الإيراني، وإعادة إيران إلى الالتزام
بتعهداتها في هذا الاتفاق. وقد انسحبت واشنطن من هذا الاتفاق عام 2018
في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
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إطلاق النار في النرويج: إلغاء مسيرة للمثليين كانت مقررة اليوم في أوسلو
اُلغيت في النرويج مسيرة للمثليين كانت مقررة اليوم السبت بعد حادث إطلاق النار على ملهى ليلي وسط العاصمة أوسلومعروف للمثليين، كما أعلن المنظمون.
وكانت الشرطة النروجية قد أعلنت أن منفذ إطلاق النار الذي أسفر عن مقتل شخصين وجرح 21 آخرين بينهم عشرة في حالة خطيرة في وسط مدينة أوسلو، هو نرويجي من أصل إيراني.
ووجهت إلى الرجل الذي يبلغ عمره 42 عاما تهمة القتل العمد والشروع في القتل والقيام بعمل إرهابي.
وقال كريستيان هاتلو المسؤول في شرطة أوسلو في مؤتمر صحافي إن المشتبه به الذي لم تُكشف هويته معروف لدى جهاز الاستخبارات الداخلية الذي يتولى أيضا مكافحة الإرهاب، وقد كانت لديه مشاكل مع القانون بسبب مخالفات بسيطة مثل حيازة السكاكين والمخدرات.
وأطلق منفذ الهجوم النار في حانة "لندن بوب"، وهي حانة معروفة للمثليين وتقع في شارع يعج بالنوادي الليلة في أوسلو، كما فتح النار في نادي نيلسن لموسيقى الجاز ومطعم للوجبات السريعة.
روسيا وأكرانيا: بوريس جونسون يحذر من اضطرار كييف إلى توقيع اتفاق سلام مجحف
عبَر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم السبت عن خشيته من أن تواجه أوكرانيا ضغوطا للموافقة على توقيع اتفاق سلام مع روسيا لا يخدم مصالحها، وذلك بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب على أوروبا.
وقال جونسون في تصريحات صحفية خلال زيارته للعاصمة الرواندية كيغالي التي تستضيف قمة دول الكومنولث: "تعتبر دول كثيرة أن هذه الحرب الأوروبية غير ضرورية، وبالتالي فإن الضغط سيزداد لتشجيع أو ربما إجبار الأوكرانيين على توقيع اتفاق بشروط مجحفة مع روسيا".
وأضاف جونسون أن تبعات تمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من غزو أوكرانيا ستكون وخيمة على الأمن الدولي وأنها ستشكَل "كارثة اقتصادية طويلة الأمد".
ويترأس قمة الكومنولث الـ 54 التي افتُتحت في كيغالي أمس الجمعة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وتُختتم اليوم السبت.
وكانت القمة مقررة عام 2020 لكنها أرجئت بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19.
وفاة فتى فلسطيني بعد إصابته برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية
أعلنت مصادر فلسطينية فجر اليوم السبت أن فتى فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي في بلدة سلواد في الضفة الغربية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الفتى محمد عبد الله حامد الذي يبلغ عمره عاما توفي "متأثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند المدخل الغربي لبلدة سلواد، حيث اعتُقل هناك على الرغم من إصابته إصابة خطيرة في الوجه".
وقالت مصادر أمنية وبلدية سلواد إن الفتى محمد عبد الله حامد الذي يبلغ عمره 16 عاما توفي بعيد إصابته برصاص الجيش الاسرائيلي بالقرب من شارع يستخدمه الاسرائيليون على أطرف البلدة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيين تجمعوا بالقرب من سلواد، وأن "عددا من المشتبه بهم رشقوا بحجارة سيارات المدنيين المارة على الطريق 60 (أحد الطرق الرئيسية عبر الضفة الغربية المحتلة) ما عرضهم للخطر".
وأضافت أن "الجنود في الموقع قاموا باعتقالات عبر الإجراءات العملية المتبعة عادة وباستخدام الذخيرة الحية كوسيلة أخيرة".
وتقع بلدة سلواد الى الشمال من مدينة رام الله. وعلى بعد امتار منها تقع مستوطنة عوفرة الاسرائيلية الى جانب معسكر للجيش الاسرائيلي.
الملف النووي الإيراني: وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يزور طهران في محاولة لاستئناف المفاوضات
وصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين إيرانيين في محاولة لاستئناف المحادثات حول الملف النووي الإيراني التي تشهد جمودا.
والتقى بوريل صباح اليوم السبت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مبنى الخارجية الإيرانية بالعاصمة طهران.
ومن المقرر أن يحضر أمير عبد اللهيان وبوريل مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد اللقاء.
وكان بوريل كتب في تغريدة على تويتر مساء الجمعة أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق (النووي الإيراني المبرم في 2015) والتغلب على الخلافات الحالية".
وتأتي زيارة بوريل لطهران في وقت تشهد فيه المحادثات بشأن الملف النووي الإيراني جمودا منذ مارس /آذار.
وكانت المحادثات انطلقت في فيينا بين إيران والقوى الكبرى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا) في أبريل/نيسان عام 2021.
وتهدف هذه المحادثات إلى إحياء الاتفاق الدولي الموقع عام2015، والذي يتضمن قيودا على البرنامج النووي الإيراني، وإعادة إيران إلى الالتزام بتعهداتها في هذا الاتفاق. وقد انسحبت واشنطن من هذا الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.