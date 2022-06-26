نقل رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي إلى المستشفى، والعثور على 17 جثة في ملهى ليلي بجنوب أفريقيا

يجتمع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بافاريا بألمانيا، لعقد قمتهم السنوية التي تستمر مدار علي ثلاثة أيام.

وبسبب الحرب الروسية علي أوكرانيا، من المتوقع أن يتفق القادة علي تقديم دعم عسكري جديد لكييف وفرض المزيد من العقوبات على موسكو.

وتقول بريطانيا إنها ستستهدف صادرات الذهب من روسيا بهذه الحزمة من العقوبات، وهي خطوة وصفتها لندن بأنها تؤثر علي استثمارات طبقة الاغنياء الروس ، الاولغارش، وتصيب آلة حرب الرئيس بوتين في الصميم.

وسيناقش زعماء مجموعة السبع أيضا كيفية معالجة التضخم المتصاعد وأزمة الغذاء المتزايدة ونقص الطاقة.

كما أن التحديات التي تفرضها الصين مدرجة على جدول الأعمال.

وقال مضيف القمة ، المستشار الألماني أولاف شولتز ، إن زملائه القادة يمكن أن يتخذوا قرارات مهمة إذا توحدوا.