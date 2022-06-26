نقل رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي إلى المستشفى، والعثور على 17 جثة في ملهى ليلي بجنوب أفريقيا

يجتمع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بافاريا بألمانيا،\nلعقد قمتهم السنوية التي تستمر مدار علي ثلاثة أيام. وبسبب الحرب الروسية علي أوكرانيا، من المتوقع أن\nيتفق القادة علي تقديم دعم عسكري جديد لكييف وفرض المزيد من العقوبات على موسكو. وتقول بريطانيا إنها ستستهدف صادرات الذهب من روسيا\nبهذه الحزمة من العقوبات، وهي خطوة وصفتها لندن بأنها تؤثر علي استثمارات طبقة\nالاغنياء الروس ، الاولغارش، وتصيب آلة حرب الرئيس بوتين في الصميم. وسيناقش زعماء مجموعة السبع أيضا كيفية معالجة التضخم\nالمتصاعد وأزمة الغذاء المتزايدة ونقص الطاقة. كما أن التحديات التي تفرضها الصين مدرجة على جدول\nالأعمال. وقال مضيف القمة ، المستشار الألماني أولاف شولتز ، إن زملائه\nالقادة يمكن أن يتخذوا قرارات مهمة إذا توحدوا.
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روسيا وأوكرانيا: قادة الدول السبع الكبرى يبحثون في ألمانيا تقديم المزيد من الدعم لكييف
يجتمع زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في بافاريا بألمانيا، لعقد قمتهم السنوية التي تستمر مدار علي ثلاثة أيام.
وبسبب الحرب الروسية علي أوكرانيا، من المتوقع أن يتفق القادة علي تقديم دعم عسكري جديد لكييف وفرض المزيد من العقوبات على موسكو.
وتقول بريطانيا إنها ستستهدف صادرات الذهب من روسيا بهذه الحزمة من العقوبات، وهي خطوة وصفتها لندن بأنها تؤثر علي استثمارات طبقة الاغنياء الروس ، الاولغارش، وتصيب آلة حرب الرئيس بوتين في الصميم.
وسيناقش زعماء مجموعة السبع أيضا كيفية معالجة التضخم المتصاعد وأزمة الغذاء المتزايدة ونقص الطاقة.
كما أن التحديات التي تفرضها الصين مدرجة على جدول الأعمال.
وقال مضيف القمة ، المستشار الألماني أولاف شولتز ، إن زملائه القادة يمكن أن يتخذوا قرارات مهمة إذا توحدوا.
أنباء عن العثور على 17 جثة على الأقل في ملهى ليلي بجنوب أفريقيا
تفيد التقارير الواردة من جنوب أفريقيا بأن السلطات عثرت ما لا يقل عن 17 جثة في ملهى ليلي في مدينة تحملا اسم شرق لندن.
ولم يعرف بعد السبب وراء الحادث إلا أن وسائل إعلام محلية تحدثت عن حالات تسمم أو تدافع.
وتظهر الصور الواردة من موقع الأحداث الجثث وهي مبعثرة على الأرض دون أن تحمل الكثير من آثار التعرض لإصابات.
حمادي الجبالي: نقل رئيس الوزراء التونسي السابق إلى المستشفى بعد أيام من توقيفه
قال محامي رئيس الوزراء التونسي السابق، حمادي الجبالي، إن موكله قد نقل إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الذي جرى قبل نحو 3 أيام أيام.
وأوقفت الشرطة التونسية الجبالي، الذي كان أمينا عاما لحزب النهضة الإسلامي، الخميس في ولاية سوسة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن محاميه زياد طاهر القول إن حالة الجبالي "تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام دون تناول أدوية" لأمراض القلب والسكري.
ولم يكشف المحامي أسباب توقيف الجبالي. وقال إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".
ويخضع رئيس الوزراء الأسبق الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب طاهر.
وكانت الشرطة دهمت المصنع في أيار/مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد الخطرة"