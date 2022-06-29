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الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة حدودية متنازع عليها مع إثيوبيا، ومقتل شاب فلسطيني في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

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  1. الضفة الغربية: وزارة الصحة الفلسطينية تفيد بمقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين

    أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها فجر اليوم برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

    وجاء مقتل الشاب محمد مرعي عقب اقتحام القوات الاسرائيلية المنطقة الشرقية في مدينة جنين، حيث وقع تبادل لإطلاق النار بين مسلحين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين، بحسب ما قالت مصادر محلية فلسطينية.

    وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "عددا من المشتبه بهم ألقوا عبوات ناسفة على جنود جيش الدفاع الإسرائيلي الذين ردوا بإطلاق النار" وذلك خلال " عملية استباقية" في الضفة الغربية.

    الضفة الغربية
    Copyright: Getty Images

  2. الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة حدودية متنازع عليها مع إثيوبيا

    قال الجيش السوداني إنه سيطر على منطقة حدودية متنازع عليها مع إثيوبيا في منطقة الفشقة بعد اشتباكات بين الجانبين.

    وقال شهود عيان إن طائرات حربية حلقت فوق المنطقة، وتظهر مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عربات حربية إثيوبية مدمرة.

    وتأتي هذه التطورات في أعقاب اتهام السودان لإثيوبيا بـ"إعدام سبعة جنود ومدني سودانيين"، وهو ما تنفيه أديس أبابا.

    ويتنازع السودان وإثيوبيا السيطرة على منطقة الفشقة التي شهدت في الفترة الأخيرة اشتباكات بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة إثيوبية.

    الحدود
    Copyright: BBC
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