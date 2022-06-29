الجيش السوداني يعلن السيطرة على منطقة حدودية متنازع عليها مع إثيوبيا، ومقتل شاب فلسطيني في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

قال الجيش السوداني إنه سيطر على منطقة حدودية متنازع عليها مع إثيوبيا في منطقة الفشقة بعد اشتباكات بين الجانبين.

وقال شهود عيان إن طائرات حربية حلقت فوق المنطقة، وتظهر مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي عربات حربية إثيوبية مدمرة.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب اتهام السودان لإثيوبيا بـ"إعدام سبعة جنود ومدني سودانيين"، وهو ما تنفيه أديس أبابا.

ويتنازع السودان وإثيوبيا السيطرة على منطقة الفشقة التي شهدت في الفترة الأخيرة اشتباكات بين الجيش السوداني وجماعات مسلحة إثيوبية.