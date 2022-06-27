مساعدات مالية إسرائيلية لمقاتلين سابقين في "جيش لبنان الجنوبي"، وهزة أرضية بقوة 5.1 تضرب وهران الجزائرية

Getty Images Copyright: Getty Images

أعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات وقعت مساء الأحد قرب مدينة وهران غربي البلاد.

ولم تسفر هذه الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الولاية عن إصابات ولم تؤد سوى إلى أضرار مادية طفيفة بحسب الحماية المدنية.

وتستضيف وهران دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت يوم السبت بمشاركة 26 دولة على أن تختتم في الخامس من تموز/يوليو.

وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تويتر "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة.