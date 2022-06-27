مساعدات مالية إسرائيلية لمقاتلين سابقين في "جيش لبنان الجنوبي"، وهزة أرضية بقوة 5.1 تضرب وهران الجزائرية

4 قتلى ومئات المصابين في انهيار مدرج بحلبة مصارعة ثيران في كولومبيا
أفاد مسؤولون في كولومبيا بأن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 300 في انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران.
ووقع الحادث في مدينة إل إسبينا خلال عرض محلي للثيران وهو حدث شعبي ينزل خلاله الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار ثيران.
وأظهر شريط مصور آخر عددا من الأشخاص يحاولون الخروج من بين الأنقاض الخشبية والفولاذية فيما ثور لا يزال يتجول في المضمار.
وكتب الرئيس الكولومبي المنتخب غوستافو بيدرو في تغريدة "أطلب من البلديات عدم السماح بعد الآن بعروض قد يتخللها مقتل أشخاص او حيوانات" مذكرا بمقتل مئات الأشخاص في حلبة أخرى في مدينة سينسيليخو في شمال البلاد في العام 1980.
ReutersCopyright: Reuters
وزير الدفاع الإسرائيلي يرحب بقرار الحكومة تقديم مساعدات مالية لمقاتلين سابقين في جماعة "جيش لبنان الجنوبي"
رحب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بقرار الحكومة تقديم معونات سكنية إلى مقاتلين سابقين في جماعة مسلحة لبنانية شاركت بجانب القوات الإسرائيلية في الحرب الأهلية اللبنانية قبل نحو 40 عاما.
وقال الوزير إن الخطة الحكومية لتقديم مساعدات مالية لمقاتلي "جيش لبنان الجنوبي" لشراء منازل تعد بمسابة تحقيق العدالة لمن حاربوا بجانب إسرائيل وأجبروا على الرحيل من بلادهم.
وتشكلت جماعة جيش لبنان الجنوب من اغلبية من المقاتلين المسيحيين الذين تلقوا دعما وتدريبا من إسرائيل.
وستتلقي عوائل 400 من مقاتلي الجماعة المسلحة معونة مالية بقيمة 160 ألف دولار لكل عائلة للمساعدة في شراء بيوت.
وكان الآلاف من مقاتلي الجماعة قد نزحوا هم وأسرهم إلى إسرائيل بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 خوفا من تعرضهم للقمع والانتقام.
واشتكى العديد منهم من أن إسرائيل قد تخلت عنهم في نهاية المطاف.
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هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب وهران الجزائرية دون خسائر
أعلن المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 5.1 درجات وقعت مساء الأحد قرب مدينة وهران غربي البلاد.
ولم تسفر هذه الهزة الأرضية التي شعر بها سكان الولاية عن إصابات ولم تؤد سوى إلى أضرار مادية طفيفة بحسب الحماية المدنية.
وتستضيف وهران دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي انطلقت يوم السبت بمشاركة 26 دولة على أن تختتم في الخامس من تموز/يوليو.
وكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على تويتر "السلامة والأمان بحول الله لوهران وأهلها، من كل شر وبأس، بعد هذه الهزة.
4 قتلى ومئات المصابين في انهيار مدرج بحلبة مصارعة ثيران في كولومبيا
أفاد مسؤولون في كولومبيا بأن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 300 في انهيار مدرج في حلبة مصارعة ثيران.
ووقع الحادث في مدينة إل إسبينا خلال عرض محلي للثيران وهو حدث شعبي ينزل خلاله الجمهور إلى الحلبة لمواجهة أبقار وصغار ثيران.
وأظهر شريط مصور آخر عددا من الأشخاص يحاولون الخروج من بين الأنقاض الخشبية والفولاذية فيما ثور لا يزال يتجول في المضمار.
وكتب الرئيس الكولومبي المنتخب غوستافو بيدرو في تغريدة "أطلب من البلديات عدم السماح بعد الآن بعروض قد يتخللها مقتل أشخاص او حيوانات" مذكرا بمقتل مئات الأشخاص في حلبة أخرى في مدينة سينسيليخو في شمال البلاد في العام 1980.
وزير الدفاع الإسرائيلي يرحب بقرار الحكومة تقديم مساعدات مالية لمقاتلين سابقين في جماعة "جيش لبنان الجنوبي"
رحب وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، بقرار الحكومة تقديم معونات سكنية إلى مقاتلين سابقين في جماعة مسلحة لبنانية شاركت بجانب القوات الإسرائيلية في الحرب الأهلية اللبنانية قبل نحو 40 عاما.
وقال الوزير إن الخطة الحكومية لتقديم مساعدات مالية لمقاتلي "جيش لبنان الجنوبي" لشراء منازل تعد بمسابة تحقيق العدالة لمن حاربوا بجانب إسرائيل وأجبروا على الرحيل من بلادهم.
وتشكلت جماعة جيش لبنان الجنوب من اغلبية من المقاتلين المسيحيين الذين تلقوا دعما وتدريبا من إسرائيل. وستتلقي عوائل 400 من مقاتلي الجماعة المسلحة معونة مالية بقيمة 160 ألف دولار لكل عائلة للمساعدة في شراء بيوت.
وكان الآلاف من مقاتلي الجماعة قد نزحوا هم وأسرهم إلى إسرائيل بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 خوفا من تعرضهم للقمع والانتقام. واشتكى العديد منهم من أن إسرائيل قد تخلت عنهم في نهاية المطاف.