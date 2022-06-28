الجيش الأمريكي يستهدف قياديا في جماعة متشددة بإدلب، والسلطات المصرية تعتزم إزالة "عوامات مخالفة"

أكدت وزارة الري المصرية عزمها استكمال أعمال إزالة منازل عائمة، تقول إنها ترسو على جانبي النيل في القاهرة الكبرى بشكل مخالف للقانون، بعد ما قام أصحاب عدد منها بنقلها بشكل طوعي لمكان آخر، استباقا لمهلة حكومية لإزالتها بحلول غد الثلاثاء، وسط رفض من السكان لهذه الخطوة.

وقال وزير الري محمد عبد العاطي في بيان رسمي إن هذه الإزالات تُعد رسالة واضحة لكل من " يتعدى على نهر النيل" على حد وصفه.

وأضاف البيان أن بعض هذه المنازل والمعروفة باسم العوامات، لم تجدد ترخيصها منذ سنوات، وأن رسوها في هذا المكان يخالف القانون، قائلا إن قرار الإزالة اتخذته لجنة تضم وزير العدل ومسؤولين كبارا آخرين، بعد توجيه عدة إنذارات للسكان.

ويعارض بعض سكان العوامات في منطقة العجوزة والكيت كات بالجيزة، قرار إزالتها أو نقلها لمكان آخر، ويقولون إن السلطات هي من ترفض تجديد تراخيصهم منذ سنوات، كما أنها باتت تطالبهم بدفع غرامات تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات.

وأثارت أخبار إزالة هذه العوامات، سخطا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالإبقاء عليها والعناية بها، حيث تعد شاهدة على حقبة هامة من تاريخ مصر.

وعقد في صالون إحدى هذه العوامات اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة حسين رشدي باشا ‏في أوائل القرن العشرين. كما جرى تصوير عدة أفلام سينمائية داخل هذه العوامات، أشهرها فيلم ثرثرة فوق النيل، المستوحى من رواية للأديب نجيب محفوظ.