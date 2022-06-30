إجراءات أمنية مكثفة في السودان تحسبا لمظاهرات المعارضة، وأول ظهور للمطربة المصرية آمال ماهر بعد غياب أثار تكهنات

صوت نواب الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على حل الهيئة البرلمانية\nوإجراء انتخابات تشريعية جديدة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل. وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد أعلن بالأمس أنه لن يترشح في\nالانتخابات التي ستكون خامس اقتراع تشهده البلاد في أقل من أربعة أعوام. وتولى بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية لنحو عام. وسيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة حكومة تصريف الأعمال. ويأمل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في أن تؤدي الانتخابات\nإلى عودته إلى سدة الحكم.
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الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه وإجراء انتخابات جديدة في الأول من نوفمبر/تشرين ثاني
صوت نواب الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على حل الهيئة البرلمانية وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد أعلن بالأمس أنه لن يترشح في الانتخابات التي ستكون خامس اقتراع تشهده البلاد في أقل من أربعة أعوام.
وتولى بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية لنحو عام.
وسيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة حكومة تصريف الأعمال.
ويأمل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في أن تؤدي الانتخابات إلى عودته إلى سدة الحكم.
إصابة ضابط إسرائيلي في اشتباكات بالضفة الغربية مع مسلحين فلسطينيين
أصيب ضابط إسرائيلي واثنين مستوطنين فجر اليوم الخميس بجروح متفاوتة حين أطلق مسلحون فلسطينيون النار باتجاه مجموعات من المستوطنين كانت في زيارة لقبر يوسف بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إصابة روعي تسفايغ، قائد لواء السامرة في الجيش الإسرائيلي، ومستوطنيْن اثنين، برصاص المسلحين الفلسطينيين في محيط قبر يوسف في مدينة نابلس، ووصف حالة المصابين بالطفيفة.
وأظهرت مقاطع فيديو المستوطنين وهم في حالة هلع ورعب شديدين داخل القبر.
وكانت مواجهات عنيفة اندلعت مع بدء القوات الإسرائيلية اقتحامها المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ما أدى لإصابة نحو 17 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أعلن الهلال الأحمر.
وأصيب أفراد عائلة بحالات اختناق بالغاز، بينهم أربعة أطفال، جرى نقلهم لمستشفى رفيديا للعلاج.
وتشهد المنطقة الشرقية بنابلس مواجهات عنيفة خلال دخول القوات الإسرائيلية والمستوطنين لقبر يوسف شهريا.
آمال ماهر: المطربة المصرية تنشر مقطعا مصورا في أول ظهور لها بعد غياب أثار تكهنات
ظهرت المطربة المصرية آمال ماهر في رسالة مصورة قصيرة نشرتها على صفحتها على موقع يوتيوب بعدما تواترات أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين أنها محبوسة وتخضع للتعذيب.
ودعت ماهر، 37 عاما، جمهورها للاطمئنان، وشكرتهم على محاولات التواصل معها خلال الفترة الماضية، وذلك خلال تعليق مصور مدته دقيقة واحدة.
ولم تعلق ماهر التي لم تظهر في المجال العام منذ أكثر من سنة على ما تردد عبر مرتادي مواقع التواصل من اعتداء شخص ذي نفوذ واسع عليها.
وأرجعت ماهر عدم ظهورها فور المطالبة بذلك لإصابتها بفيروس كورونا. وظهرت على الفنانة المصرية علامات الإرهاق، وفقدان الوزن.
كان هاشتاغ آمال ماهر فين، قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وطالب مستخدموه السلطات المصرية بالكشف عن مصير ماهر.
واستمرت مطالبات بعض مرتادي مواقع التواصل بخروج ماهر للحديث في بث مباشر وليس في رسالة مسجلة وإيضاح الأمر.
وارتبطت ماهر بمسؤول سعودي نافذ لفترة قبل انفصالهما واتخاذها قرار باعتزال الغناء.
مظاهرات 30 يونيو في السودان: تعزيزات أمنية كبيرة تحسبا لاحتجاجات المعارضة
عززت قوات الأمن السودانية وجودها في العاصمة الخرطوم وما حولها استعدادا للمظاهرة التي دعت إليها القوى المناوئة للحكم العسكري.
كما تفيد تقارير بأن خدمة الانترنت انقطعت بشكل كبير في البلاد قبل ساعات من انطلاق الاحتجاجات
ويطالب المتظاهرون بتولي المدنيين حكم البلاد عوضا عن العسكريين الذين يسيطرون على الحكم منذ الانقلاب الذي قام به قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على حكومة عبد الله حمدوك في أكتوبر تشرين أول الماضي.
ويتزامن تاريخ اليوم الثلاثين من يونيو/ حزيران مع ذكرى الانقلاب الذي قام به الرئيس السابق عمر البشير عام 1989 بدعم من إسلاميين.
كذلك شهد الثلاثين من يونيو عام 2019 احتجاجات ضخمة للتنديد بمقتل متظاهرين.