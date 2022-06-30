إجراءات أمنية مكثفة في السودان تحسبا لمظاهرات المعارضة، وأول ظهور للمطربة المصرية آمال ماهر بعد غياب أثار تكهنات

صوت نواب الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على حل الهيئة البرلمانية وإجراء انتخابات تشريعية جديدة في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت قد أعلن بالأمس أنه لن يترشح في الانتخابات التي ستكون خامس اقتراع تشهده البلاد في أقل من أربعة أعوام.

وتولى بينيت رئاسة الحكومة الإسرائيلية لنحو عام.

وسيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة حكومة تصريف الأعمال.

ويأمل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في أن تؤدي الانتخابات إلى عودته إلى سدة الحكم.