قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وبدء تحقيق أممي في جرائم قتل جماعي بإثيوبيا

البابا فرنسيس : لا يجب تصوير الحرب في أوكرانيا من منظور الصراع بين الخير والشر
قال البابا فرنسيس إن الحرب في أوكرانيا لا يجب
تصويرها من منظور الصراع بين الخير والشر
وشدد الحبر الكاثوليكي الأكبر على أن الأمم المتحدة
"ليس لديها سلطة " تمكَنها من إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.
وقال بابا الفاتيكان في مقابلة مع وكالة وكالة تيلام
الأرجنتينية للأنباء إن المنظمة الأممية لا تملك السبل التي تخول لها ممارسة
مهامها، فهي وإن كانت قادرة على منع الحروب إلا أنها لا تستطيع وقفها.
محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات
وقع اللاعب المصري محمد صلاح عقدا جديدا مع ناديه
الإنجليزي ليفربول لمدة 3 سنوات.
وينتهي العقد الحالي لصلاح في العام المقبل ما أثار تكهنات
حول ما إذا كان سيكمل مشواره مع الفريق أم لا.
وسجل صلاح156 هدفا لليفربول في 254 مباراة خلال خمس سنوات.
ReutersCopyright: Reuters
مطالبات بتعليق عضوية نائب عن الحزب الحاكم ببريطانيا بعد تقارير عن تحرشه برجلين
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس
جونسون، دعوات لتعليق عضوية كريس بينشر، المساعد السابق للمسؤول عن انضباط أعضاء حزب المحافظين الحاكم وتنظيم مشاركتهم
في جلسات البرلمان، في الحزب بعد أن قالت تقارير صحفية إنه تحرش برجلين.
وكان بينشر قد استقال من منصبه الحكومي
قائلا إنه أفرط في تناول الكحول ما تسبب في إحراج له ولأخرين.
وطالب نواب في حزب المحافظين بتعليق عضويته
في الحزب حتى يتم البت في الأمر.
إلا أن مكتب رئيس الوزراء في تصريحات
لبي بي سي إنه يعتبر القضية قد أغلقت باستقالة بينشر من منصبه الحكومي.
وكانت تقارير صحفية قد قالت إن بينشر البالغ من العمر 52 عاما قد لامس أجساد رجلين، الأربعاء أحدهما نائب في مجلس العموم،
في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن مما
أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.
بدء تحقيق أممي في جرائم قتل جماعي استهدفت جماعة عرقية في إثيوبيا
أعلن محققو الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا
الخميس أنهم بدأوا إجراء
تحقيقات في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت مؤخرا جماعة عرقية في غربي
إثيوبيا.
ورحبت المنظمة الدولية بسماح الحكومة
الإثيوبية لهم بالتوجه الى أديس أبابا في النصف الثاني من الشهر الجاري حيث سيُفاوضون من أجل الوصول إلى أماكن أخرى
في البلاد، فيما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار ارتكاب "فظائع" ضد مدنيين.
ووفقًا
لأرقام حكومية فقد قُتل أكثر من 330 شخصًا في الهجمات التي شهدتها الشهر الماضي قرى
زراعية نائية تقطنها قبيلة الأمهرة.
وألقت
السلطات والناجون باللائمة في الهجمات على "جيش تحرير أورومو"، ولكن
الجماعة نفت هذه الاتهامات.
وكانت العديد من الجهات قد طالبت بإجراء تحقيقات
مستقلة، وقد أعلنت لجنة خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا التي عينتها الأمم
المتحدة أنها بدأت فعل ذلك بالضبط.
وتدرس
اللجنة التي تترأسها المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي أيضا اتهمات بحدوث انتهاكات في الحرب الأهلية الوحشية في إقليم تيغراي شمالي
البلاد التي اندلعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وعلى الرغم من أن حدة القتال فيه قد خفت، إلا أن الصراع يستمر في الانتشار إلى مناطق أخرى.
وتقول
اللجنة إن استمرار انتشار العنف في إثيوبيا "يدق ناقوس الخطر لاحتمال حدوث
المزيد من الفظائع".
وعارضت
أديس أبابا في ديسمبر/ كانون الأول 2021 مشروع
تكوين لجنة التحقيق الدولية للنظر في الاتهامات بارتكاب فظائع في شمالي البلاد، ولكنها
سمحت الآن لأعضائها بدخول البلاد.
ومع
ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أعضاء اللجنة سيتمكنون من الوصول إلى
المناطق المتضررة من الحرب.
شيماء جمال: النيابة المصرية تقرر حبس القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية
قررت النيابة العامة في مصر حبس قاض اتهم
بقتل زوجته المذيعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل عمدًا مع
سبق الإصرار.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على القاضي
أمس الخميس حيث كان مختبئا في محافظة السويس شرقي مصر، وفقا لبيان وزارة الداخلية
المصرية.
وأرشد شريك للقاضي عن موقع دفن جثة المذيعة
شيماء جمال بعد 20 يوما من اختفائها.
وأمرت المحكمة بتجديد حبس شريك القاضي الذي
شهد الواقعة وساعده على تنفيذ الجريمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات إثر اعترافه
بالاشتراك في الجريمة وإرشاده عن جثة القتيلة بإحدى المزارع في محافظة الجيزة.
وأضافت النيابة أنها تلقت بلاغا من الزوج
باختفاء زوجته بعدما كانت بصحبته أمام مجمع تجاري غربي القاهرة، قائلة إن الشواهد
كانت تشكك في صحة بلاغه.
وعملت جمال كمذيعة في عدة قنوات تلفزيونية
محلية من قبل، وأوقفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في السابق عن العمل بسبب
ممارسات وصفت آنذاك بـ"غير مهنية".
ويقول مسؤولون إن حوالي ثلث النساء في مصر
يتعرضن لأحد أشكال العنف الأسري.
FacebookCopyright: Facebook
فيروس كورونا: أكثر من مليوني إصابة في بريطانيا خلال أسبوع
ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد
19 في بريطانيا بنسبة تزيد عن ثلاثين في المائة في غضون أسبوع
واحد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسباب الزيادة ربما تكون ناجمة عن وجود متغيرات أوميكرون الأكثر اعتدالًا، التي تبقى على
الرغم من ذلك معدية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الإصابات في المملكة المتحدة بالفيروس خلال أسبوع في نهاية الشهر الماضي قد تجاوز عتبة أكثر من مليوني حالة، أي مايصل إلى حالة إصابة واحدة بين كل
ثلاثين شخصًا.
وعلى الرغم من ذلك لكن الأرقام لا تزال أقل بكثير
من أعلى مستوى قياسي في معدل الإصابات شهدته البلاد في يناير/ كانون الثاني
من العام الماضي.
وتوقَعت منظمة الصحة العالمية أن تصل معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا هذا الصيف مستويات عالية بسبب رفع دول
القارة إجراءات مكافحة كوفيد 19.
وتُعتبر فرنسا والبرتغال والنمسا من بين الدول
ذات معدلات الإصابة الأعلى في القارة العجوز.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مظاهرات السودان: قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في الخرطوم
أطلقت قوات الأمن في السودان اليوم الجمعة الغاز
المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين احتشدوا لليوم الثاني في العاصمة الخرطوم
احتجاجا على الحكم العسكري، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة.
ومن جهة أخرى أفادت لجنة أطباء السودان المركزية
المعارضة بوفاة شخص جراء الإصابات التي تعرض لها قبل نحو أسبوع
وتعليقًا على أعمال العنف التي جرت أمس، أدانت الأمم المتحدة
والاتحاد الإفريقي الجمعة "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن
وإفلاتها من العقاب".
ونُظمت التظاهرات أمس الخميس إحياء لذكرى التجمّعات
الحاشدة في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2019 احتجاجا على ما يصفونه ب"مجزرة
القيادة العامة" التي يتهمون السلطات بتنفيذها في الثالث من الشهر نفسه.
وقد دفعت مظاهرات الثلاثين من يونيو حزيران 2019
العسكريين إلى إشراك المدنيين في الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، ولكن قائد الجيش
الفريق عبد الفتاح البرهان نفذ انقلابا عسكريا في تشرين الأول/ أكتوبر2021 ضد
حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
فيروس كورونا: كوريا الشمالية تلمح إلى مسؤولية جارتها الجنوبية عن الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات
لمَحت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إلى
أن الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا العام كانت بسبب نقل
جارتها كوريا الجنوبية الفيروسات إليها بعد أن لمس كوريون شماليون يعيشون قرب
الحدود ما وصفته بيونغ يانغ بـ "أشياء غريبة" مصدرها جارتها الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية
"KCNA" في تقرير باللغة الإنجليزية إن
"نتائج التحقيق أظهرت أن عدة أشخاص قادمين من منطقة إيفوري بمحافظة كوم غانغ
الواقعة بإقليم كانغ وون إلى بيونغ يانغ منتصف أبريل/نيسان كانوا مصابين بالحمى".
وأضافت "KCNA" أن
حالات الحمى شهدت ارتفاعا حادا بين المخالطين لهم، كما تم تسجيل ظهور إصابات
بالحمى في منطقة ايفوري للمرة الأولى.
ودرج النشطاء في كوريا الجنوبية طوال سنوات على ارسال
مناشير ومساعدات بواسطة بالونات عبر أجواء الحدود.
ومن جهتها استبعدت الحكومة في سيول احتمال انتشار
المرض بهذه الطريقة.
وكانت مجموعة كورية شمالية منشقة في كوريا الجنوبية
قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها أرسلت بالونات تحمل كمامات وأدوية مخصصة لعلاج
كوفيد-19 عبر الحدود لمساعدة المصابين.
وظَلت كوريا الشمالية تنفي حتى أبريل/ نيسان من العام
الجاري وجود أي إصابات بكوفيد 19 في البلاد ، بيد أنها أعلنت منذ ذلك الحين تسجيل
عدد كبير من حالات الإصابة بالحمى.
روسيا وأوكرانيا: كييف تفيد بمقتل 18 شخصا على الأقل في قصف روسي قرب أوديسا
قالت خدمات الطوارئ والإسعاف في أوكرانيا إن
ثمانية عشر شخصًا على الأقل قُتلوا في ضربات صاروخية روسية خلال الليل بالقرب من
ميناء أوديسا الواقع على البحر الأسود.
ولقي معظم الضحايا حتفهم عندما
أصاب صاروخ مبنى سكني في منتجع سيرهيفكا جنوب غربي المدينة بينما كان السكان نائمين.
وكان من بين القتلى طفلان،
وأصيب ثلاثون، كما استهدف القصف الروسي أيضا مركز ترفيه، بحسب السلطات الأوكرانية.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن
الصواريخ أُطلقت من طائرات روسية كانت تحلَق فوق البحر الأسود.
التطورات في ليبيا: إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تسبب في خسائر "تزيد عن 3.5 مليار دولار"
قالت هيئة حكومية ليبية إن إغلاق
المنشآت النفطية في البلاد كبد خزينة ليبيا خسائر بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا
أنها أعلنت حالة "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي
حقل نفطي في غربها
وقالت المؤسسة الرسمية في بيان إنّ
"الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي (حوالى 3.59
مليار دولار)، وإنّ الإنتاج انخفض بشكل حادّ لتراوح الصادرات اليومية بين 365
و409 ألف برميل يومياً، علاوة
على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز
يومياً".
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إن مجموعات محلية
وقبلية تغلق منذ نيسان/أبريل ستة حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها
القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، وذلك احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد
الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعيّنة من
مجلس النواب.
نوبور شارما: المحكمة العليا في الهند تنتقد صاحبة التصريحات "المسيئة" للنبي محمد
وقال قضاة المحكمة إنه كان يجب على نوبور شارما أن تظهر على شاشات التلفاز وتقدم اعتذارا لكل البلاد.
وكان نوبور شارما قد لجأت إلى المحكمة العليات بعد أن تقدمت هيئات الشرطة في عدة ولايات بشكوى ضدها.
وكانت التصريحات التي أدلت بها المتحدثة السابقة قد تسببت في موجة من الغضب داخل وخارج الهند.
وألقت السلطات الهندية القبض على شخصين مسلمين بتهمة قتل خياط هندوسي كان يؤيد التعليقات.
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البابا فرنسيس : لا يجب تصوير الحرب في أوكرانيا من منظور الصراع بين الخير والشر
قال البابا فرنسيس إن الحرب في أوكرانيا لا يجب تصويرها من منظور الصراع بين الخير والشر
وشدد الحبر الكاثوليكي الأكبر على أن الأمم المتحدة "ليس لديها سلطة " تمكَنها من إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.
وقال بابا الفاتيكان في مقابلة مع وكالة وكالة تيلام الأرجنتينية للأنباء إن المنظمة الأممية لا تملك السبل التي تخول لها ممارسة مهامها، فهي وإن كانت قادرة على منع الحروب إلا أنها لا تستطيع وقفها.
محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات
وقع اللاعب المصري محمد صلاح عقدا جديدا مع ناديه الإنجليزي ليفربول لمدة 3 سنوات.
وينتهي العقد الحالي لصلاح في العام المقبل ما أثار تكهنات حول ما إذا كان سيكمل مشواره مع الفريق أم لا.
وسجل صلاح156 هدفا لليفربول في 254 مباراة خلال خمس سنوات.
مطالبات بتعليق عضوية نائب عن الحزب الحاكم ببريطانيا بعد تقارير عن تحرشه برجلين
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، دعوات لتعليق عضوية كريس بينشر، المساعد السابق للمسؤول عن انضباط أعضاء حزب المحافظين الحاكم وتنظيم مشاركتهم في جلسات البرلمان، في الحزب بعد أن قالت تقارير صحفية إنه تحرش برجلين.
وكان بينشر قد استقال من منصبه الحكومي قائلا إنه أفرط في تناول الكحول ما تسبب في إحراج له ولأخرين.
وطالب نواب في حزب المحافظين بتعليق عضويته في الحزب حتى يتم البت في الأمر.
إلا أن مكتب رئيس الوزراء في تصريحات لبي بي سي إنه يعتبر القضية قد أغلقت باستقالة بينشر من منصبه الحكومي.
وكانت تقارير صحفية قد قالت إن بينشر البالغ من العمر 52 عاما قد لامس أجساد رجلين، الأربعاء أحدهما نائب في مجلس العموم، في نادي كارلتون الخاص بوسط لندن مما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب.
بدء تحقيق أممي في جرائم قتل جماعي استهدفت جماعة عرقية في إثيوبيا
أعلن محققو الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا الخميس أنهم بدأوا إجراء تحقيقات في عمليات القتل الجماعي التي استهدفت مؤخرا جماعة عرقية في غربي إثيوبيا.
ورحبت المنظمة الدولية بسماح الحكومة الإثيوبية لهم بالتوجه الى أديس أبابا في النصف الثاني من الشهر الجاري حيث سيُفاوضون من أجل الوصول إلى أماكن أخرى في البلاد، فيما أعربوا عن قلقهم إزاء استمرار ارتكاب "فظائع" ضد مدنيين.
ووفقًا لأرقام حكومية فقد قُتل أكثر من 330 شخصًا في الهجمات التي شهدتها الشهر الماضي قرى زراعية نائية تقطنها قبيلة الأمهرة.
وألقت السلطات والناجون باللائمة في الهجمات على "جيش تحرير أورومو"، ولكن الجماعة نفت هذه الاتهامات.
وكانت العديد من الجهات قد طالبت بإجراء تحقيقات مستقلة، وقد أعلنت لجنة خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا التي عينتها الأمم المتحدة أنها بدأت فعل ذلك بالضبط.
وتدرس اللجنة التي تترأسها المحامية الكينية كاري بيتي مورونغي أيضا اتهمات بحدوث انتهاكات في الحرب الأهلية الوحشية في إقليم تيغراي شمالي البلاد التي اندلعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وعلى الرغم من أن حدة القتال فيه قد خفت، إلا أن الصراع يستمر في الانتشار إلى مناطق أخرى.
وتقول اللجنة إن استمرار انتشار العنف في إثيوبيا "يدق ناقوس الخطر لاحتمال حدوث المزيد من الفظائع".
وعارضت أديس أبابا في ديسمبر/ كانون الأول 2021 مشروع تكوين لجنة التحقيق الدولية للنظر في الاتهامات بارتكاب فظائع في شمالي البلاد، ولكنها سمحت الآن لأعضائها بدخول البلاد.
ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كان أعضاء اللجنة سيتمكنون من الوصول إلى المناطق المتضررة من الحرب.
شيماء جمال: النيابة المصرية تقرر حبس القاضي المتهم بقتل زوجته الإعلامية
قررت النيابة العامة في مصر حبس قاض اتهم بقتل زوجته المذيعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على القاضي أمس الخميس حيث كان مختبئا في محافظة السويس شرقي مصر، وفقا لبيان وزارة الداخلية المصرية.
وأرشد شريك للقاضي عن موقع دفن جثة المذيعة شيماء جمال بعد 20 يوما من اختفائها.
وأمرت المحكمة بتجديد حبس شريك القاضي الذي شهد الواقعة وساعده على تنفيذ الجريمة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات إثر اعترافه بالاشتراك في الجريمة وإرشاده عن جثة القتيلة بإحدى المزارع في محافظة الجيزة.
وأضافت النيابة أنها تلقت بلاغا من الزوج باختفاء زوجته بعدما كانت بصحبته أمام مجمع تجاري غربي القاهرة، قائلة إن الشواهد كانت تشكك في صحة بلاغه.
وعملت جمال كمذيعة في عدة قنوات تلفزيونية محلية من قبل، وأوقفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في السابق عن العمل بسبب ممارسات وصفت آنذاك بـ"غير مهنية".
ويقول مسؤولون إن حوالي ثلث النساء في مصر يتعرضن لأحد أشكال العنف الأسري.
فيروس كورونا: أكثر من مليوني إصابة في بريطانيا خلال أسبوع
ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد 19 في بريطانيا بنسبة تزيد عن ثلاثين في المائة في غضون أسبوع واحد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسباب الزيادة ربما تكون ناجمة عن وجود متغيرات أوميكرون الأكثر اعتدالًا، التي تبقى على الرغم من ذلك معدية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الإصابات في المملكة المتحدة بالفيروس خلال أسبوع في نهاية الشهر الماضي قد تجاوز عتبة أكثر من مليوني حالة، أي مايصل إلى حالة إصابة واحدة بين كل ثلاثين شخصًا.
وعلى الرغم من ذلك لكن الأرقام لا تزال أقل بكثير من أعلى مستوى قياسي في معدل الإصابات شهدته البلاد في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.
وتوقَعت منظمة الصحة العالمية أن تصل معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا هذا الصيف مستويات عالية بسبب رفع دول القارة إجراءات مكافحة كوفيد 19.
وتُعتبر فرنسا والبرتغال والنمسا من بين الدول ذات معدلات الإصابة الأعلى في القارة العجوز.
مظاهرات السودان: قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في الخرطوم
أطلقت قوات الأمن في السودان اليوم الجمعة الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين الذين احتشدوا لليوم الثاني في العاصمة الخرطوم احتجاجا على الحكم العسكري، بعد أحد أكثر أيام الاحتجاجات دموية خلال هذه السنة.
ومن جهة أخرى أفادت لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة بوفاة شخص جراء الإصابات التي تعرض لها قبل نحو أسبوع
وتعليقًا على أعمال العنف التي جرت أمس، أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي الجمعة "الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن وإفلاتها من العقاب".
ونُظمت التظاهرات أمس الخميس إحياء لذكرى التجمّعات الحاشدة في الثلاثين من يونيو/ حزيران 2019 احتجاجا على ما يصفونه ب"مجزرة القيادة العامة" التي يتهمون السلطات بتنفيذها في الثالث من الشهر نفسه.
وقد دفعت مظاهرات الثلاثين من يونيو حزيران 2019 العسكريين إلى إشراك المدنيين في الحكم بعد الإطاحة بعمر البشير، ولكن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان نفذ انقلابا عسكريا في تشرين الأول/ أكتوبر2021 ضد حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
فيروس كورونا: كوريا الشمالية تلمح إلى مسؤولية جارتها الجنوبية عن الزيادة الكبيرة في عدد الإصابات
لمَحت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إلى أن الزيادة الهائلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هذا العام كانت بسبب نقل جارتها كوريا الجنوبية الفيروسات إليها بعد أن لمس كوريون شماليون يعيشون قرب الحدود ما وصفته بيونغ يانغ بـ "أشياء غريبة" مصدرها جارتها الجنوبية.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية "KCNA" في تقرير باللغة الإنجليزية إن "نتائج التحقيق أظهرت أن عدة أشخاص قادمين من منطقة إيفوري بمحافظة كوم غانغ الواقعة بإقليم كانغ وون إلى بيونغ يانغ منتصف أبريل/نيسان كانوا مصابين بالحمى".
وأضافت "KCNA" أن حالات الحمى شهدت ارتفاعا حادا بين المخالطين لهم، كما تم تسجيل ظهور إصابات بالحمى في منطقة ايفوري للمرة الأولى.
ودرج النشطاء في كوريا الجنوبية طوال سنوات على ارسال مناشير ومساعدات بواسطة بالونات عبر أجواء الحدود.
ومن جهتها استبعدت الحكومة في سيول احتمال انتشار المرض بهذه الطريقة.
وكانت مجموعة كورية شمالية منشقة في كوريا الجنوبية قد أعلنت مطلع الشهر الماضي أنها أرسلت بالونات تحمل كمامات وأدوية مخصصة لعلاج كوفيد-19 عبر الحدود لمساعدة المصابين.
وظَلت كوريا الشمالية تنفي حتى أبريل/ نيسان من العام الجاري وجود أي إصابات بكوفيد 19 في البلاد ، بيد أنها أعلنت منذ ذلك الحين تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بالحمى.
روسيا وأوكرانيا: كييف تفيد بمقتل 18 شخصا على الأقل في قصف روسي قرب أوديسا
قالت خدمات الطوارئ والإسعاف في أوكرانيا إن ثمانية عشر شخصًا على الأقل قُتلوا في ضربات صاروخية روسية خلال الليل بالقرب من ميناء أوديسا الواقع على البحر الأسود.
ولقي معظم الضحايا حتفهم عندما أصاب صاروخ مبنى سكني في منتجع سيرهيفكا جنوب غربي المدينة بينما كان السكان نائمين.
وكان من بين القتلى طفلان، وأصيب ثلاثون، كما استهدف القصف الروسي أيضا مركز ترفيه، بحسب السلطات الأوكرانية.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن الصواريخ أُطلقت من طائرات روسية كانت تحلَق فوق البحر الأسود.
وكانت أوكرانيا تأمل في أن يؤدي الانسحاب الروسي يوم الخميس من جزيرة الأفعى ذات الأهمية الاستراتيجية، إلى تخفيف مستوى التهديد على أوديسا.
التطورات في ليبيا: إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد تسبب في خسائر "تزيد عن 3.5 مليار دولار"
قالت هيئة حكومية ليبية إن إغلاق المنشآت النفطية في البلاد كبد خزينة ليبيا خسائر بقيمة تزيد عن 3.5 مليار دولار
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أنها أعلنت حالة "القوة القاهرة" في ميناءين نفطيين في شرق البلاد وفي حقل نفطي في غربها
وقالت المؤسسة الرسمية في بيان إنّ "الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي (حوالى 3.59 مليار دولار)، وإنّ الإنتاج انخفض بشكل حادّ لتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 ألف برميل يومياً، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً".
وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، إذ إن مجموعات محلية وقبلية تغلق منذ نيسان/أبريل ستة حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها القوات الموالية للمشير خليفة حفتر، وذلك احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى الحكومة الجديدة المعيّنة من مجلس النواب.
نوبور شارما: المحكمة العليا في الهند تنتقد صاحبة التصريحات "المسيئة" للنبي محمد
انتقدت المحكمة العليا في الهند بشدة المتحدثة السابقة باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قائلة إن التصريحات التي أدلت بها واعتبرت مسيئة للنبي محمد، أججت التوترات في البلاد.
وقال قضاة المحكمة إنه كان يجب على نوبور شارما أن تظهر على شاشات التلفاز وتقدم اعتذارا لكل البلاد.
وكان نوبور شارما قد لجأت إلى المحكمة العليات بعد أن تقدمت هيئات الشرطة في عدة ولايات بشكوى ضدها. وكانت التصريحات التي أدلت بها المتحدثة السابقة قد تسببت في موجة من الغضب داخل وخارج الهند. وألقت السلطات الهندية القبض على شخصين مسلمين بتهمة قتل خياط هندوسي كان يؤيد التعليقات.