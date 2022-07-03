رئيس لجنة الدستور في تونس ينتقد دستور قيس سعيد، وقادة غرب أفريقيا يناقشون العقوبات على الأنظمة الانقلابية

قادة غرب أفريقيا يناقشون العقوبات على الأنظمة العسكرية في مالي وغينيا بوركينا فاسو
يجتمع قادة دول غرب إفريقيا الأحد في العاصمة
الغانية أكرا لمراجعة خطّة عملهم في مواجهة المجالس العسكريّة التي وصلت إلى
السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، ولاتّخاذ قرار بشأن العقوبات على
هذه الدول.
ويتعيّن على قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس)
خصوصًا اتّخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ 9 كانون الثاني/يناير
لعقوبات تجارية ومالية شديدة ردا على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت مؤخرا على
شروط مسبقة لازمة لرفعها.
أمّا بالنسبة لبوركينا فاسو، البلد الساحلي حيث تنشط مجموعات جهادية،
وغينيا، فاكتفت إيكواس حتى الآن بتعليق عضويتهما من هيئاتها، غير أن المجموعتَين
العسكريّتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرّضان
البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
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رئيس لجنة الدستور في تونس ينتقد مشروع الدستور الذي نشره قيس سعيد
وقال الصادق بلعيد، الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري
السابق الذي عينه سعيد لصياغة الدستور الجديد، في مقال بصحيفة محلية إن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على
فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".
ونشرت
الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات
مطلقة. وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو تموز الحالي.
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قادة غرب أفريقيا يناقشون العقوبات على الأنظمة العسكرية في مالي وغينيا بوركينا فاسو
يجتمع قادة دول غرب إفريقيا الأحد في العاصمة الغانية أكرا لمراجعة خطّة عملهم في مواجهة المجالس العسكريّة التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، ولاتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.
ويتعيّن على قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خصوصًا اتّخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ 9 كانون الثاني/يناير لعقوبات تجارية ومالية شديدة ردا على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت مؤخرا على شروط مسبقة لازمة لرفعها.
أمّا بالنسبة لبوركينا فاسو، البلد الساحلي حيث تنشط مجموعات جهادية، وغينيا، فاكتفت إيكواس حتى الآن بتعليق عضويتهما من هيئاتها، غير أن المجموعتَين العسكريّتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، وتُعرّضان البلدين لعقوبات أكثر صرامة.
رئيس لجنة الدستور في تونس ينتقد مشروع الدستور الذي نشره قيس سعيد
تفيد التقارير الواردة من تونس بأن رئيس لجنة صياغة دستور البلاد انتقد مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد ،قائلا إن الدستور المقترح "خطير ولا يمت بصلة للمسودة الأولى".
وقال الصادق بلعيد، الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد لصياغة الدستور الجديد، في مقال بصحيفة محلية إن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".
ونشرت الجريدة الرسمية نص الدستور الجديد المقترح الذي يمنح الرئيس قيس سعيد سلطات مطلقة. وسيجري الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو تموز الحالي.