وزيرة الخارجية البريطانية تناقش مع نظيرها المصري وضع الناشط علاء عبد الفتاح، وتركيا تسجل أعلى معدل تضخم منذ 24 عاما

يمثل شاب دنماركي، يبلغ من العمر 22 عاما، أمام المحكمة، اليوم، للنظر في ضلوعه في مقتل ثلاثة أشخاص في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن.

وشن الشاب هجوما بالأسلحة على مركز تسوق، راح ضحيته مواطنين اثنين وثالث روسي الجنسية، بينما يخضع أربعة أشخاص للعلاج في حالة حرجة.

وقال قائد الشرطة في كوبنهاغن، سورين توماسن، إن المشتبه به في الحادث لديه تاريخ من المرض النفسي.

وأضاف توماسن أن الضحايا استهدفوا بشكل عشوائي، وأنه ليس ثمة مؤشرات على أن إطلاق النار كان عملا إرهابيا.

وأفادت الشرطة بأن المهاجم كان معروفا لديها، مؤكدة أنها تحقق في المقاطع المصورة التي وثقت للهجوم، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها المهاجم حاملا أسلحة.