وزيرة الخارجية البريطانية تناقش مع نظيرها المصري وضع الناشط علاء عبد الفتاح، وتركيا تسجل أعلى معدل تضخم منذ 24 عاما

يمثل شاب دنماركي، يبلغ من العمر 22 عاما، أمام\nالمحكمة، اليوم، للنظر في ضلوعه في مقتل ثلاثة أشخاص في مركز تسوق بالعاصمة\nكوبنهاغن. وشن الشاب هجوما بالأسلحة على مركز تسوق، راح ضحيته مواطنين اثنين وثالث روسي الجنسية، بينما يخضع\nأربعة أشخاص للعلاج في حالة حرجة. وقال قائد الشرطة في كوبنهاغن، سورين توماسن، إن المشتبه به في\nالحادث لديه تاريخ من المرض النفسي. وأضاف توماسن أن الضحايا\nاستهدفوا بشكل عشوائي، وأنه ليس ثمة مؤشرات على أن إطلاق النار كان عملا إرهابيا. وأفادت الشرطة\nبأن المهاجم كان معروفا لديها، مؤكدة أنها تحقق في المقاطع المصورة التي وثقت\nللهجوم، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها المهاجم حاملا أسلحة.
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هجوم الدنمارك: المتهم يمثل أمام المحكمة اليوم والشرطة تستبعد أية دوافع إرهابية
يمثل شاب دنماركي، يبلغ من العمر 22 عاما، أمام المحكمة، اليوم، للنظر في ضلوعه في مقتل ثلاثة أشخاص في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن.
وشن الشاب هجوما بالأسلحة على مركز تسوق، راح ضحيته مواطنين اثنين وثالث روسي الجنسية، بينما يخضع أربعة أشخاص للعلاج في حالة حرجة.
وقال قائد الشرطة في كوبنهاغن، سورين توماسن، إن المشتبه به في الحادث لديه تاريخ من المرض النفسي.
وأضاف توماسن أن الضحايا استهدفوا بشكل عشوائي، وأنه ليس ثمة مؤشرات على أن إطلاق النار كان عملا إرهابيا.
وأفادت الشرطة بأن المهاجم كان معروفا لديها، مؤكدة أنها تحقق في المقاطع المصورة التي وثقت للهجوم، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر خلالها المهاجم حاملا أسلحة.
علاء عبد الفتاح: وزيرة الخارجية البريطانية تقول إنها ستبحث مع نظيرها المصري وضع الناشط السياسي المحبوس
صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، إنها ستثير قضية الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، خلال زيارة لنظيرها المصري علاء عبد الفتاح الى العاصمة البريطانية لندن.
ويقضي عبد الفتاح عقوبة سجن لمدة خمس سنوات بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر/كانون الأول الماضي حيث حصل حينها على الجنسية البريطانية.
وستتضمن زيارة شكري زيارة إلى لندن تدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة، وإجراء مشاورات سياسية واقتصادية.
وتعد بريطانيا الشريك التجاري الأول لمصر من حيث حجم الاستثمارات التي تخطت خمسة مليارات دولار العام الماضي.
وذكر بيان للوزارة الأحد أن شكري سيعقد عدة لقاءات ثنائية خلال الزيارة في إطار تعزيز التشاور بين الجانبين.
مظاهرات في ولاية أوهايو الأمريكية عقب نشر فيديو لمقتل شاب أسود على يد الشرطة
أدى نشر مقطع مصور لحادث مقتل شاب أسود على يد الشرطة في ولاية أوهايو إلى قيام المئات بالتظاهر ضد العنصرية.
وقُتل جايلاند ووكر (25 عامًا) في 27 حزيران/يونيو أثناء هروبه من الشرطة إثر ارتكابه مخالفة مروريّة.
ويُظهر مقطع فيديو عنيف جدًا نشرته الشرطة الأحد، الشابّ وقد اخترق الرصاص جسده.
وقال محاميه إنه قتل بستين رصاصة.
ويقول ناشطون إن حوادث قتل الشرطة للسود تعكس عنصرية من عناصر الشرطة.
الليرة التركية: معدل التضخم السنوي في البلاد يبلغ أعلى مستوى له منذ 24 عاما
أفادت بيانات رسمية تركية بأن معدل التضخم السنوي في البلاد بلغ في شهر يونيو حزيران الماضي أعلى مستوى له منذ عام 1998.
ووصل معدل التضخم في يونيو/حزيران 2022 78.6 بالمائة مدفوعا بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع الأسعار وأزمة انهيار سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.