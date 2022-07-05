قيس سعيد يندد بـ"الافتراء" على مشروع دستور تونس، ولندن تستضيف مؤتمرا دوليا عن الحريات الدينية

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غيّب الموت الكاتب والروائي السوري، خيري الذهبي، أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ75 عاما.

ونعته ابنته الإعلامية سهير الذهبي، عبر صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك، بالقول: "راح أبي، لكن أنا من مات" دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

ووُلد الذهبي في دمشق عام 1946، حيث نال تحصيله العلمي قبل أن يُغادر إلى القاهرة؛ لمتابعة دراسته الجامعية.

وتوزعت أعمال الذهبي الأدبية ما بين الرواية والقصّة القصيرة والأعمال الدرامية والأفلام، غير أن رواية "حسيبة" الصادرة عام 1987 تبقى أشهر رواياته التي ارتبط اسمه بها. كما تعد رواية "الجنة المفقودة.. من القنوات إلى كفر سوسة" الصادرة عام 2021 آخر أعمال الروائي الراحل.

ومع اندلاع الانتفاضة الشعبية السورية عام 2011، غادر الذهبي وطنه متّجهاً إلى مصر وعدد من البلدان العربية، قبل أن يستقرّ في فرنسا حيث وافته المنية أمس.