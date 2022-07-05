قيس سعيد يندد بـ"الافتراء" على مشروع دستور تونس، ولندن تستضيف مؤتمرا دوليا عن الحريات الدينية

"اعتقدوا أن الصلاة كافية لشفائها"..القبض على أعضاء في جماعة دينية أسترالية بعد وفاة طفلة مريضة بالسكري
ألقت السلطات الأسترالية القبض على 12 عضوا في
مجموعة دينية، في أعقاب وفاة طفلة فى الثامنة من عمرها.
وتعتقد
السلطات أن الطفلة إليزابيث ستروه، التي كانت مصابة بداء السكري من النوع الأول، تُوفيت
بعد أن حُرمت من العلاج الطبي.
ووُجهت اتهامات بالقتل والتعذيب لكلا الوالدين،
كما يُعتقد أن أعضاء مجموعتهم الكنسية في كوينزلاند، المعروفة باسم القديسين، كانوا على علم بحالة الطفل الصحية ولكنهم حرموها من تناول الدواء لستة أيام؛ لاعتقادهم أن الفتاة يمكن أن تُشفى إذا ما واصلوا الغناء والصلاة.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
خيري الذهبي: وفاة الكاتب والروائي السوري عن عمر ناهز الخامسة والسبعين
FacebookCopyright: Facebook
غيّب الموت الكاتب والروائي السوري، خيري الذهبي، أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ75 عاما.
ونعته ابنته الإعلامية سهير الذهبي، عبر صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك، بالقول: "راح أبي، لكن أنا من مات" دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل.
ووُلد الذهبي في دمشق عام 1946، حيث نال تحصيله العلمي قبل أن يُغادر إلى القاهرة؛ لمتابعة دراسته الجامعية.
وتوزعت أعمال الذهبي الأدبية ما بين الرواية والقصّة القصيرة والأعمال الدرامية والأفلام، غير أن رواية "حسيبة" الصادرة عام 1987 تبقى أشهر رواياته التي ارتبط اسمه بها. كما تعد رواية "الجنة المفقودة.. من القنوات إلى كفر سوسة" الصادرة عام 2021 آخر أعمال الروائي الراحل.
ومع اندلاع الانتفاضة الشعبية السورية عام 2011، غادر الذهبي وطنه متّجهاً إلى مصر وعدد من البلدان العربية، قبل أن يستقرّ في فرنسا حيث وافته المنية أمس.
إلا أن سعيد ندد في بيانهبـ"الافتراءوالادعاءبأن الدستور الجديد يمهد لعودة الاستبداد"
ودعا الرئيس التونسي الشعب بالتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، وقال في بيانه: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم"، على حد تعبير سعيّد.
ويعد بيان الرئاسة التونسية أول رد من الرئيس على الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور الجديد بعد إصداره في الثلاثين من يونيو الماضي.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
"اعتقدوا أن الصلاة كافية لشفائها"..القبض على أعضاء في جماعة دينية أسترالية بعد وفاة طفلة مريضة بالسكري
ألقت السلطات الأسترالية القبض على 12 عضوا في مجموعة دينية، في أعقاب وفاة طفلة فى الثامنة من عمرها.
وتعتقد السلطات أن الطفلة إليزابيث ستروه، التي كانت مصابة بداء السكري من النوع الأول، تُوفيت بعد أن حُرمت من العلاج الطبي.
ووُجهت اتهامات بالقتل والتعذيب لكلا الوالدين، كما يُعتقد أن أعضاء مجموعتهم الكنسية في كوينزلاند، المعروفة باسم القديسين، كانوا على علم بحالة الطفل الصحية ولكنهم حرموها من تناول الدواء لستة أيام؛ لاعتقادهم أن الفتاة يمكن أن تُشفى إذا ما واصلوا الغناء والصلاة.
خيري الذهبي: وفاة الكاتب والروائي السوري عن عمر ناهز الخامسة والسبعين
غيّب الموت الكاتب والروائي السوري، خيري الذهبي، أمس الاثنين، عن عمر ناهز الـ75 عاما.
ونعته ابنته الإعلامية سهير الذهبي، عبر صفحتها الشخصية في موقع فيس بوك، بالقول: "راح أبي، لكن أنا من مات" دون الإعلان عن المزيد من التفاصيل.
ووُلد الذهبي في دمشق عام 1946، حيث نال تحصيله العلمي قبل أن يُغادر إلى القاهرة؛ لمتابعة دراسته الجامعية.
وتوزعت أعمال الذهبي الأدبية ما بين الرواية والقصّة القصيرة والأعمال الدرامية والأفلام، غير أن رواية "حسيبة" الصادرة عام 1987 تبقى أشهر رواياته التي ارتبط اسمه بها. كما تعد رواية "الجنة المفقودة.. من القنوات إلى كفر سوسة" الصادرة عام 2021 آخر أعمال الروائي الراحل.
ومع اندلاع الانتفاضة الشعبية السورية عام 2011، غادر الذهبي وطنه متّجهاً إلى مصر وعدد من البلدان العربية، قبل أن يستقرّ في فرنسا حيث وافته المنية أمس.
لندن تستضيف مؤتمرا دوليا عن حرية العقيدة
تنطلق في العاصمة البريطانية لندن اليوم أعمال مؤتمر دولي عن حرية العقيدة أو الأديان بمشاركة مئات المسؤولين والناشطين ورجال الدين من 60 دولة.
وسيناقش المجتمعون على مدار يومين قضايا عدة من بينها الهجمات التي تستهدف المسيحيين في نيجيريا، وقوانين التجديف في باكستان والقمع الذي يتعرض له مسلمو الإيغور في الصين.
وتعد هذه الدورة الرابعة للمؤتمر الذي سبق وعقد في بولندا والولايات المتحدة.
وسيفتتح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، المؤتمر بخطابات عن طريق تقنية الفيديو.
الحوار الوطني في مصر: بدء اجتماعات للإعداد للمباحثات بين السلطة وأحزاب سياسية
ينعقد اليوم الثلاثاء في القاهرة أول اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني الذي ينتظر أن يجري بين السلطة وأحزاب سياسية من بينها معارضة، على أن تعلن نتائج مجلس الأمناء في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
ومن المنتظر أن يقر المجلس خلال جلسته مواعيد انعقاد جلسات الحوار، وتفاصيل فعالياتها، وأن يتيح للرأي العام طرق المشاركة فيه.
ويضم مجلس أمناء الحوار الوطني سياسيين وباحثين ونواب ينتمون لتيارات مختلفة.
وتستعد قوى سياسية معارضة عديدة للمشاركة في الحوار الذي كان من المفترض أن تبدأ جلساته خلال الأسبوع الأول من يوليو/ تموز الحالي، غير أنه تقرر أن تعقد جلسة لمجلس الأمناء أولًا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى الحوار الوطني في أبريل نيسان الماضي، إلا أنه قال قبل يومين أن الحوار سيستثني "فصيلا واحدا" فيما اعتبر أشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
مشروع دستور تونس: قيس سعيد يعلق على الانتقادات الموجهة للوثيقة القانونية
ندد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بالانتقادات الموجهة لمشروع الدستور الجديد في البلاد، مشددا على أن "الدستور الجديد يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات".
وأضاف سعيد في بيان أنه "لا خوف عن الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية داخل مجلس نواب الشعب وداخل مجلس الجهات والأقاليم".
وكان ناشطون وأحزاب وخبراء دستوريون قد انتقدوا مشروع الدستور قائلين إنه يمهد لقيام "نظام ديكتاتوري مشين".
إلا أن سعيد ندد في بيانهبـ"الافتراءوالادعاءبأن الدستور الجديد يمهد لعودة الاستبداد" ودعا الرئيس التونسي الشعب بالتصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد، وقال في بيانه: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم وحتى تتحقق أهداف الثورة فلا بؤس ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم"، على حد تعبير سعيّد. ويعد بيان الرئاسة التونسية أول رد من الرئيس على الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور الجديد بعد إصداره في الثلاثين من يونيو الماضي.