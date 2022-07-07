مستقبل بوريس جونسون في مهب الريح بعد تسارع وتيرة الاستقالات، وهيومن رايتس ووتش تتهم مصر بالتقاعس في قضية أيمن هدهود

تتوالى الأحداث السياسية في وستمنستر في لندن بسرعة البرق، ومع إقالة رئيس الوزراء لمايكل غوف الليلة الماضية، توالت بشكل متسارع صباح اليوم المزيد من الاستقالات من الحكومة، لكن بوريس جونسون لايزال يكافح من أجل البقاء.

فقد استقال صباح اليوم كل من وزير المعاشات غي أوبرمان ووزير العلوم جورج فريمان.

وقال أوبرمان: إن سلوك الحكومة خلال قيود كوفيد كان في مقدمة الأسباب التي أدت إلى قراره وأن الأحداث الأخيرة أظهرت بوضوح أن الحكومة ببساطة لا تستطيع العمل من موقع المسؤولية". وأضاف أن ولاءه للحزب ولبلاده هو الأساس دائما في أي قرار.

أما جورج فريمان وزير العلوم فقد كتب رسالة إلى بوريس جونسون يقول فيها إنه لم يعد يثق برئيس الوزراء قائلا "هذا يكفي".

وكانت سلسلة الاستقالات من حكومة بوريس جونسون قد بدأت منذ يومين، وسيكون من الصعب على جونسون ملء المناصب الشاغرة.

كما استقال جيمس كارتليدج من منصب وزير المحاكم، ليصبح العضو الـ53 في الحكومة الذي يستقيل. وقال نائب ساوث سوفوك إنه لم يعد قادرا على الدفاع عن جونسون.

وكان النائب ستيف بيكر قد وصف ما تشهده الحكومة البريطانية اليوم بـ"الانهيار" وتوقع أن تنتهي القضية خلال يومين.

وأضاف أن لجنة 1922 في حزب المحافظين يجب أن تغير القواعد للسماح بتصويت آخر للثقة في بوريس جونسون. وتوقع أن يكون هذا يوم الثلاثاء على أبعد تقدير.