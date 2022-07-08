القبض على مشتبه به بعد إطلاق النار على شينزو آبي، وإسرائيل "تقدمت بطلب رسمي" للسعودية للسماح بتسيير رحلات مباشرة إلى الحج

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج "تقدم بطلب رسمي للسعودية" للسماح لإسرائيل بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى جدة لنقل الحجاج الإسرائيليين.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن فريج قوله، في مقابلة مع إذاعة الجيش في إسرائيل، إنه "بحث الأمر مع السعودية، ويأمل أن يأتي هذا اليوم قريبا".

وفريج هو عضو عربي في الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميريتس اليساري.

وتستقبل السعودية حاليا حجاجا من إسرائيل، ولكن يتعين على هؤلاء السفر إلى المملكة عبر دولة ثالثة.

ومنذ تطبيع إسرائيل علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين عام 2020، أشارت تقارير إلى أن السعودية سمحت للرحلات الجوية الإسرائيلية التي تحمل على متنها قادة إسرائيليين، بالمرور فوق أراضيها في ممر جوي خاص، في طريقها إلى الجارتين الخليجيتين.