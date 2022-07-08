القبض على مشتبه به بعد إطلاق النار على شينزو آبي، وإسرائيل "تقدمت بطلب رسمي" للسعودية للسماح بتسيير رحلات مباشرة إلى الحج

الحج: إسرائيل طلبت من السعودية السماح بتسيير رحلات مباشرة إليها لنقل الحجاج - وسائل إعلام
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج "تقدم بطلب رسمي للسعودية" للسماح لإسرائيل بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى جدة لنقل الحجاج الإسرائيليين.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن فريج قوله، في مقابلة مع إذاعة الجيش في إسرائيل، إنه "بحث الأمر مع السعودية، ويأمل أن يأتي هذا اليوم قريبا".
وفريج هو عضو عربي في الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميريتس اليساري.
وتستقبل السعودية حاليا حجاجا من إسرائيل، ولكن يتعين على هؤلاء السفر إلى المملكة عبر دولة ثالثة.
ومنذ تطبيع إسرائيل علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين عام 2020، أشارت تقارير إلى أن السعودية سمحت للرحلات الجوية الإسرائيلية التي تحمل على متنها قادة إسرائيليين، بالمرور فوق أراضيها في ممر جوي خاص، في طريقها إلى الجارتين الخليجيتين.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
شينزو آبي: الشرطة تلقي القبض على رجل أربعيني بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق- وسائل إعلام
قالت وسائل إعلام محلية في اليابان إن الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عاما للاشتباه بصلته بإطلاق النار على رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي.
وأفادت التقارير أن الرجل من مواليد مدينة نارا، حيث وقع إطلاق النار.
وقال شهود عيان كانوا موجودين في مكان الحادث إنه كان مسلحا بسلاح ناري محلي الصنع، وإن رجال الأمن أوقفوه بعد وقوع إطلاق النار مباشرة.
وذكرت تقارير محلية إن المشتبه به عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، وهي التسمية التي تطلق على سلاح البحرية في اليابان.
وتعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في وقت مبكر من صباح اليوم لإطلاق نار أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي في مدينة نارا غربي البلاد، نقل على إثره إلى المستشفى.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنّ آبي في "حالة خطرة جداً".
تغطية مباشرة
time_stated_uk
الحج: إسرائيل طلبت من السعودية السماح بتسيير رحلات مباشرة إليها لنقل الحجاج - وسائل إعلام
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج "تقدم بطلب رسمي للسعودية" للسماح لإسرائيل بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى جدة لنقل الحجاج الإسرائيليين.
ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن فريج قوله، في مقابلة مع إذاعة الجيش في إسرائيل، إنه "بحث الأمر مع السعودية، ويأمل أن يأتي هذا اليوم قريبا".
وفريج هو عضو عربي في الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميريتس اليساري.
وتستقبل السعودية حاليا حجاجا من إسرائيل، ولكن يتعين على هؤلاء السفر إلى المملكة عبر دولة ثالثة.
ومنذ تطبيع إسرائيل علاقاتها مع كل من الإمارات والبحرين عام 2020، أشارت تقارير إلى أن السعودية سمحت للرحلات الجوية الإسرائيلية التي تحمل على متنها قادة إسرائيليين، بالمرور فوق أراضيها في ممر جوي خاص، في طريقها إلى الجارتين الخليجيتين.
شينزو آبي: الشرطة تلقي القبض على رجل أربعيني بعد إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق- وسائل إعلام
قالت وسائل إعلام محلية في اليابان إن الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عاما للاشتباه بصلته بإطلاق النار على رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي.
وأفادت التقارير أن الرجل من مواليد مدينة نارا، حيث وقع إطلاق النار.
وقال شهود عيان كانوا موجودين في مكان الحادث إنه كان مسلحا بسلاح ناري محلي الصنع، وإن رجال الأمن أوقفوه بعد وقوع إطلاق النار مباشرة.
وذكرت تقارير محلية إن المشتبه به عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، وهي التسمية التي تطلق على سلاح البحرية في اليابان.
وتعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في وقت مبكر من صباح اليوم لإطلاق نار أثناء إلقائه خطابا في تجمع انتخابي في مدينة نارا غربي البلاد، نقل على إثره إلى المستشفى.
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنّ آبي في "حالة خطرة جداً".