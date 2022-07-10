بايدن يدافع في مقال رأي عن زيارته للسعودية، واليابانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات يخيم عليها اغتيال شينزو آبي

أصبح السباق لخلافة بوريس جونسون في زعامة حزب المحافظين الحاكم، وبالتالي رئاسة الوزراء في بريطانيا، أكثر ازدحاما.

وحتى الآن، أعرب تسعة أشخاص على الأقل عن نيتهم دخول المنافسة على زعامة الحزب.

وقال وزير الصحة البريطاني السابق، جيريمي هانت، الذي كان قد خسر أمام جونسون في انتخابات قيادة الحزب قبل ثلاث سنوات، إنه المرشح الوحيد الذي لم يعمل في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مشيرا إلى أنه تحدث عن الأخطاء التي كانت تحدث تحت قيادة جونسون، قبل فترة طويلة من أي مرشح آخر.

كما أعلن وزير الصحة السابق، والذي تولى أيضا وزارة المالية لفترة وجيزة تحت قيادة جونسون، ساجيد جاويد رسميا ترشحه لزعامة الحزب.

وتعهد كل من هانت وجاويد بخفض ضريبة الشركات في حال نجاحهما.

ومن المنافسين البارزين الآخرين وزير المالية السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تروس، فضلا عن وزيرة التجارة بيني موردنت.

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