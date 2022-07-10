بايدن يدافع في مقال رأي عن زيارته للسعودية، واليابانيون يدلون بأصواتهم في انتخابات يخيم عليها اغتيال شينزو آبي

بوريس جونسون: سباق مزدحم على خلافة رئيس الوزراء البريطاني في زعامة حزب المحافظين
أصبح السباق لخلافة بوريس جونسون في زعامة حزب المحافظين الحاكم، وبالتالي رئاسة الوزراء في بريطانيا، أكثر ازدحاما.
وحتى الآن، أعرب تسعة أشخاص على الأقل عن نيتهم دخول المنافسة على زعامة الحزب.
وقال وزير الصحة البريطاني السابق، جيريمي هانت، الذي كان قد خسر أمام جونسون في انتخابات قيادة الحزب قبل ثلاث سنوات، إنه المرشح الوحيد الذي لم يعمل في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مشيرا إلى أنه تحدث عن الأخطاء التي كانت تحدث تحت قيادة جونسون، قبل فترة طويلة من أي مرشح آخر.
كما أعلن وزير الصحة السابق، والذي تولى أيضا وزارة المالية لفترة وجيزة تحت قيادة جونسون، ساجيد جاويد رسميا ترشحه لزعامة الحزب.
وتعهد كل من هانت وجاويد بخفض ضريبة الشركات في حال نجاحهما.
ومن المنافسين البارزين الآخرين وزير المالية السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تروس، فضلا عن وزيرة التجارة بيني موردنت.
علاء عبد الفتاح: الناشط المصري البارز يكمل 100 يوم من الإضراب عن الطعام بحسب أسرته
يكمل الناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح، اليوم الأحد، مئة يوم من الإضراب عن الطعام داخل السجن، بحسب أسرته.
و
أعلن علاء بدء إضرابه عن الطعام في أبريل/نيسان الماضي احتجاجا على ظروف سجنه، وطالب بانتداب قاض مستقل للتحقيق في الشكاوى التي تقدم بها منذ إلقاء القبض عليه في سبتمبر/أيلول عام 2021، كما طالب بزيارة تجريها القنصلية البريطانية إلى محبسه لمناقشة قضيته.
وحصل علاء على الجنسية البريطانية داخل السجن في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت دخول عبد الفتاح في إضراب عن الطعام، وأعلنت الشهر الماضي تسليمها مقاطع مصورة إلى النيابة العامة تثبت أن المدون البارز غير مضرب، وأنه لم يتم منع الكتب من الدخول إلى محبسه.
ويقضي علاء عقوبة السجن لخمس سنوات بعد إدانته من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، سبقهما قضاؤه عقوبة السجن لخمس سنوات أخرى بتهمة خرق قانون التظاهر عام 2014.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قالت إنها ستناقش قضية علاء خلال لقائها نظيرها المصري سامح شكري الذي زار لندن الأسبوع الماضي.
إلا أن الوزيرة لم تصدر لاحقا أي بيانات تشير إلى حدوث تقدم في الملف بعد انتهاء زيارة شكري لبريطانيا الأسبوع الماضي.
AFPCopyright: AFP
شينزو آبي: حزب رئيس الوزراء السابق مرشح لتحقيق مكاسب في انتخابات مجلس الشيوخ
يبدو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان مرشحا لتعزيز سيطرته على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان)، في انتخابات يخيم عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق والقيادي في الحزب، شينزو آبي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب مرشح لزيادة عدد مقاعده في المجلس، فيما يقول محللون إنه قد يستقبل دعما إضافيا نابعا من التعاطف معه في اعقاب اغتيال آبي قبل يومين.
وكان آبي قد توفي إثر تعرضه لإطلاق نار، صباح الجمعة، بينما كان يلقي خطابا لدعم الحملة الانتخابية لأحد مرشحي الحزب الليبرالي في مدينة نارا غربي البلاد.
وتم تعليق الحملات الانتخابية ليوم واحد بعد حادثة الاغتيال، إلا أنها تواصلت يوم السبت.
ويرى مراقبون أن تحقيق الحزب الليبرالي لمكاسب في مجلس الشيوخ سيعزز موقف رئيس الوزراء الحالي، فوميو كيشيدا، والذي يسعى لزيادة الإنفاق العسكري للبلاد، لمواجهة "التهديد الصيني".
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جو بايدن يدافع عن زيارته للسعودية، ويشير إلى دورها المحوري في المنطقة
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن زيارته للسعودية المقررة الجمعة المقبل، قائلا إنها ضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة وضمان قوتها وقدرتها على مواجهة "العدوان الروسي"، و"التغلب على المنافسة الصينية".
وفي مقال رأي نشر لبايدن في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تحت عنوان "لماذا أزور السعودية؟"، قال بايدن إن سياسته كانت دائما تهدف إلى "إعادة توجيه دفة العلاقة مع السعودية وليس قطعها"، مشيرا إلى الدور المؤثر الذي تلعبه الرياض في مسار الأحداث في المنطقة.
وقال الرئيس الأمريكي، الذي يبدأ جولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل، إنه يدرك أن كثيرين لا يتفقون مع قراره زيارة السعودية نظرا لسجلها في حقوق الإنسان، مؤكدا التزامه بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن زيارته ستسعى إلى "تعزيز شراكة استراتيجية مع السعودية"، مع التمسك "بالقيم الأمريكية الأساسية".
وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية في المنطقة، قال بايدن إنه يزور "شرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا" مما كان الحال عليه عندما تولى رئاسة الولايات المتحدة قبل حوالي 18 شهرا، لافتا إلى أنه أول رئيس أمريكي يزور المنطقة منذ أحداث 11 سبتمبر "دون أن يكون هناك قوات أمريكية منخرطة في مهام قتالية" وأنه يعتزم أن يستمر الحال كذلك.
واستعرض بايدن السياسات التي تبنتها إدارته في المنطقة بما في ذلك العودة إلى المباحثات مع إيران بشأن ملفها النووي، والتوصل إلى هدنة في اليمن، ودعم الاستقرار في العراق الذي "أصبح يلعب دور الوسيط" في عدة قضايا.
كما أشار إلى أنه سيكون "أول رئيس يطير مباشرة من إسرائيل إلى جدة"، قائلا إن الرحلة تأتي كرمز "للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي".
ومن المقرر أن يبدأ بايدن الأسبوع المقبل جولة، هي الأولى له في المنطقة منذ وصوله إلى البيت الأبيض، يزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية والسعودية، حيث سيحضر قمة يشارك فيها قادة من الأردن ومصر والعراق.
وكان بايدن، قد وصف السعودية سابقا بأنها "دولة منبوذة"، لاتهام جهات سعودية متنفذة بتدبير مقتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي، وهو ما جعل قراره زيارة المملكة يواجه بانتقادات.
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بوريس جونسون: سباق مزدحم على خلافة رئيس الوزراء البريطاني في زعامة حزب المحافظين
أصبح السباق لخلافة بوريس جونسون في زعامة حزب المحافظين الحاكم، وبالتالي رئاسة الوزراء في بريطانيا، أكثر ازدحاما.
وحتى الآن، أعرب تسعة أشخاص على الأقل عن نيتهم دخول المنافسة على زعامة الحزب.
وقال وزير الصحة البريطاني السابق، جيريمي هانت، الذي كان قد خسر أمام جونسون في انتخابات قيادة الحزب قبل ثلاث سنوات، إنه المرشح الوحيد الذي لم يعمل في حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، مشيرا إلى أنه تحدث عن الأخطاء التي كانت تحدث تحت قيادة جونسون، قبل فترة طويلة من أي مرشح آخر.
كما أعلن وزير الصحة السابق، والذي تولى أيضا وزارة المالية لفترة وجيزة تحت قيادة جونسون، ساجيد جاويد رسميا ترشحه لزعامة الحزب.
وتعهد كل من هانت وجاويد بخفض ضريبة الشركات في حال نجاحهما.
ومن المنافسين البارزين الآخرين وزير المالية السابق ريشي سوناك، ووزيرة الخارجية ليز تروس، فضلا عن وزيرة التجارة بيني موردنت.
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علاء عبد الفتاح: الناشط المصري البارز يكمل 100 يوم من الإضراب عن الطعام بحسب أسرته
يكمل الناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح، اليوم الأحد، مئة يوم من الإضراب عن الطعام داخل السجن، بحسب أسرته. و
أعلن علاء بدء إضرابه عن الطعام في أبريل/نيسان الماضي احتجاجا على ظروف سجنه، وطالب بانتداب قاض مستقل للتحقيق في الشكاوى التي تقدم بها منذ إلقاء القبض عليه في سبتمبر/أيلول عام 2021، كما طالب بزيارة تجريها القنصلية البريطانية إلى محبسه لمناقشة قضيته.
وحصل علاء على الجنسية البريطانية داخل السجن في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد نفت دخول عبد الفتاح في إضراب عن الطعام، وأعلنت الشهر الماضي تسليمها مقاطع مصورة إلى النيابة العامة تثبت أن المدون البارز غير مضرب، وأنه لم يتم منع الكتب من الدخول إلى محبسه.
ويقضي علاء عقوبة السجن لخمس سنوات بعد إدانته من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بنشر أخبار كاذبة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، سبقهما قضاؤه عقوبة السجن لخمس سنوات أخرى بتهمة خرق قانون التظاهر عام 2014.
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قالت إنها ستناقش قضية علاء خلال لقائها نظيرها المصري سامح شكري الذي زار لندن الأسبوع الماضي.
إلا أن الوزيرة لم تصدر لاحقا أي بيانات تشير إلى حدوث تقدم في الملف بعد انتهاء زيارة شكري لبريطانيا الأسبوع الماضي.
شينزو آبي: حزب رئيس الوزراء السابق مرشح لتحقيق مكاسب في انتخابات مجلس الشيوخ
يبدو الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان مرشحا لتعزيز سيطرته على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان)، في انتخابات يخيم عليها اغتيال رئيس الوزراء السابق والقيادي في الحزب، شينزو آبي.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب مرشح لزيادة عدد مقاعده في المجلس، فيما يقول محللون إنه قد يستقبل دعما إضافيا نابعا من التعاطف معه في اعقاب اغتيال آبي قبل يومين.
وكان آبي قد توفي إثر تعرضه لإطلاق نار، صباح الجمعة، بينما كان يلقي خطابا لدعم الحملة الانتخابية لأحد مرشحي الحزب الليبرالي في مدينة نارا غربي البلاد.
وتم تعليق الحملات الانتخابية ليوم واحد بعد حادثة الاغتيال، إلا أنها تواصلت يوم السبت.
ويرى مراقبون أن تحقيق الحزب الليبرالي لمكاسب في مجلس الشيوخ سيعزز موقف رئيس الوزراء الحالي، فوميو كيشيدا، والذي يسعى لزيادة الإنفاق العسكري للبلاد، لمواجهة "التهديد الصيني".
جو بايدن يدافع عن زيارته للسعودية، ويشير إلى دورها المحوري في المنطقة
دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن عن زيارته للسعودية المقررة الجمعة المقبل، قائلا إنها ضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة وضمان قوتها وقدرتها على مواجهة "العدوان الروسي"، و"التغلب على المنافسة الصينية".
وفي مقال رأي نشر لبايدن في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تحت عنوان "لماذا أزور السعودية؟"، قال بايدن إن سياسته كانت دائما تهدف إلى "إعادة توجيه دفة العلاقة مع السعودية وليس قطعها"، مشيرا إلى الدور المؤثر الذي تلعبه الرياض في مسار الأحداث في المنطقة.
وقال الرئيس الأمريكي، الذي يبدأ جولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل، إنه يدرك أن كثيرين لا يتفقون مع قراره زيارة السعودية نظرا لسجلها في حقوق الإنسان، مؤكدا التزامه بمبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن زيارته ستسعى إلى "تعزيز شراكة استراتيجية مع السعودية"، مع التمسك "بالقيم الأمريكية الأساسية".
وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية في المنطقة، قال بايدن إنه يزور "شرق أوسط أكثر أمنا واستقرارا" مما كان الحال عليه عندما تولى رئاسة الولايات المتحدة قبل حوالي 18 شهرا، لافتا إلى أنه أول رئيس أمريكي يزور المنطقة منذ أحداث 11 سبتمبر "دون أن يكون هناك قوات أمريكية منخرطة في مهام قتالية" وأنه يعتزم أن يستمر الحال كذلك.
واستعرض بايدن السياسات التي تبنتها إدارته في المنطقة بما في ذلك العودة إلى المباحثات مع إيران بشأن ملفها النووي، والتوصل إلى هدنة في اليمن، ودعم الاستقرار في العراق الذي "أصبح يلعب دور الوسيط" في عدة قضايا.
كما أشار إلى أنه سيكون "أول رئيس يطير مباشرة من إسرائيل إلى جدة"، قائلا إن الرحلة تأتي كرمز "للعلاقات الناشئة والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي".
ومن المقرر أن يبدأ بايدن الأسبوع المقبل جولة، هي الأولى له في المنطقة منذ وصوله إلى البيت الأبيض، يزور خلالها إسرائيل والضفة الغربية والسعودية، حيث سيحضر قمة يشارك فيها قادة من الأردن ومصر والعراق.
وكان بايدن، قد وصف السعودية سابقا بأنها "دولة منبوذة"، لاتهام جهات سعودية متنفذة بتدبير مقتل الصحفي والمعارض السعودي جمال خاشقجي، وهو ما جعل قراره زيارة المملكة يواجه بانتقادات.