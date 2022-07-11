إسرائيل توافق على التحقيق في قضية الجنود المصريين الذين دفنوا قرب اللطرون، وموجة خطيرة من كورونا تجتاح مكاو الصينية

انتشال 17 جثة من المياه بعد غرق قارب ركاب في لاغوس النيجيرية
انتشلت حتى الآن 17 جثة، من المياه في العاصمة التجارية لاغوس، بعد انقلاب قارب ركاب يوم الجمعة الماضي.
وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربع جثث، السبت، و 13 جثة أمس الأحد.
وقالت هيئة الممرات المائية الداخلية إن القارب
انطلق، في وقت متأخر عما تسمح به القواعد من مساء الجمعة، وإن المد دفع بالقارب نحو
بارجة، ما تسبب في انقلابه.
ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من انقلاب قارب
ركاب آخر في نفس الموقع موديا بحياة شخصين.
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فيروس كورونا: ماكاو الصينية تغلق الكازينوهات بعد تفش خطير للوباء
أغلقت ماكاو جميع الكازينوهات الخاصة بها لأول مرة منذ عامين، لاحتواء أسوأ تفش لفيروس كورونا حتى الآن في أكبر مركز للمقامرة في العالم.
وستغلق كازينوهات المدينة لمدة أسبوع، وطلب من السكان البقاء في البيوت والخضوع للاختبار الدوري، وهدد السكان بالسجن إن لم ينفذوا أوامر السلطات.
وسجلت ماكاو 1500 إصابة بالفيروس منذ أن بدأت الموجة الأخيرة في منتصف يونيو/حزيران. ورغم أن الرقم منخفض نسبيا، فإن المدينة ستخضع لإجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين.
ووضع حوالي 19000 شخص في الحجر الصحي الإلزامي وأغلقت المدارس وأماكن الترفيه، بما في ذلك الحانات ودور السينما. كما أغلقت المطاعم العامة.
وقالت السلطات في ماكاو إنها ستطلب من جميع الشركات تعليق عملياتها ما لم تعتبر ضرورية للمجتمع وللحياة اليومية للأفراد.
وتلقى أكثر من 90 في المئة من سكان ماكاو جرعتين من لقاح كوفيد. وبعضهم تلقى الجرعة المحفزة، لكن المدينة تواجه لأول مرة سلالة أوميكرون السريعة الانتشار.
وحولت سلطات مكاو الصحية في الأسابيع الأخيرة، عددا كبيرا من منتجعات الكازينو إلى منشآت طبية، إذ لايوجد في المدينة سوى مستشفى عام واحد فقط يخدم أكثر من نصف مليون ساكن.
وتفرض الصين في عدد من المدن قيودا جديدة واختبارات شاملة للتأكد من الخلو من الوباء، بما في ذلك بعض مناطق شنغهاي وقوانغتشو.
قضية الجنود المصريين: إسرائيل توافق على فتح تحقيق
اتفقت مصر وإسرائيل على قيام الأخيرة بتحقيق كامل وشفاف حول قضية الجنود المصريين الذين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم دفنوا قرب اللطرون.
وأكد رئيس الوزراء يائير لابيد في حديث هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع موضوع المقبرة الجماعية بكل إيجابية وبالتنسيق مع مصر.
وكانت الرقابة العسكرية في إسرائيل قد سمحت مؤخرا بنشر تفاصيل هذه القضية التي بقيت طي الكتمان منذ حرب حزيران 1967.
وكشف النقاب مؤخرا عن أن رفات العشرات من جنود قوات النخبة المصرية لا تزال مدفونة في مكان أنشأت فيه حاليا حديقة "ميني إسرائيل".
وطالبت مصر إسرائيل بالتحقيق في التقارير التي تحدثت عن القبر الجماعي لجنود مصريين غرب القدس وكلفت السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما نشر في الصحافة الإسرائيلية.
وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على تويتر، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار الأمر مع لابيد خلال مكالمة هاتفية أمس.
وقالت صحيفة هآرتس إن عدد جثث الجنود يقدر بـ80 جثة، وقتل الجنود حرقا بعد إشعال النار في الحقول التي حوصروا فيها.
وبحسب الصحيفة، قامت جرافة بدفن الجثث في مكان قريب من نحشون.
وزرعت لاحقا أشجار حرجية في المنطقة لتغطية الرائحة، كما تؤكد الصحيفة.
ونقلت هآرتس عن المؤرخ الإسرائيلي زائيف بلوخ، الذي كان حاضرا وقت دفن الجنود المصريين، قوله إنه تمكن قبل أسابيع قليلة من تحديد موقع تقريبي لمكان الدفن، مستعينا بصور الأقمار الصناعية.
واستبعد بلوخ أن تكون الجثث قد نقلت إلى مكان آخر.
وبحسب ما ورد، حاول أحد سكان المنطقة، حيث يقع موقع الدفن الجماعي، كسر الصمت بشأنها في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الرقيب العسكري الإسرائيلي، الذي يمتلك سلطة منع نشر مواد حساسة تتعلق بالشؤون الأمنية، لم يسمح بنشر المعلومات آنذاك.
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انتشال 17 جثة من المياه بعد غرق قارب ركاب في لاغوس النيجيرية
انتشلت حتى الآن 17 جثة، من المياه في العاصمة التجارية لاغوس، بعد انقلاب قارب ركاب يوم الجمعة الماضي.
وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربع جثث، السبت، و 13 جثة أمس الأحد.
وقالت هيئة الممرات المائية الداخلية إن القارب انطلق، في وقت متأخر عما تسمح به القواعد من مساء الجمعة، وإن المد دفع بالقارب نحو بارجة، ما تسبب في انقلابه.
ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من انقلاب قارب ركاب آخر في نفس الموقع موديا بحياة شخصين.
فيروس كورونا: ماكاو الصينية تغلق الكازينوهات بعد تفش خطير للوباء
أغلقت ماكاو جميع الكازينوهات الخاصة بها لأول مرة منذ عامين، لاحتواء أسوأ تفش لفيروس كورونا حتى الآن في أكبر مركز للمقامرة في العالم.
وستغلق كازينوهات المدينة لمدة أسبوع، وطلب من السكان البقاء في البيوت والخضوع للاختبار الدوري، وهدد السكان بالسجن إن لم ينفذوا أوامر السلطات.
وسجلت ماكاو 1500 إصابة بالفيروس منذ أن بدأت الموجة الأخيرة في منتصف يونيو/حزيران. ورغم أن الرقم منخفض نسبيا، فإن المدينة ستخضع لإجراءات صارمة لمنع انتشار فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين.
ووضع حوالي 19000 شخص في الحجر الصحي الإلزامي وأغلقت المدارس وأماكن الترفيه، بما في ذلك الحانات ودور السينما. كما أغلقت المطاعم العامة.
وقالت السلطات في ماكاو إنها ستطلب من جميع الشركات تعليق عملياتها ما لم تعتبر ضرورية للمجتمع وللحياة اليومية للأفراد.
وتلقى أكثر من 90 في المئة من سكان ماكاو جرعتين من لقاح كوفيد. وبعضهم تلقى الجرعة المحفزة، لكن المدينة تواجه لأول مرة سلالة أوميكرون السريعة الانتشار.
وحولت سلطات مكاو الصحية في الأسابيع الأخيرة، عددا كبيرا من منتجعات الكازينو إلى منشآت طبية، إذ لايوجد في المدينة سوى مستشفى عام واحد فقط يخدم أكثر من نصف مليون ساكن.
وتفرض الصين في عدد من المدن قيودا جديدة واختبارات شاملة للتأكد من الخلو من الوباء، بما في ذلك بعض مناطق شنغهاي وقوانغتشو.
قضية الجنود المصريين: إسرائيل توافق على فتح تحقيق
اتفقت مصر وإسرائيل على قيام الأخيرة بتحقيق كامل وشفاف حول قضية الجنود المصريين الذين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم دفنوا قرب اللطرون.
وأكد رئيس الوزراء يائير لابيد في حديث هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع موضوع المقبرة الجماعية بكل إيجابية وبالتنسيق مع مصر.
وكانت الرقابة العسكرية في إسرائيل قد سمحت مؤخرا بنشر تفاصيل هذه القضية التي بقيت طي الكتمان منذ حرب حزيران 1967.
وكشف النقاب مؤخرا عن أن رفات العشرات من جنود قوات النخبة المصرية لا تزال مدفونة في مكان أنشأت فيه حاليا حديقة "ميني إسرائيل".
وطالبت مصر إسرائيل بالتحقيق في التقارير التي تحدثت عن القبر الجماعي لجنود مصريين غرب القدس وكلفت السفارة المصرية في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما نشر في الصحافة الإسرائيلية.
وذكرت الصفحة الرسمية لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، على تويتر، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثار الأمر مع لابيد خلال مكالمة هاتفية أمس.
وقالت صحيفة هآرتس إن عدد جثث الجنود يقدر بـ80 جثة، وقتل الجنود حرقا بعد إشعال النار في الحقول التي حوصروا فيها.
وبحسب الصحيفة، قامت جرافة بدفن الجثث في مكان قريب من نحشون. وزرعت لاحقا أشجار حرجية في المنطقة لتغطية الرائحة، كما تؤكد الصحيفة.
ونقلت هآرتس عن المؤرخ الإسرائيلي زائيف بلوخ، الذي كان حاضرا وقت دفن الجنود المصريين، قوله إنه تمكن قبل أسابيع قليلة من تحديد موقع تقريبي لمكان الدفن، مستعينا بصور الأقمار الصناعية.
واستبعد بلوخ أن تكون الجثث قد نقلت إلى مكان آخر. وبحسب ما ورد، حاول أحد سكان المنطقة، حيث يقع موقع الدفن الجماعي، كسر الصمت بشأنها في تسعينيات القرن الماضي، إلا أن الرقيب العسكري الإسرائيلي، الذي يمتلك سلطة منع نشر مواد حساسة تتعلق بالشؤون الأمنية، لم يسمح بنشر المعلومات آنذاك.