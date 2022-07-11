إسرائيل توافق على التحقيق في قضية الجنود المصريين الذين دفنوا قرب اللطرون، وموجة خطيرة من كورونا تجتاح مكاو الصينية

انتشلت حتى الآن 17 جثة، من المياه في العاصمة التجارية لاغوس، بعد انقلاب قارب ركاب يوم الجمعة الماضي.

وتمكنت فرق الإنقاذ من انتشال أربع جثث، السبت، و 13 جثة أمس الأحد.

وقالت هيئة الممرات المائية الداخلية إن القارب انطلق، في وقت متأخر عما تسمح به القواعد من مساء الجمعة، وإن المد دفع بالقارب نحو بارجة، ما تسبب في انقلابه.

ويأتي الحادث بعد ثلاثة أيام فقط من انقلاب قارب ركاب آخر في نفس الموقع موديا بحياة شخصين.