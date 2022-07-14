بايدن يوقع "إعلان القدس" مع إسرائيل لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، ورئيس سريلانكا التي تهزها الاحتجاجات ينتقل من المالديف إلى سنغافورة

مظاهرات سريلانكا: المحتجون يتعهدون بمغادرة المباني الرئاسية التي اقتحموها والرئيس يغادر إلى سنغافورة
غادر الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجاباكسا، الخميس، المالديف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، متوجها إلى سنغافورة، بعد يوم من فراره من كولومبو إلى الجزيرة المرجانية، حسبما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤول في مطار ماليه.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المتظاهرين المعارضين للحكومة في سريلانكا، والذين اقتحموا منزل الرئيس راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها.
وقالت متحدثة باسم المتظاهرين "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورا، لكننا سنواصل كفاحنا".
وقبل ساعات من إعلان المتظاهرين انسحابهم، صدّت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا دخول البرلمان.
وكان المتظاهرون قد اقتحموا، الأربعاء، مكاتب رئيس الوزراء، رانيل ويكريمسينغه، بعد اقتحام القصر الرئاسي السبت، ما أرغم الرئيس على الفرار إلى خارج البلاد.
وأُصيب نحو 85 شخصًا خلال المواجهات وقُتل رجل اختناقا بالغاز المسيّل للدموع.
وطلب ويكريمسينغه، الذي عُيّن رئيسًا بالوكالة، إخلاء المباني العامة وأمر قوات الأمن بالقيام "بما يلزم لاستعادة النظام".
الولايات المتحدة وإسرائيل توقعان اتفاقا مشتركا بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية
يوقع الرئيس
الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس على اتفاق
مشترك يتعهدان فيه بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، في اليوم الثاني من رحلة بايدن
إلى الشرق الأوسط.
وقال
مسؤول كبير في إدارة بايدن، في وصفه للإعلان المشترك للصحفيين، إن الاتفاق سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة
وإسرائيل.
وقال
المسؤول "هذا الإعلان مهم للغاية، ويتضمن التزاما بعدم السماح لإيران مطلقا
بامتلاك سلاح نووي والتصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار، لا سيما التهديدات
لإسرائيل".
ووصل بايدن إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في
أوائل عام 2021، وسيجري محادثات مع القادة الإسرائيليين يوم الخميس، كما سيعقد
مؤتمرا صحفيا مشتركا مع لابيد.
وسيلتقي
بايدن بالزعماء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يوم غد الجمعة، وسيجري محادثات
مع زعماء السعودية وحلفاء خليجيين آخرين في جدة يوم السبت.
ويواجه
بايدن معركة شاقة لإقناع إيران بالانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب
منه سلفه دونالد ترامب في عام 2018.
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مظاهرات سريلانكا: المحتجون يتعهدون بمغادرة المباني الرئاسية التي اقتحموها والرئيس يغادر إلى سنغافورة
غادر الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجاباكسا، الخميس، المالديف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، متوجها إلى سنغافورة، بعد يوم من فراره من كولومبو إلى الجزيرة المرجانية، حسبما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤول في مطار ماليه.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المتظاهرين المعارضين للحكومة في سريلانكا، والذين اقتحموا منزل الرئيس راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها.
وقالت متحدثة باسم المتظاهرين "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورا، لكننا سنواصل كفاحنا".
وقبل ساعات من إعلان المتظاهرين انسحابهم، صدّت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا دخول البرلمان.
وكان المتظاهرون قد اقتحموا، الأربعاء، مكاتب رئيس الوزراء، رانيل ويكريمسينغه، بعد اقتحام القصر الرئاسي السبت، ما أرغم الرئيس على الفرار إلى خارج البلاد.
وأُصيب نحو 85 شخصًا خلال المواجهات وقُتل رجل اختناقا بالغاز المسيّل للدموع.
وطلب ويكريمسينغه، الذي عُيّن رئيسًا بالوكالة، إخلاء المباني العامة وأمر قوات الأمن بالقيام "بما يلزم لاستعادة النظام".
الولايات المتحدة وإسرائيل توقعان اتفاقا مشتركا بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية
يوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس على اتفاق مشترك يتعهدان فيه بمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، في اليوم الثاني من رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في وصفه للإعلان المشترك للصحفيين، إن الاتفاق سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقال المسؤول "هذا الإعلان مهم للغاية، ويتضمن التزاما بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي والتصدي لأنشطتها المزعزعة للاستقرار، لا سيما التهديدات لإسرائيل".
ووصل بايدن إلى إسرائيل، أمس الأربعاء، في أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه في أوائل عام 2021، وسيجري محادثات مع القادة الإسرائيليين يوم الخميس، كما سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع لابيد.
وسيلتقي بايدن بالزعماء الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، يوم غد الجمعة، وسيجري محادثات مع زعماء السعودية وحلفاء خليجيين آخرين في جدة يوم السبت.
ويواجه بايدن معركة شاقة لإقناع إيران بالانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب في عام 2018.