بايدن يوقع "إعلان القدس" مع إسرائيل لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، ورئيس سريلانكا التي تهزها الاحتجاجات ينتقل من المالديف إلى سنغافورة

غادر الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجاباكسا، الخميس، المالديف على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، متوجها إلى سنغافورة، بعد يوم من فراره من كولومبو إلى الجزيرة المرجانية، حسبما نقلته وكالة فرانس برس عن مسؤول في مطار ماليه.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان المتظاهرين المعارضين للحكومة في سريلانكا، والذين اقتحموا منزل الرئيس راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها.

وقالت متحدثة باسم المتظاهرين "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورا، لكننا سنواصل كفاحنا".

وقبل ساعات من إعلان المتظاهرين انسحابهم، صدّت الشرطة المتظاهرين الذين حاولوا دخول البرلمان.

وكان المتظاهرون قد اقتحموا، الأربعاء، مكاتب رئيس الوزراء، رانيل ويكريمسينغه، بعد اقتحام القصر الرئاسي السبت، ما أرغم الرئيس على الفرار إلى خارج البلاد.

وأُصيب نحو 85 شخصًا خلال المواجهات وقُتل رجل اختناقا بالغاز المسيّل للدموع.

وطلب ويكريمسينغه، الذي عُيّن رئيسًا بالوكالة، إخلاء المباني العامة وأمر قوات الأمن بالقيام "بما يلزم لاستعادة النظام".