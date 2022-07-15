قبيل وصول بايدن إلى الرياض السعودية تعلن فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوية"، في بادرة حسن نية تجاه إسرائيل

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الجنود الذين أرسلوا للتدريب في إريتريا سيعودون إلى البلاد بعد أكثر من عام من الجدل حول احتمال نشرهم سرا في تيغراي التي تشهد نزاعا في إثيوبيا. ولم يذكر تفاصيل عن عددهم أو الجدول الزمني لذلك.

وأدلى الرئيس الصومالي الذي انتخب في 15 مايو/أيار، بهذه التصريحات خلال لقاء مع أقارب عدد من هؤلاء الجنود، بعد عودته من زيارة رسمية لإريتريا، زار خلالها معسكرات تدريب تضم قوات صومالية.

وشكلت مسألة الجنود الصوماليين في إريتريا محور جدل وتوتر خلال ولاية سلفه محمد عبد الله محمد الملقب فرماجو. وفي عدة مناسبات في 2021، تظاهرت عائلات عدد من هؤلاء الجنود للمطالبة بمعلومات عن مصير أبنائهم العسكريين. وتحدثت شائعات بعد ذلك عن مقتل مئات منهم في منطقة تيغراي حيث يفترض أنهم نشروا سرا إلى جانب القوات الإريترية التي تدعم الجيش الفدرالي الإثيوبي في معاركه ضد متمردي تيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.