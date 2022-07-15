قبيل وصول بايدن إلى الرياض السعودية تعلن فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوية"، في بادرة حسن نية تجاه إسرائيل

الصومال يقرر إعادة جنوده من معسكرات تدريب إريترية بعد تقارير عن نشرهم سرا في تيغراي
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الجنود الذين أرسلوا للتدريب في إريتريا سيعودون إلى البلاد بعد أكثر من عام من الجدل حول احتمال نشرهم سرا في تيغراي التي تشهد نزاعا في إثيوبيا. ولم يذكر تفاصيل عن عددهم أو الجدول الزمني لذلك.
وأدلى الرئيس الصومالي الذي انتخب في 15 مايو/أيار، بهذه التصريحات خلال لقاء مع أقارب عدد من هؤلاء الجنود، بعد عودته من زيارة رسمية لإريتريا، زار خلالها معسكرات تدريب تضم قوات صومالية.
وشكلت مسألة الجنود الصوماليين في إريتريا محور جدل وتوتر خلال ولاية سلفه محمد عبد الله محمد الملقب فرماجو. وفي عدة مناسبات في 2021، تظاهرت عائلات عدد من هؤلاء الجنود للمطالبة بمعلومات عن مصير أبنائهم العسكريين.
وتحدثت شائعات بعد ذلك عن مقتل مئات منهم في منطقة تيغراي حيث يفترض أنهم نشروا سرا إلى جانب القوات الإريترية التي تدعم الجيش الفدرالي الإثيوبي في معاركه ضد متمردي تيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
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المغرب يتأهل لأول مرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات
حقق المغرب انجازا تاريخيا أمس الخميس بعدما أصبح أول منتخب عربي يشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي يستضيفها على أرضه في مدينتي الرباط والدار البيضاء، بفوزه على بوتسوانا في ربع النهائي.
وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب 2023 في نيوزيلندا واستراليا.
وكانت مشاركات المنتخبات العربية للسيدات خجولة، بسبب التأثير المجتمعي على اللاعبات واعتبار كرة القدم خصوصاً والرياضة عموما ذكورية.
رئيس البرلمان السريلانكي يعلن قبول استقالة الرئيس راجاباكسا
أعلن رئيس البرلمان السريلانكي الجمعة قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج على أثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.
وقال ماهيندا يابا أبيواردانا للصحافيين إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني". وأضاف "قبلت الاستقالة".
وكان الرئيس السريلانكي قد أرسل خطاب استقالته من سنغافورة الخميس.
وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح تلقائيا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه - الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله - رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.
وقال ماهيندا للصحافيين إن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع السبت. وأضاف "آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام".
وأكد رئيس البرلمان رغبته في تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية.
بايدن قبل لقاء السعودية يجتمع مع عباس في بيت لحم اليوم، وسط دعوات للمقاطعة، والسعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الطائرات
أعلنت السعوديّة اليوم الجمعة فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوية"، في بادرة حسن نيّة واضحة تجاه إسرائيل،
وسارع بايدن إلى الإشادة بهذا القرار، واصفا إياه بأنّه "تاريخي".
وقالت هيئة الطيران المدني السعوديّة في بيان على تويتر، إنها قررت "فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية" التي تستوفي متطلبات العبور.
ويرفع هذا الإعلان فعليا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها.
لم يشر البيان إلى اسم إسرائيل، ولكن قيل إن كل شركة تستوفي الشروط يمكنها التحليق فوق السعودية. ويعني القرار، تقصير مدة الرحلة بين اسرائيل والشرق الأقصى وتخفيض تكلفتها.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة برحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية. بعد مرور سريع على الأراضي الفلسطينية سبقته زيارة استغرقت يومين إلى إسرائيل.
وتعهد الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى المنطقة بإعطاء دفعة جديدة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط.
ويستبعد أن يحصل اعتراف سعودي بإسرائيل علنا في المدى القريب.
ويجتمع بايدن قبل السعودية مع عباس في بيت لحم اليوم، ويتوجه الرئيس الامريكي صباحا الى مستشفى "أوغستا فيكتوريا" في القدس الشرقية، للقاء مجموعة من مديري المستشفيات التي تعتبر حجر الزاوية في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، ومن المتوقع أن يعلن بايدن عن حزمة مساعدات امريكية للمستشفيات الفلسطينية في المدينة.
يلتقي بعدها في بيت لحم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وبحسب معلومات وصلت بي بي سي، فإن خلافات بين الطرفين الفلسطيني والأمريكي ستعيق إصدار بيان مشترك أمام وسائل الإعلام في ختام اللقاء بين الرئيسين عباس ونظيره بايدن.
وقال مكتب الشؤون الفلسطينية التابع للسفارة الأمريكية في القدس: إن زيارة بايدن تأتي للتأكيد على دعمه القوي لحل الدولتين، مع تدابير متساوية للأمن والحرية والفرص للشعب الفلسطيني.
ودعت لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم المواطنين للمشاركة اليوم "بوقفة احتجاجية على السياسة الأمريكية في المنطقة والانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال".
وستنشر الشرطة الفلسطينية في بيت لحم 1500شرطي وعنصر أمن، وستغلق الطرق الرئيسية في المدينة حتى انتهاء الزيارة.
ودعا بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام حزب الشعب، الرئيس محمود عباس لقطع اللقاء مع الرئيس الأمريكي وإعلان الرفض الفلسطيني لأهداف هذه الزيارة التي وصفها بـ"المشبوهة" بعد صدور ما سمي بـ"إعلان القدس".
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الصومال يقرر إعادة جنوده من معسكرات تدريب إريترية بعد تقارير عن نشرهم سرا في تيغراي
أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الجنود الذين أرسلوا للتدريب في إريتريا سيعودون إلى البلاد بعد أكثر من عام من الجدل حول احتمال نشرهم سرا في تيغراي التي تشهد نزاعا في إثيوبيا. ولم يذكر تفاصيل عن عددهم أو الجدول الزمني لذلك.
وأدلى الرئيس الصومالي الذي انتخب في 15 مايو/أيار، بهذه التصريحات خلال لقاء مع أقارب عدد من هؤلاء الجنود، بعد عودته من زيارة رسمية لإريتريا، زار خلالها معسكرات تدريب تضم قوات صومالية.
وشكلت مسألة الجنود الصوماليين في إريتريا محور جدل وتوتر خلال ولاية سلفه محمد عبد الله محمد الملقب فرماجو. وفي عدة مناسبات في 2021، تظاهرت عائلات عدد من هؤلاء الجنود للمطالبة بمعلومات عن مصير أبنائهم العسكريين. وتحدثت شائعات بعد ذلك عن مقتل مئات منهم في منطقة تيغراي حيث يفترض أنهم نشروا سرا إلى جانب القوات الإريترية التي تدعم الجيش الفدرالي الإثيوبي في معاركه ضد متمردي تيغراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
المغرب يتأهل لأول مرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات
حقق المغرب انجازا تاريخيا أمس الخميس بعدما أصبح أول منتخب عربي يشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات، بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي يستضيفها على أرضه في مدينتي الرباط والدار البيضاء، بفوزه على بوتسوانا في ربع النهائي.
وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات بين 20 يوليو/تموز و20 أغسطس/آب 2023 في نيوزيلندا واستراليا.
وكانت مشاركات المنتخبات العربية للسيدات خجولة، بسبب التأثير المجتمعي على اللاعبات واعتبار كرة القدم خصوصاً والرياضة عموما ذكورية.
رئيس البرلمان السريلانكي يعلن قبول استقالة الرئيس راجاباكسا
أعلن رئيس البرلمان السريلانكي الجمعة قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج على أثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.
وقال ماهيندا يابا أبيواردانا للصحافيين إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني". وأضاف "قبلت الاستقالة".
وكان الرئيس السريلانكي قد أرسل خطاب استقالته من سنغافورة الخميس. وبموجب دستور سريلانكا، سيصبح تلقائيا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه - الذي يطالب المحتجون أيضا برحيله - رئيسا بالوكالة حتى يتمكن البرلمان من انتخاب نائب ليتولى الرئاسة طوال الفترة المتبقية من ولاية راجاباكسا.
وقال ماهيندا للصحافيين إن المجلس التشريعي سيدعى إلى الاجتماع السبت. وأضاف "آمل أن تستكمل عملية انتخاب رئيس جديد في غضون سبعة أيام".
وأكد رئيس البرلمان رغبته في تعاون جميع المعنيين لاستكمال المتطلبات الدستورية.
بايدن قبل لقاء السعودية يجتمع مع عباس في بيت لحم اليوم، وسط دعوات للمقاطعة، والسعودية تعلن فتح أجوائها لجميع الطائرات
أعلنت السعوديّة اليوم الجمعة فتح أجوائها "لجميع الناقلات الجوية"، في بادرة حسن نيّة واضحة تجاه إسرائيل، وسارع بايدن إلى الإشادة بهذا القرار، واصفا إياه بأنّه "تاريخي".
وقالت هيئة الطيران المدني السعوديّة في بيان على تويتر، إنها قررت "فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية" التي تستوفي متطلبات العبور. ويرفع هذا الإعلان فعليا قيود تحليق الطائرات من إسرائيل وإليها.
لم يشر البيان إلى اسم إسرائيل، ولكن قيل إن كل شركة تستوفي الشروط يمكنها التحليق فوق السعودية. ويعني القرار، تقصير مدة الرحلة بين اسرائيل والشرق الأقصى وتخفيض تكلفتها.
ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي اليوم الجمعة برحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السعودية. بعد مرور سريع على الأراضي الفلسطينية سبقته زيارة استغرقت يومين إلى إسرائيل.
وتعهد الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى المنطقة بإعطاء دفعة جديدة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط.
ويستبعد أن يحصل اعتراف سعودي بإسرائيل علنا في المدى القريب.
ويجتمع بايدن قبل السعودية مع عباس في بيت لحم اليوم، ويتوجه الرئيس الامريكي صباحا الى مستشفى "أوغستا فيكتوريا" في القدس الشرقية، للقاء مجموعة من مديري المستشفيات التي تعتبر حجر الزاوية في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، ومن المتوقع أن يعلن بايدن عن حزمة مساعدات امريكية للمستشفيات الفلسطينية في المدينة.
يلتقي بعدها في بيت لحم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وبحسب معلومات وصلت بي بي سي، فإن خلافات بين الطرفين الفلسطيني والأمريكي ستعيق إصدار بيان مشترك أمام وسائل الإعلام في ختام اللقاء بين الرئيسين عباس ونظيره بايدن.
وقال مكتب الشؤون الفلسطينية التابع للسفارة الأمريكية في القدس: إن زيارة بايدن تأتي للتأكيد على دعمه القوي لحل الدولتين، مع تدابير متساوية للأمن والحرية والفرص للشعب الفلسطيني.
ودعت لجنة التنسيق الفصائلي وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم المواطنين للمشاركة اليوم "بوقفة احتجاجية على السياسة الأمريكية في المنطقة والانحياز الأمريكي لدولة الاحتلال".
وستنشر الشرطة الفلسطينية في بيت لحم 1500شرطي وعنصر أمن، وستغلق الطرق الرئيسية في المدينة حتى انتهاء الزيارة.
ودعا بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام حزب الشعب، الرئيس محمود عباس لقطع اللقاء مع الرئيس الأمريكي وإعلان الرفض الفلسطيني لأهداف هذه الزيارة التي وصفها بـ"المشبوهة" بعد صدور ما سمي بـ"إعلان القدس".