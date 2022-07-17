بريطانيا تبدأ الخريف إعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كوفيد، و احتمال وجود مواد سامة على متن طائرة أوكرانية تحطمت في اليونان

سلالتان جديدتان منحدرتان عن متحور أوميكرون تتسببان في عودة الإصابات بكوفيد إلى الارتفاع بوتيرة سريعة حول العالم، وتخوفات من موجة جديدة من التفشي تفضي إلى دخول أعداد أكبر من المصابين إلى المستشفيات، فضلاً عن سقوط مزيد من الوفيات، لا سيما مع تراجُع مستويات المناعة بين الناس.
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بطولة العالم لألعاب القوى: تأهل البحرين وتونس للدور النهائي لسباق 3 آلاف متر موانع
بلغت البحرينية وينفريد موتيلي يافي، والتونسية مروة بوزياني الدور النهائي لسباق 3 آلاف متر موانع السبت، في مدينة يوجين الأمريكية، ضمن الدورة الـ18 من بطولة العالم لألعاب القوى.
ووصلت كل من يافي وبوزياني إلى المركز الثالث في تصفيات مجموعتيهما، وحققت العداءة التونسية رقما قياسيا، وثالث أفضل توقيت في تصفيات المجموعات الثلاث.
وعبرت مروة عن سعادتها بالرقم القياسي الشخصي الذي لم تكن تتوقعه أبدا. وقالت "منذ البداية كان السباق سريعا وبالتالي كان يتعين علي مجاراته، استعداداتي جيدة لبطولة العالم هذا العام وتوجتها بفضية في دورة المتوسط قبل أسبوعين من مونديال يوجين".
من طموحات مروة أولمبياد باريس عام 2024".
أما البحرينية يافي فقد قالت "لم أجهد نفسي كثيراً لأنني أهدف إلى المنافسة على اللقب العالمي في الدور النهائي". وأضافت "كانت استعداداتي شاقة لهذه البطولة وأتمنى أن تتكلل بميدالية ذهبية".
يقام الدور النهائي الأربعاء المقبل.
وضمن الجزائري أمين بوعناني الدور نصف النهائي لسباق 110 متر حواجز. كما تأهل الجزائري عبد المالك لهولو إلى الدور نصف النهائي لسباق 400 متر حواجز، ويقام الدوران نصف النهائي والنهائي اليوم الأحد.
وخرجت السعودية ياسمين الدباغ والكويتية مضاوي الشمري من الدور الأول لسباق 100 متر. وخرج اثنين من المغاربة عبد اللطيف الصديقي وأنس الساعي الحسن مجاهد من الدور الأول لسباق 1500 متر.
عبد الناصر سلامة وعمرو إمام: الإفراج عن ناشطين سياسيين في مصر
أعلن المحامي المصري خالد علي أن النيابة العامة في مصر قررت الإفراج عن عدد من الأشخاص من بينهم عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق.
وكان سلامة قد ألقي القبض عليه عقب نشره مقالا على فيس بوك انتقد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته لملف أزمة سد النهضة، محملا إياه مسؤولية الفشل في هذا الملف وطالب بتنحيه عن رئاسة الجمهورية وتقديم نفسه إلى المحاكمة.
وألقت الشرطة المصرية القبض علي سلامة في يوليو 2021 في منزله قبل أن تتهمه نيابة أمن الدولة العليا بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة مخالفة للقانون، وتمويل الإرهاب.
كما أفرجت النيابة، بحسب خالد علي، عن عمرو إمام المحامي الحقوقي وبعض الناشطين السياسيين في إطار الملف الذي تديره اللجنة التي شكلها الرئيس السيسي للإفراج عن المحبوسين احتياطيا والمسجونين.
لقاح فيروس كورونا: الجرعة الرابعة في بريطانيا تبدأ مع أوائل الخريف
ابتداء من خريف العام الحالي ستقدم بريطانيا الجرعة الرابعة المعززة من لقاح فيروس كورونا لكل شخص يبلغ من العمر 50 عاما أو أكثر، في محاولة لزيادة المناعة وتقليل خطر الإصابة بالمرض.
كما سيحصل على الجرعة الرابعة الأشخاص الأصغر سنا، الذين يعانون من أمراض قد تعرضهم لخطر كبير في حالة الإصابة، وكذلك موظفي الرعاية الصحية والاجتماعية.
ودأبت شركات الأدوية على تطوير اللقاحات للتعامل مع السلالات الجديدة، لكن لا يعرف حتى الآن أي لقاح سيستخدم في الجرعة الرابعة.
وفي هذا تغيير للخطة الأساسية; إذ كانت الخطة إعطاء الجرعة الرابعة فقط لمن هم فوق 65 عاما.
ومع انتشار سلالات سريعة العدوى، تم توسيع حملة التحصين، إذ من غير المعروف كيف سيطور الفيروس نفسه، خاصة في ظل العودة للحياة الطبيعية والتخلي عن التباعد الجسدي، الأمر الذي قد يعطي الفيروس بيئة جيدة للتحول والانتشار الأكبر.
وجاءت تفاصيل التوصيات من اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين في بريطانيا كالتالي: يجب تقديم الجرعة الرابعة إلى:
موظفي الهيئات الصحية والاجتماعية، وموظفي الرعاية الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما.
كل شخص يبلغ من العمر 50 عاما أو أكثر.
الأشخاص فوق سن الخامسة الذين يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك النساء الحوامل.
الأشخاص فوق سن الخامسة الذين يعيشون مع شخص يعاني من ضعف في جهاز المناعة.
تحذيرات من خطر مواد سامة في الطائرة الأوكرانية التي تحطمت فوق اليونان
حذرت اليونان السكان الذين يعيشون على بعد 2 كيلومتر من موقع تحطم طائرة شحن أوكرانية في اليونان، وطلبت منهم البقاء في منازلهم، بسبب مخاوف من احتمال وجود مواد سامة على متن الطائرة.
ومن المتوقع، بحسب التلفزيون الحكومي أن يستخدم خبراء لجنة الطاقة الذرية اليونانية، طائرة مسيرة لفحص حطام الطائرة التي سقطت مساء السبت بالقرب من مدينة كافالا.
وأقلعت الطائرة المملوكة لأوكرانيا من صربيا في طريقها إلى الأردن، وفوق مدينة كافالا أبلغ الطيار عن عطل في المحرك.
وأظهرت لقطات مصورة أن طائرة، من طراز أنتونوف، مشتعلة قبل انفجارها وتحولها إلى كرة ضخمة من اللهب عند اصطدامها بالأرض.
وكان على متن الطائرة ثمانية أشخاص، وكان الطيار قد طلب هبوطا اضطراريا في مطار كافالا بسبب مشكلة في المحرك، لكن الاتصال مع الطائرة فقد بعد ذلك.
وقالت هيئة الإطفاء إن هناك انفجارات أخرى وإنهم يتعاملون مع الشحنة على أنها ذخيرة أو مواد خطرة.