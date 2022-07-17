بريطانيا تبدأ الخريف إعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كوفيد، و احتمال وجود مواد سامة على متن طائرة أوكرانية تحطمت في اليونان

بلغت البحرينية وينفريد موتيلي يافي، والتونسية مروة بوزياني الدور النهائي لسباق 3 آلاف متر موانع السبت، في مدينة يوجين الأمريكية، ضمن الدورة الـ18 من بطولة العالم لألعاب القوى.

ووصلت كل من يافي وبوزياني إلى المركز الثالث في تصفيات مجموعتيهما، وحققت العداءة التونسية رقما قياسيا، وثالث أفضل توقيت في تصفيات المجموعات الثلاث.

وعبرت مروة عن سعادتها بالرقم القياسي الشخصي الذي لم تكن تتوقعه أبدا. وقالت "منذ البداية كان السباق سريعا وبالتالي كان يتعين علي مجاراته، استعداداتي جيدة لبطولة العالم هذا العام وتوجتها بفضية في دورة المتوسط قبل أسبوعين من مونديال يوجين".

من طموحات مروة أولمبياد باريس عام 2024".

أما البحرينية يافي فقد قالت "لم أجهد نفسي كثيراً لأنني أهدف إلى المنافسة على اللقب العالمي في الدور النهائي". وأضافت "كانت استعداداتي شاقة لهذه البطولة وأتمنى أن تتكلل بميدالية ذهبية".

يقام الدور النهائي الأربعاء المقبل.

وضمن الجزائري أمين بوعناني الدور نصف النهائي لسباق 110 متر حواجز. كما تأهل الجزائري عبد المالك لهولو إلى الدور نصف النهائي لسباق 400 متر حواجز، ويقام الدوران نصف النهائي والنهائي اليوم الأحد.

وخرجت السعودية ياسمين الدباغ والكويتية مضاوي الشمري من الدور الأول لسباق 100 متر. وخرج اثنين من المغاربة عبد اللطيف الصديقي وأنس الساعي الحسن مجاهد من الدور الأول لسباق 1500 متر.