النيابة العامة المصرية تأمر بإيداع مراهق متهم باغتصاب طفلة دار رعاية، والاتحاد الأوروبي يعتبر استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة حياة أو موت

سلالتان جديدتان منحدرتان عن متحور أوميكرون تتسببان في عودة الإصابات بكوفيد إلى الارتفاع بوتيرة سريعة حول العالم، وتخوفات من موجة جديدة من التفشي تفضي إلى دخول أعداد أكبر من المصابين إلى المستشفيات، فضلاً عن سقوط مزيد من الوفيات، لا سيما مع تراجُع مستويات المناعة بين الناس.
تغطية مباشرة
time_stated_uk
النيابة العامة المصرية تأمر بإيداع مراهق متهم باغتصاب طفلة دار رعاية
أمرت النيابة العامة المصرية بإيداع طفل يبلغ من العمر 13 عاما دار رعاية، بعد تعديه على طفلة عمرها أقل من خمس سنوات في صعيد مصر، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن اغتصابها.
وذكرت النيابة العامة، في بيان صدر الأحد، أن الطفلة أخبرت والديها بتعدي شخص عليها في "موطن عفتها" بعد دخولها دورة المياه بمنطقة ألعاب في محافظة أسيوط وتعرفت الطفلة على المتهم.
وأضاف البيان أن أربعة شهود أكدوا ظهور آثار اعتداء جسدي على الطفلة بعد الواقعة.
وقالت النيابة إن الطفل أنكر الواقعة.
وندبت النيابة طبيبا لإجراء كشف طبي على الطفلة لبيان ما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.
الاتحاد الأوروبي يعتبر استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة حياة أو موت
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الاثنين، أن استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا هو "مسألة حياة أو موت" وهناك "أمل" في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع لفتح ميناء أوديسا.
ولدى وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي مخصص للبحث في الحرب على أوكرانيا، قال بوريل إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص تعتمد على هذا الاتفاق" الذي يتمّ التفاوض بشأنه بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة.
وتتهم أوكرانيا روسيا باستخدام إمدادات الغذاء كسلاح من خلال شن هجمات على الموانئ وفرض حصار عليها.
ولكن روسيا تقول إن أزمة الغذاء ترجع إلى العقوبات الغربية المفروضة عليها.
"لإبداء حسن النية".. السودان يعيد فتح معبر حدودي مع إثيوبيا
قررت الحكومة السودانية إعادة فتح حدودها المشتركة مع إثيوبيا في منطقة القلابات، بعد أشهر من الإغلاق.
جاء ذلك بعد اجتماع لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان.
وقالت الحكومة إن فتح المعبر الحدودي سيتم وفقا للمعايير القانونية المعروفة، مشيرة إلى أنها أمرت بتكثيف مراقبة الحدود لمنع تسلل العناصر المسلحة بين البلدين.
وبررت الخرطوم الخطوة بأنها أتت تماشيا مع ما وصفتها بإجراءات "حسن النية" التي أبدتها أديس أبابا عقب لقاء جمع بين البرهان ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش قمة الإيقاد التي عقدت في نيروبي.
واتهمت الحكومة السودانية الجيش الإثيوبي بقتل سبعة من عناصر الجيش السوداني في منطقة الفشقة الحدودية، الشهر الماضي، وقالت إنها سترد على تلك الهجمات بالطريقة التي تراها مناسبة.
وتنفي إثيوبيا تلك الاتهامات وتقول إن مليشيات عسكرية لا تتبع لجيشها هي التي هاجمت الجيش السوداني.
وشهدت العلاقات بين البلدين توترا كبيرا في الآونة الاخيرة بسبب خلافات حول الحدود المشتركة، بإلإضافة إلى سد النهضة التي تشيده أثيوبيا على أراضيها.