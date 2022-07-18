النيابة العامة المصرية تأمر بإيداع مراهق متهم باغتصاب طفلة دار رعاية، والاتحاد الأوروبي يعتبر استئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا مسألة حياة أو موت

أمرت النيابة العامة المصرية بإيداع طفل يبلغ من العمر 13 عاما دار رعاية، بعد تعديه على طفلة عمرها أقل من خمس سنوات في صعيد مصر، وذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا عن اغتصابها.

وذكرت النيابة العامة، في بيان صدر الأحد، أن الطفلة أخبرت والديها بتعدي شخص عليها في "موطن عفتها" بعد دخولها دورة المياه بمنطقة ألعاب في محافظة أسيوط وتعرفت الطفلة على المتهم.

وأضاف البيان أن أربعة شهود أكدوا ظهور آثار اعتداء جسدي على الطفلة بعد الواقعة.

وقالت النيابة إن الطفل أنكر الواقعة.

وندبت النيابة طبيبا لإجراء كشف طبي على الطفلة لبيان ما بها من إصابات، وكيفية حدوثها.