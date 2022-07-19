الولايات المتحدة: ملف حقوق الإنسان في مصر يشمل تقارير عن القتل خارج إطار القانون والتعذيب وتقييد الحريات، ومقتدى الصدر يوجه بيانا شديد اللهجة للمالكي

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مقتدى الصدر يدعو المالكي إلى تسليم نفسه للقضاء واعتزال العمل السياسي والمالكي يرد
توالت ردود الفعل المحلية على تغريدة لرجل الدين العراقي الشيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء أمس الاثنين، دعا فيها رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى تسليم نفسه إلى القضاء واعتزال العمل السياسي.
وقال حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي، قال في بيان، إن "الحزب لن يدخل صراعا حزبيا مع أي طرف ولن ينجر إلى صراعات جانبية تبعده عن أهدافه الإسلامية والوطنية". ،
وأشار الحزب إلى أنه يرى هذه الأيام "بوادر فتنة تصب الزيت على النار" من قبل من وصفهم بالمرجفين والمتربصين الدوائر بالشعب العراقي، ومن قبل الأجهزة السرية في الداخل والخارج ممن يطمعون بتحويل العراق إلى بؤرة صراع من خلال تسريب واستراق الكتروني دخل عليه التزييف والتزوير، حسب ما جاء في البيان.
أما بلال المالكي، شيخ عشيرة بني مالك، فقد رفض، في بيان، مطالبة الصدر له بإعلان البراءة من المالكي، قائلا إنه يرفض إقحام قبيلة بني مالك في الأمور السياسية، مؤكدا أن التهمة الموجهة لنوري المالكي بشأن التسريبات لم تثبت فيها إدانته بعد.
وحذر شبل الزيدي، الأمين العام لما يسمى بكتائب الإمام علي، في بيان له، مما وصفها بالفتنة، مطالبا بترشيح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى تسليم نفسه للقضاء واعتزال العمل السياسي، معتبرا تسلم المالكي قيادة البلد بأنه سيجلب الخراب والدمار للعراق.
جاء ذلك بعد أيام من انتشار تسجيلات صوتية يُعتقد أنها تعود لنوري المالكي، هاجم فيها مقتدى الصدر وأنصاره، مؤكدا أن الأيام المقبلة تنذر باقتتال داخلي شيعي شيعي.
الولايات المتحدة: ملف حقوق الإنسان في مصر يشمل تقارير عن القتل خارج إطار القانون والتعذيب وتقييد الحريات
قالت الخارجية الأمريكية إن ملف حقوق الإنسان في مصر يشمل تقاريرا موثوقة تتحدث عن القتل خارج إطار القانون من جانب الدولة والجماعات الإرهابية، فضلا عن الإخفاء التعسفي والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسي على أيدي الأجهزة الأمنية.
وأوضح التقرير، الذي أصدرته الخارجية عن وضع حقوق الإنسان في مصر لعام 2021، أن هناك قيودا خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك اعتقال أو مقاضاة الصحفيين، وحجب المواقع، والتدخل السافر في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.
وقال التقرير، الذي نشر ملخصه موقع السفارة الأمريكية في القاهرة، إن الحكومة تقاعست عن معاقبة أومقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي موقع آخر في الحكومة،بما في ذلك المتورطون بتهمة الفساد.
واتهم التقرير الحكومة بأنها لم تحقق بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف من قبل قوات الأمن، ما "ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب".
وتطرق التقرير إلى ما وصفه بالهجمات التي شنها مسلحون على أهداف حكومية ومدنية وأمنية، موضحا أن السلطات حققت في تلك الهجمات المسلحة وحاكمت الجناة المزعومين. لكن أشار في الوقت نفسه إلى وجود جماعات مسلحة أخرى خطفت وقتلت مدنيين في شمال سيناء، كما وقعت حوادث عنف طائفي مجتمعي ضد الأقباط المسيحيين على حد وصف التقرير.
ولم تصدر الحكومة المصرية ردا على هذا التقرير بعد.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان وتصف الانتقادات الغربية في هذا الشأن بالمبالغ فيها أو المسيسة.
وأخلت مصر سبيل العشرات من سجناء الرأي في الآونة الأخيرة.