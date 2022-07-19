الولايات المتحدة: ملف حقوق الإنسان في مصر يشمل تقارير عن القتل خارج إطار القانون والتعذيب وتقييد الحريات، ومقتدى الصدر يوجه بيانا شديد اللهجة للمالكي

توالت ردود الفعل المحلية على تغريدة لرجل الدين العراقي الشيعي وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مساء أمس الاثنين، دعا فيها رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى تسليم نفسه إلى القضاء واعتزال العمل السياسي.

وقال حزب الدعوة الذي ينتمي إليه المالكي، قال في بيان، إن "الحزب لن يدخل صراعا حزبيا مع أي طرف ولن ينجر إلى صراعات جانبية تبعده عن أهدافه الإسلامية والوطنية". ،

وأشار الحزب إلى أنه يرى هذه الأيام "بوادر فتنة تصب الزيت على النار" من قبل من وصفهم بالمرجفين والمتربصين الدوائر بالشعب العراقي، ومن قبل الأجهزة السرية في الداخل والخارج ممن يطمعون بتحويل العراق إلى بؤرة صراع من خلال تسريب واستراق الكتروني دخل عليه التزييف والتزوير، حسب ما جاء في البيان.

أما بلال المالكي، شيخ عشيرة بني مالك، فقد رفض، في بيان، مطالبة الصدر له بإعلان البراءة من المالكي، قائلا إنه يرفض إقحام قبيلة بني مالك في الأمور السياسية، مؤكدا أن التهمة الموجهة لنوري المالكي بشأن التسريبات لم تثبت فيها إدانته بعد.

وحذر شبل الزيدي، الأمين العام لما يسمى بكتائب الإمام علي، في بيان له، مما وصفها بالفتنة، مطالبا بترشيح رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إلى تسليم نفسه للقضاء واعتزال العمل السياسي، معتبرا تسلم المالكي قيادة البلد بأنه سيجلب الخراب والدمار للعراق.

جاء ذلك بعد أيام من انتشار تسجيلات صوتية يُعتقد أنها تعود لنوري المالكي، هاجم فيها مقتدى الصدر وأنصاره، مؤكدا أن الأيام المقبلة تنذر باقتتال داخلي شيعي شيعي.