تركيا في ختام قمة طهران تقول حربنا ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا ستستمر، وإخلاء سبيل الغنوشي في تونس بعد 9 ساعات من التحقيق

قرر القضاء التونسي الثلاثاء إبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي بحالة سراح بعد استجوبه أمس في القضية المعروفة إعلاميا بجمعية نماء الخيرية. ووجهت تهم عدة للغنوشي من بينها تبييض أموال وتلقي تمويلات أجنبية.

وتأتي جلسة التحقيق قبيل أيام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد تعارضه الحركة الإسلامية.

وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، وأوضح وكيل الدفاع عن الغنوشي أن جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من 9 ساعات وقدم خلالها 19 مرافعة. وغادر الغنوشي بعدها إلى منزله.

وكان الغنوشي قد وصل صباح الثلاثاء إلى مقر التحقيق محاطا بأنصاره ودخله وسط هتافاتهم. وانتشرت أمام مقر القضاء تعزيزات أمنية كبيرة، وتظاهر حوالي 200 من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب، رافعين لافتات كتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.

وتتهم حركة النهضة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمحاولة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية مع خصومه