تركيا في ختام قمة طهران تقول حربنا ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا ستستمر، وإخلاء سبيل الغنوشي في تونس بعد 9 ساعات من التحقيق

راشد الغنوشي: القضاء يقرر إخلاء سبيل رئيس حزب النهضة في تونس بعد 9 ساعات من الاستجواب
قرر القضاء التونسي الثلاثاء إبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي بحالة سراح بعد استجوبه أمس في القضية المعروفة إعلاميا بجمعية نماء الخيرية. ووجهت تهم عدة للغنوشي من بينها تبييض أموال وتلقي تمويلات أجنبية.
وتأتي جلسة التحقيق قبيل أيام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد تعارضه الحركة الإسلامية.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، وأوضح وكيل الدفاع عن الغنوشي أن جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من 9 ساعات وقدم خلالها 19 مرافعة. وغادر الغنوشي بعدها إلى منزله.
وكان الغنوشي قد وصل صباح الثلاثاء إلى مقر التحقيق محاطا بأنصاره ودخله وسط هتافاتهم.
وانتشرت أمام مقر القضاء تعزيزات أمنية كبيرة، وتظاهر حوالي 200 من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب، رافعين لافتات كتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وتتهم حركة النهضة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمحاولة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية مع خصومه
Getty ImagesCopyright: Getty Images
مصر تستأنف رحلات المناطيد السياحية بعد تعليق مؤقت إثر سقوط أحدها في الأقصر
تستأنف اليوم الأربعاء رحلات المناطيد السياحية في مدينة الأقصر المصرية بعد تعليقها ليوم واحد إثر حادث سقوط أحد المناطيد يوم الإثنين، من دون وقوع وفيات.
وذكرت سلطة الطيران المدني المصري في بيان لها اليوم الأربعاء أن هذا القرار يأتي عقب الاستماع إلى اللجنة التي شكلت للتحقيق في الواقعة بمراجعة الإجراءات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع المناطيد وتأكدت من سلامة جميع الإجراءات وجميع الركاب وعدم وجود أي شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق.
وأضاف البيان أن تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة سيستمر لحين استكمال التحقيقات.
وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت يوم الإثنين عن انحراف منطاد واصطدامه بآخر، على ارتفاع 60 مترا تقريبا. وهبط المنطاد وعلى متنه 28 شخصا، وأصيب اثنان من ركابه بإصابات طفيفة.
حرائق الغابات في تونس تصل محيط العاصمة
تواصل قوات الدفاع المدني في تونس إخماد حريق جبل بوقرنين الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة، باستعمال الطائرات العمودية إلى جانب فرق الإطفاء.
واندلع الحريق في الجبل يوم أمس الثلاثاء، وشملت ألسنة اللهب مساحات واسعة من منطقة الغابات المطلة على أكبر ضواحي العاصمة تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة إن “السيطرة على النيران تقدمت بشكل كبير ولا يوجد خطورة على الأحياء السكنية"، مشيرا إلى أن" الجيش الوطني يجري طلعات جوية لإخماد الحريق في قمة الجبل".
وأكد تريعة عدم تسجيل أي خسائر بشرية ولا مادية على مستوى ممتلكات السكان في المنطقة، وأن الخسائر في الغابات ستحدد لاحقا.
وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الجزائر سترسل فريقاً يضم إحدى وثلاثين شاحنة وخمسة وثمانين عامل إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق.
Getty ImagesCopyright: Getty Images
برلمان سريلانكا يختار رئيسا جديدا للبلاد
صوت برلمان سريلانكا على الرئيس بالإنابة وفاز في التصويت رانيل ويكرمسينغ، على أمل أن يخرج البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة. وتولى رانيل رئاسة الوزراء في البلاد ست مرات.
وسيعين بحسب الدستور رئيسا للبلاد بالإنابة خلفا لغوتابا راجابكسا الذي استقال في الأسبوع الماضي إثر فراره إلى الخارج.
وأظهرت النتائج الرسمية أن ويكريميسينغه حصل على 134 صوتا في اقتراع برلماني تنافس فيه ثلاثة مرشحين.
لكن هل سيستطيع الرئيس الجديد إخراج البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة؟
قال العديد من المتظاهرين إن فوز رانيل الذي عارضه العديد من السريلانكيين العاديين، قد يؤدي إلى مزيد من المظاهرات الغاضبة التي تعتبر النخبة الحاكمة هي من تسبب في الفاقة الاقتصادية في البلاد ومنها النقص الحاد في الوقود والطعام والأدوية.
رجب طيب أردوغان في قمة طهران يؤكد أن العملية العسكرية في سوريا مستمرة
أكد البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت روسيا وإيران وتركيا على تصميم الدول الثلاث على مواصلة التعاون "للقضاء على الإرهابيين" في سوريا.
لكن طهران أعربت خلال الاجتماع عن رفضها للعملية العسكرية التي أعلنت عنها تركيا لما ستلحقه من "ضرر" على أطراف مختلفة في المنطقة.
ويلوح أدوغان منذ شهرين بشن عملية عسكرية على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، تنطلق من الحدود التركية وتمتد إلى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب في شمال سوريا.
وتسيطر تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 2016 على مناطق حدودية متاخمة في الشمال.
واعتبر بوتين في كلمته أن المحادثات الثلاثية كانت "مفيدة جدا"، مضيفا: "ناقشنا النقاط الأساسية لتعاوننا المتعلق بسوريا"، داعيا نظيريه إلى زيارة روسيا لعقد القمة المقبلة.
وسبق لموسكو وطهران أن حذرت تركيا من شن تلك العملية في سوريا التي وصل وزير خارجيتها فيصل المقداد إلى طهران ليل الثلاثاء.
إذ شكلت المسألة السورية نقطة بحث بين الأطراف الثلاثة.
وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقب قمة مسار أستانة التي جمعته مع نظيريه الإيراني، إبراهيم رئيسي، والروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة طهران أمس الثلاثاء: أن منصة أستانة أثبتت مجددا أنها أكثر المبادرات فعالية ويمكن أن تمهد لحل الأزمة السورية. وأشار إلى أن عمل اللجنة الدستورية المنبثقة عن أستانة يجب أن يسفر عن نتائج ملموسة.
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على عزم بلاده مواصلة كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية. وأضاف أن تركيا تنتظر الدعم من روسيا وإيران بصفتهما دولتين ضامنتين لمسار أستانة في الكفاح ضد الإرهاب.
لكنه أوضح أنهم ناقشوا الوضع في سوريا وبحثوا الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي دائم.
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راشد الغنوشي: القضاء يقرر إخلاء سبيل رئيس حزب النهضة في تونس بعد 9 ساعات من الاستجواب
قرر القضاء التونسي الثلاثاء إبقاء رئيس حركة النهضة راشد الغنوسي بحالة سراح بعد استجوبه أمس في القضية المعروفة إعلاميا بجمعية نماء الخيرية. ووجهت تهم عدة للغنوشي من بينها تبييض أموال وتلقي تمويلات أجنبية.
وتأتي جلسة التحقيق قبيل أيام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد تعارضه الحركة الإسلامية.
وقال المحامي سمير ديلو لوكالة فرانس برس إن قاضي التحقيق قرر إخلاء سبيل رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، وأوضح وكيل الدفاع عن الغنوشي أن جلسة التحقيق مع موكله دامت أكثر من 9 ساعات وقدم خلالها 19 مرافعة. وغادر الغنوشي بعدها إلى منزله.
وكان الغنوشي قد وصل صباح الثلاثاء إلى مقر التحقيق محاطا بأنصاره ودخله وسط هتافاتهم. وانتشرت أمام مقر القضاء تعزيزات أمنية كبيرة، وتظاهر حوالي 200 من أنصار الغنوشي ومن قيادات الحزب، رافعين لافتات كتب عليها "لا للمحاكمات السياسية".
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
وتتهم حركة النهضة الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمحاولة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية مع خصومه
مصر تستأنف رحلات المناطيد السياحية بعد تعليق مؤقت إثر سقوط أحدها في الأقصر
تستأنف اليوم الأربعاء رحلات المناطيد السياحية في مدينة الأقصر المصرية بعد تعليقها ليوم واحد إثر حادث سقوط أحد المناطيد يوم الإثنين، من دون وقوع وفيات.
وذكرت سلطة الطيران المدني المصري في بيان لها اليوم الأربعاء أن هذا القرار يأتي عقب الاستماع إلى اللجنة التي شكلت للتحقيق في الواقعة بمراجعة الإجراءات المتخذة لتشغيل منطقة إقلاع المناطيد وتأكدت من سلامة جميع الإجراءات وجميع الركاب وعدم وجود أي شكاوى للركاب من الإجراءات التشغيلية للرحلتين محل التحقيق.
وأضاف البيان أن تعليق رحلات الشركتين محل الواقعة سيستمر لحين استكمال التحقيقات.
وكانت وزارة الطيران المدني قد أعلنت يوم الإثنين عن انحراف منطاد واصطدامه بآخر، على ارتفاع 60 مترا تقريبا. وهبط المنطاد وعلى متنه 28 شخصا، وأصيب اثنان من ركابه بإصابات طفيفة.
حرائق الغابات في تونس تصل محيط العاصمة
تواصل قوات الدفاع المدني في تونس إخماد حريق جبل بوقرنين الواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة، باستعمال الطائرات العمودية إلى جانب فرق الإطفاء.
واندلع الحريق في الجبل يوم أمس الثلاثاء، وشملت ألسنة اللهب مساحات واسعة من منطقة الغابات المطلة على أكبر ضواحي العاصمة تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة إن “السيطرة على النيران تقدمت بشكل كبير ولا يوجد خطورة على الأحياء السكنية"، مشيرا إلى أن" الجيش الوطني يجري طلعات جوية لإخماد الحريق في قمة الجبل".
وأكد تريعة عدم تسجيل أي خسائر بشرية ولا مادية على مستوى ممتلكات السكان في المنطقة، وأن الخسائر في الغابات ستحدد لاحقا.
وذكرت الرئاسة الجزائرية أن الجزائر سترسل فريقاً يضم إحدى وثلاثين شاحنة وخمسة وثمانين عامل إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق.
برلمان سريلانكا يختار رئيسا جديدا للبلاد
صوت برلمان سريلانكا على الرئيس بالإنابة وفاز في التصويت رانيل ويكرمسينغ، على أمل أن يخرج البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة. وتولى رانيل رئاسة الوزراء في البلاد ست مرات.
وسيعين بحسب الدستور رئيسا للبلاد بالإنابة خلفا لغوتابا راجابكسا الذي استقال في الأسبوع الماضي إثر فراره إلى الخارج. وأظهرت النتائج الرسمية أن ويكريميسينغه حصل على 134 صوتا في اقتراع برلماني تنافس فيه ثلاثة مرشحين.
لكن هل سيستطيع الرئيس الجديد إخراج البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية خانقة؟
قال العديد من المتظاهرين إن فوز رانيل الذي عارضه العديد من السريلانكيين العاديين، قد يؤدي إلى مزيد من المظاهرات الغاضبة التي تعتبر النخبة الحاكمة هي من تسبب في الفاقة الاقتصادية في البلاد ومنها النقص الحاد في الوقود والطعام والأدوية.
رجب طيب أردوغان في قمة طهران يؤكد أن العملية العسكرية في سوريا مستمرة
أكد البيان الختامي للقمة الثلاثية التي جمعت روسيا وإيران وتركيا على تصميم الدول الثلاث على مواصلة التعاون "للقضاء على الإرهابيين" في سوريا.
لكن طهران أعربت خلال الاجتماع عن رفضها للعملية العسكرية التي أعلنت عنها تركيا لما ستلحقه من "ضرر" على أطراف مختلفة في المنطقة.
ويلوح أدوغان منذ شهرين بشن عملية عسكرية على مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، تنطلق من الحدود التركية وتمتد إلى منطقتي منبج وتل رفعت في ريف محافظة حلب في شمال سوريا.
وتسيطر تركيا وفصائل سورية موالية لها منذ 2016 على مناطق حدودية متاخمة في الشمال.
واعتبر بوتين في كلمته أن المحادثات الثلاثية كانت "مفيدة جدا"، مضيفا: "ناقشنا النقاط الأساسية لتعاوننا المتعلق بسوريا"، داعيا نظيريه إلى زيارة روسيا لعقد القمة المقبلة.
وسبق لموسكو وطهران أن حذرت تركيا من شن تلك العملية في سوريا التي وصل وزير خارجيتها فيصل المقداد إلى طهران ليل الثلاثاء.
إذ شكلت المسألة السورية نقطة بحث بين الأطراف الثلاثة.
وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقب قمة مسار أستانة التي جمعته مع نظيريه الإيراني، إبراهيم رئيسي، والروسي، فلاديمير بوتين، في العاصمة طهران أمس الثلاثاء: أن منصة أستانة أثبتت مجددا أنها أكثر المبادرات فعالية ويمكن أن تمهد لحل الأزمة السورية. وأشار إلى أن عمل اللجنة الدستورية المنبثقة عن أستانة يجب أن يسفر عن نتائج ملموسة.
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على عزم بلاده مواصلة كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية. وأضاف أن تركيا تنتظر الدعم من روسيا وإيران بصفتهما دولتين ضامنتين لمسار أستانة في الكفاح ضد الإرهاب.
لكنه أوضح أنهم ناقشوا الوضع في سوريا وبحثوا الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الصراع والتوصل إلى حل سياسي دائم.