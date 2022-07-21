تركيا تنفي ضلوعها في هجوم دهوك في العراق أمس وبغداد تعلن الحداد على أرواح الضحايا وتقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد تركيا

أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الحداد الرسمي في العراق اليوم الخميس على أرواح قتلى القصف الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك، في قضاء زاخو الحدودي مع تركيا ظهر أمس الأربعاء، وتسبب في مقتل 9 مدنيين وجرح أكثر من 30 آخرين بينهم أطفال ونساء.

تفاصيل الهجوم أمس على مصيف زاخو في محافظة دهوك موجودة على الرابط هنا:

وجه العراق أصابع الاتهام إلى تركيا، وترأس الكاظمي أمس اجتماعا طارئا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وصدرت في ختامه القرارات التالية:

متابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم.

إعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

استدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه بالإدانة، ومطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.

استدعاء القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ للتشاور وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

إصدار توجيهات إلى قيادة العمليات المشتركة لتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.

وجدد المجلس رفضه لأن تكون أرض العراق منطلقا للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، وجدد أيضا رفضه بشدة لوجود أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.

تركيا نفت ضلوعها في الهجوم ودعت العراق للتعاون لكشف مرتكبي هجوم دهوك الإرهابي، واتهمت وزارة الخارجية التركية حزب العمال الكردستاني واختصارا "بي كي كي " قائلة "إن مثل هذه الهجمات التي تستهدف المدنيين الأبرياء ينفذها تنظيم "بي كي كي الإرهابي"، ويستهدف من خلالها موقف أنقرة المحق والحازم في مكافحة الإرهاب..

وأشارت تركيا إلى أنها تلقت بحزن عميق نبأ الهجوم الذي وقع في قضاء زاخو في محافظة دهوك العراقية. وشددت أنها على استعداد كامل لاتخاذ كافة الخطوات فيما يخص إظهار الحقيقة.