مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة سبعة في قصف "إسرائيلي" قرب دمشق، وبوتين يناقش أسواق الطاقة مع محمد بن سلمان

مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في "غارة إسرائيلية" قرب دمشق
قتل ثلاثة عسكريين سوريين وأصيب سبعة آخرون بجروح في غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت فجر الجمعة مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، وأحدثت بعض الأضرار المادية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّ "العدو الإسرائيلي نفّذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
وذكرت تقارير إعلامية "أن الصواريخ الإسرائيلية" استهدفت مكاتب للمخابرات الجوية ومكتبا لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري، ومواقع في محيط منطقة السيدة زينب ومحيط المطار العسكري في منطقة المزة".
ونادرا ما تعلق إسرائيل على هجمات كهذه، لكن يعتقد أنها نفذت مئات الضربات على سوريا في العقد الماضي.
بوتين يناقش سوق النفط مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أسبوع على زيارة بايدن
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا مساء أمس لبحث أسواق الطاقة.
وشدد الجانبان على أهمية زيادة التعاون داخل مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط.
وتأتي تلك المحادثة بعد ستة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية. مما يؤكد أهمية الرياض لكل من واشنطن وموسكو في وقت يتزايد فيه القلق على أسواق الطاقة العالمية عقب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي أوائل شهر يونيو/حزيران اتفقت أوبك + التي تجمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين بقيادة روسيا، على زيادة أكبر في الإنتاج، وهي خطوة رحب بها بايدن الذي يشجع على مزيد من الإمداد، لأن ارتفاع أسعار الوقود رفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أربعة عقود.
وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن السعودية تشاورت عن كثب مع روسيا قبل الموافقة على الزيادة.
وأنهى بايدن رحلته إلى الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي دون أي إعلان عن تعهد المملكة برفع الإنتاج بطريقة تخفض أسعار الوقود.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن النفط لم يناقش في القمة الأمريكية العربية، وإن أوبك + ستواصل تقييم أوضاع السوق والقيام بما هو ضروري.
ومن المقرر أن تلتقي مجموعة المنتجين مرة أخرى في الـ3 من أغسطس/آب.
ReutersCopyright: Reuters
أول إصابة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ سنوات
أكد مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية أول إصابة بشلل الأطفال منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وقالت وزارة الصحة في نيويورك إن شخصا في مقاطعة روكلاند التي تبعد حوالي 50 كيلومترًا شمال مدينة نيويورك، أصيب بالفيروس.
وقال المسؤولون إن الاختبارات تشير إلى أن المريض ربما أصيب بالعدوى من شخص أخذ لقاح شلل الأطفال في بلد آخر.
توقفت الولايات المتحدة عن استخدام مثل هذه اللقاحات منذ عام 2000. ولا يزال المرض، الذي يسبب اعتلال الصحة والهزال وشلل العضلات، منتشرا في أفغانستان وباكستان، رغم حملات التطعيم في معظم المناطق.
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مقتل ثلاثة عسكريين سوريين في "غارة إسرائيلية" قرب دمشق
قتل ثلاثة عسكريين سوريين وأصيب سبعة آخرون بجروح في غارة جوية "إسرائيلية" استهدفت فجر الجمعة مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، وأحدثت بعض الأضرار المادية، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنّ "العدو الإسرائيلي نفّذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".
وذكرت تقارير إعلامية "أن الصواريخ الإسرائيلية" استهدفت مكاتب للمخابرات الجوية ومكتبا لضابط رفيع المستوى وسيارة في منطقة مطار المزة العسكري، ومواقع في محيط منطقة السيدة زينب ومحيط المطار العسكري في منطقة المزة".
ونادرا ما تعلق إسرائيل على هجمات كهذه، لكن يعتقد أنها نفذت مئات الضربات على سوريا في العقد الماضي.
بوتين يناقش سوق النفط مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد أسبوع على زيارة بايدن
تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا مساء أمس لبحث أسواق الطاقة.
وشدد الجانبان على أهمية زيادة التعاون داخل مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط.
وتأتي تلك المحادثة بعد ستة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية. مما يؤكد أهمية الرياض لكل من واشنطن وموسكو في وقت يتزايد فيه القلق على أسواق الطاقة العالمية عقب الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي أوائل شهر يونيو/حزيران اتفقت أوبك + التي تجمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين بقيادة روسيا، على زيادة أكبر في الإنتاج، وهي خطوة رحب بها بايدن الذي يشجع على مزيد من الإمداد، لأن ارتفاع أسعار الوقود رفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أربعة عقود.
وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن السعودية تشاورت عن كثب مع روسيا قبل الموافقة على الزيادة.
وأنهى بايدن رحلته إلى الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي دون أي إعلان عن تعهد المملكة برفع الإنتاج بطريقة تخفض أسعار الوقود.
وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن النفط لم يناقش في القمة الأمريكية العربية، وإن أوبك + ستواصل تقييم أوضاع السوق والقيام بما هو ضروري.
ومن المقرر أن تلتقي مجموعة المنتجين مرة أخرى في الـ3 من أغسطس/آب.
أول إصابة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ سنوات
أكد مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية أول إصابة بشلل الأطفال منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
وقالت وزارة الصحة في نيويورك إن شخصا في مقاطعة روكلاند التي تبعد حوالي 50 كيلومترًا شمال مدينة نيويورك، أصيب بالفيروس.
وقال المسؤولون إن الاختبارات تشير إلى أن المريض ربما أصيب بالعدوى من شخص أخذ لقاح شلل الأطفال في بلد آخر.
توقفت الولايات المتحدة عن استخدام مثل هذه اللقاحات منذ عام 2000. ولا يزال المرض، الذي يسبب اعتلال الصحة والهزال وشلل العضلات، منتشرا في أفغانستان وباكستان، رغم حملات التطعيم في معظم المناطق.