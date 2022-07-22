مقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة سبعة في قصف "إسرائيلي" قرب دمشق، وبوتين يناقش أسواق الطاقة مع محمد بن سلمان

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هاتفيا مساء أمس لبحث أسواق الطاقة.

وشدد الجانبان على أهمية زيادة التعاون داخل مجموعة أوبك بلس لمنتجي النفط.

وتأتي تلك المحادثة بعد ستة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية. مما يؤكد أهمية الرياض لكل من واشنطن وموسكو في وقت يتزايد فيه القلق على أسواق الطاقة العالمية عقب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفي أوائل شهر يونيو/حزيران اتفقت أوبك + التي تجمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع منتجين آخرين بقيادة روسيا، على زيادة أكبر في الإنتاج، وهي خطوة رحب بها بايدن الذي يشجع على مزيد من الإمداد، لأن ارتفاع أسعار الوقود رفع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ أربعة عقود.

وقالت مصادر لوكالة رويترز للأنباء إن السعودية تشاورت عن كثب مع روسيا قبل الموافقة على الزيادة.

وأنهى بايدن رحلته إلى الشرق الأوسط في الأسبوع الماضي دون أي إعلان عن تعهد المملكة برفع الإنتاج بطريقة تخفض أسعار الوقود.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن النفط لم يناقش في القمة الأمريكية العربية، وإن أوبك + ستواصل تقييم أوضاع السوق والقيام بما هو ضروري.

ومن المقرر أن تلتقي مجموعة المنتجين مرة أخرى في الـ3 من أغسطس/آب.