إسرائيل تتهم حماس باستخدام سكان غزة "دروعا بشرية"، والسيول تجتاح عدة مدن في الإمارات ونقل المتضررين إلى مواقع إيواء

اضطُر عدد من سكان بلدات ومدن تقع في شمال الإمارات العربية المتحدة إلى الفرار من منازلهم، الليلة الماضية، بسبب الفيضانات الخطيرة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي.

وتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأشخاص غمرت مياه الفيضانات أجسامهم حتى منطقة الخصر في شوارع المناطق المتضررة في مدينتي الفجيرة والشارقة.

وقد اتخَذ العديد من الأشخاص مأوى في الفنادق المحلية، ونصحت الحكومة الناس بالعمل من المنزل في المناطق الأكثر تضرراً.

ووجهت السلطات بنقل كل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بالدولة، إلى مواقع إيواء مؤقتة، بالتعاون مع الجهات المحلية، وحجز الفنادق القريبة لإيوائهم ونقل الأسر التي تعيش بمناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.

وقالت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ودعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة.

وتعهدت السلطات الإماراتية بتقديم إحاطة إعلامية، في وقت لاحق اليوم، حول السيول التي ضربت عدة مدن.