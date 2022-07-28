إسرائيل تتهم حماس باستخدام سكان غزة "دروعا بشرية"، والسيول تجتاح عدة مدن في الإمارات ونقل المتضررين إلى مواقع إيواء

السيول تجتاح عدة مدن في الإمارات والسلطات تنقل المتضررين إلى مواقع إيواء
اضطُر
عدد من سكان بلدات ومدن تقع في شمال الإمارات العربية المتحدة إلى الفرار من
منازلهم، الليلة الماضية، بسبب الفيضانات الخطيرة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي.
وتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأشخاص غمرت مياه الفيضانات أجسامهم
حتى منطقة الخصر في شوارع المناطق المتضررة في مدينتي الفجيرة والشارقة.
وقد اتخَذ
العديد من الأشخاص مأوى في الفنادق المحلية، ونصحت
الحكومة الناس بالعمل من المنزل في المناطق الأكثر تضرراً.
ووجهت السلطات بنقل كل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بالدولة، إلى مواقع إيواء مؤقتة، بالتعاون مع الجهات المحلية، وحجز الفنادق القريبة لإيوائهم ونقل الأسر التي تعيش بمناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.
وقالت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ودعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة.
وتعهدت السلطات الإماراتية بتقديم إحاطة إعلامية، في وقت لاحق اليوم، حول السيول التي ضربت عدة مدن.
وكيف أعادت الحرب الروسية الأوكرانية محمد بن سلمان إلى الساحة الدولية بعد سنوات من النبذ؟
في أول زيارة له لأوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي،
يتناول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون، في وقت لاحق اليوم، ما أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان.ويرى الكثير من المراقبين في هذه الزيارة خطوة جديدة "لرد
الاعتبار" لولي العهد بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي، جو
بايدن، للسعودية، التي كرست بشكل قاطع عودة محمد بن سلمان إلى الساحة الدولية، في ظل
أجواء الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.وكانت الدول الغربية قد نبذت الحاكم الفعلي للمملكة بعد مقتل الصحافي
السعودي المعارض، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في أسطنبول عام 2018، غير أن عددا من الخبراء رأوا في زيارة ماكرون للرياض،
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الخطوة
الأولى لرد الاعتبار لولي العهد السعودي على الساحة الدولية.
وحول ذلك نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الخبير
في شؤون المملكة في معهد أبحاث الدراسات الأوروبية، كانتان دي بيمودان الخبير في
شؤون المملكة السنية في معهد أبحاث الدراسات الأوروبية والأمريكية، ردا على سؤال
لوكالة فرانس برس، القول إن "ماكرون قام بالجزء الأكبر من أعمال رد الاعتبار
بزيارته شخصيا محمد بن سلمان..لكن هنا وصلنا إلى مستوى آخر. يصل (ولي العهد) إلى
فرنسا وماكرون غير موجود. لم يعد محمد بن سلمان مضطرا للتحرك بحذر كما كان الوضع
قبل سنة أو سنتين، بل يتنقل كما يشاء".
وأضاف: "ماكرون بدأ رد الاعتبار وبايدن استكمله وبينهما (بوريس)
جونسون" الذي زار الرياض أيضا في مارس/آذار الماضي.وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية أشارت إلى مسؤولية محمد بن سلمان في
اغتيال جمال خاشقجي ما أدى إلى تسميم العلاقات بين الرياض وواشنطن.وكرست التحية بقبضة اليد التي تبادلها ولي العهد وبايدن في جدة لتراجع
الرئيس الأمريكي عن وعده في حملته الانتخابية بمعاملة المملكة على أنها
"منبوذة"، لكن الخطوة الأولى لمحمد بن سلمان داخل الاتحاد الأوروبي تثير
استياء المدافعين عن حقوق الإنسان.وكتبت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا، بينيديكت جانرود، على
تويتر: "يبدو أن محمد بن سلمان يمكن أن يعتمد على إيمانويل ماكرون لرد
اعتباره على الساحة الدولية رغم القتل الوحشي للصحافي جمال خاشقجي والقمع القاسي
للسلطات السعودية ضد أي انتقاد وجرائم حرب في اليمن".ويعزو عدد من المراقبين عودة ولي العهد إلى الساحة الدولية إلى ما تسبب فيه
غزو روسيا لأوكرانيا من ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة.
وسعت الدول الغربية منذ ذلك الحين إلى إقناع السعودية المصدر الرئيسي
للخام، بزيادة الإنتاج من أجل التخفيف عن الأسواق والحد من التضخم، لكن الرياض
تقاوم ضغوط حلفائها مشيرة إلى التزاماتها حيال منظمة البلدان المصدرة للبترول
وحلفائها في أوبك، الذي تشارك في قيادته مع موسكو.وتقول الباحثة المشاركة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، كاميل
لونز، إن "الحرب في أوكرانيا أعادت البلدان المنتجة للطاقة إلى الواجهة وهذه
الدول تستفيد من ذلك". وأضافت أن ذلك "يؤمن لها رافعة سياسية ستستخدمها
لإعادة تأكيد أهميتها على المسرح الدولي.. أما بالنسبة إلى الدول الغربية، فهي
تتنافس في "البراغماتية".
Getty ImagesCopyright: Getty Images
إسرائيل تتهم حماس باستخدام سكان غزة "دروعا بشرية" بعد الكشف عن مخازن أسلحة بالقرب من مبانٍ مدنية
نشرت إسرائيل، أمس الأربعاء،
صورا قال مسؤولون إنها لمخازن أسلحة وأنفاق في غزة بالقرب من مدرسة ومصنع تابع
لشركة بيبسي ومبان أخرى، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإخفائها عمدا في
مناطق مدنية.
ونشرت القيادة
الجنوبية للجيش لقطات وإحداثيات بطائرة مسيرة قالت إنها لأنفاق ومواقع إنتاج أسلحة
في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، منها ما هو قريب من مستشفى الشفاء والجامعة
الإسلامية في غزة.
وشملت المواقع
الأخرى مدرسة تديرها الأمم المتحدة ومستشفى ومكتبة ومساجد.
وقال وزير الدفاع،
بيني غانتس، إن "حماس تشن هجمات من داخل التجمعات السكانية وتستهدفها ..يجب
أن يكون العالم على دراية بهذه الجريمة ضد الإنسانية ويجب أن يجعل حماس تدفع ثمنا
باهظا".
واتهم المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حماس باستخدام "سكان غزة دروعا بشرية".
ورفضت حركة حماس،
التي تحكم قطاع غزة، البيان.
وقال المتحدث باسم
الحركة، حازم قاسم، إن "هذه مجموعة من الأكاذيب التي يروجها الاحتلال لا أساس
لها من الصحة لتبرير جرائمه ضد المدنيين والأبرياء في حروبه على قطاع غزة".
وأضاف "ونحذر
أن هذه الأكاذيب تمهد لارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين".
وخاضت إسرائيل خمسة
صراعات مع غزة منذ عام 2009، وكان آخرها حرب استمرت 11 يوما في مايو أيار 2021،
عندما أطلقت حماس آلاف الصواريخ على إسرائيل وقصفت إسرائيل القطاع بضربات جوية.
وقُتل ما لا يقل عن
256 فلسطينيا وأصيب نحو ألفين في غزة خلال الصراع، بينما قُتل 13 شخصا في إسرائيل،
وفقا للأرقام التي نقلتها الأمم المتحدة.
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السيول تجتاح عدة مدن في الإمارات والسلطات تنقل المتضررين إلى مواقع إيواء
اضطُر عدد من سكان بلدات ومدن تقع في شمال الإمارات العربية المتحدة إلى الفرار من منازلهم، الليلة الماضية، بسبب الفيضانات الخطيرة الناجمة عن هطول أمطار غزيرة بسبب منخفض جوي.
وتداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لأشخاص غمرت مياه الفيضانات أجسامهم حتى منطقة الخصر في شوارع المناطق المتضررة في مدينتي الفجيرة والشارقة.
وقد اتخَذ العديد من الأشخاص مأوى في الفنادق المحلية، ونصحت الحكومة الناس بالعمل من المنزل في المناطق الأكثر تضرراً.
ووجهت السلطات بنقل كل الأسر المتضررة من الأمطار والسيول بالمناطق الشرقية بالدولة، إلى مواقع إيواء مؤقتة، بالتعاون مع الجهات المحلية، وحجز الفنادق القريبة لإيوائهم ونقل الأسر التي تعيش بمناطق قد تشكل خطورة على ساكنيها خلال فترة الأمطار الشديدة.
وقالت وزارة الداخلية والقيادة العامة للشرطة إنها تعمل مع الفرق المختصة وأجهزة الدفاع المدنية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للاستجابة مع الحالة الجوية في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
ودعت السكان إلى عدم مغادرة المنازل خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا شديدة إلا للضرورة.
وتعهدت السلطات الإماراتية بتقديم إحاطة إعلامية، في وقت لاحق اليوم، حول السيول التي ضربت عدة مدن.
وكيف أعادت الحرب الروسية الأوكرانية محمد بن سلمان إلى الساحة الدولية بعد سنوات من النبذ؟
في أول زيارة له لأوروبا منذ اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، يتناول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق اليوم، ما أثار غضب المدافعين عن حقوق الإنسان.ويرى الكثير من المراقبين في هذه الزيارة خطوة جديدة "لرد الاعتبار" لولي العهد بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للسعودية، التي كرست بشكل قاطع عودة محمد بن سلمان إلى الساحة الدولية، في ظل أجواء الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.وكانت الدول الغربية قد نبذت الحاكم الفعلي للمملكة بعد مقتل الصحافي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في أسطنبول عام 2018، غير أن عددا من الخبراء رأوا في زيارة ماكرون للرياض، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، الخطوة الأولى لرد الاعتبار لولي العهد السعودي على الساحة الدولية.
وحول ذلك نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الخبير في شؤون المملكة في معهد أبحاث الدراسات الأوروبية، كانتان دي بيمودان الخبير في شؤون المملكة السنية في معهد أبحاث الدراسات الأوروبية والأمريكية، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، القول إن "ماكرون قام بالجزء الأكبر من أعمال رد الاعتبار بزيارته شخصيا محمد بن سلمان..لكن هنا وصلنا إلى مستوى آخر. يصل (ولي العهد) إلى فرنسا وماكرون غير موجود. لم يعد محمد بن سلمان مضطرا للتحرك بحذر كما كان الوضع قبل سنة أو سنتين، بل يتنقل كما يشاء". وأضاف: "ماكرون بدأ رد الاعتبار وبايدن استكمله وبينهما (بوريس) جونسون" الذي زار الرياض أيضا في مارس/آذار الماضي.وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية أشارت إلى مسؤولية محمد بن سلمان في اغتيال جمال خاشقجي ما أدى إلى تسميم العلاقات بين الرياض وواشنطن.وكرست التحية بقبضة اليد التي تبادلها ولي العهد وبايدن في جدة لتراجع الرئيس الأمريكي عن وعده في حملته الانتخابية بمعاملة المملكة على أنها "منبوذة"، لكن الخطوة الأولى لمحمد بن سلمان داخل الاتحاد الأوروبي تثير استياء المدافعين عن حقوق الإنسان.وكتبت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في فرنسا، بينيديكت جانرود، على تويتر: "يبدو أن محمد بن سلمان يمكن أن يعتمد على إيمانويل ماكرون لرد اعتباره على الساحة الدولية رغم القتل الوحشي للصحافي جمال خاشقجي والقمع القاسي للسلطات السعودية ضد أي انتقاد وجرائم حرب في اليمن".ويعزو عدد من المراقبين عودة ولي العهد إلى الساحة الدولية إلى ما تسبب فيه غزو روسيا لأوكرانيا من ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة.
وسعت الدول الغربية منذ ذلك الحين إلى إقناع السعودية المصدر الرئيسي للخام، بزيادة الإنتاج من أجل التخفيف عن الأسواق والحد من التضخم، لكن الرياض تقاوم ضغوط حلفائها مشيرة إلى التزاماتها حيال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في أوبك، الذي تشارك في قيادته مع موسكو.وتقول الباحثة المشاركة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، كاميل لونز، إن "الحرب في أوكرانيا أعادت البلدان المنتجة للطاقة إلى الواجهة وهذه الدول تستفيد من ذلك". وأضافت أن ذلك "يؤمن لها رافعة سياسية ستستخدمها لإعادة تأكيد أهميتها على المسرح الدولي.. أما بالنسبة إلى الدول الغربية، فهي تتنافس في "البراغماتية".
إسرائيل تتهم حماس باستخدام سكان غزة "دروعا بشرية" بعد الكشف عن مخازن أسلحة بالقرب من مبانٍ مدنية
نشرت إسرائيل، أمس الأربعاء، صورا قال مسؤولون إنها لمخازن أسلحة وأنفاق في غزة بالقرب من مدرسة ومصنع تابع لشركة بيبسي ومبان أخرى، واتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بإخفائها عمدا في مناطق مدنية.
ونشرت القيادة الجنوبية للجيش لقطات وإحداثيات بطائرة مسيرة قالت إنها لأنفاق ومواقع إنتاج أسلحة في مناطق مدنية مكتظة بالسكان، منها ما هو قريب من مستشفى الشفاء والجامعة الإسلامية في غزة.
وشملت المواقع الأخرى مدرسة تديرها الأمم المتحدة ومستشفى ومكتبة ومساجد.
وقال وزير الدفاع، بيني غانتس، إن "حماس تشن هجمات من داخل التجمعات السكانية وتستهدفها ..يجب أن يكون العالم على دراية بهذه الجريمة ضد الإنسانية ويجب أن يجعل حماس تدفع ثمنا باهظا".
واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، حماس باستخدام "سكان غزة دروعا بشرية".
ورفضت حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، البيان.
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، إن "هذه مجموعة من الأكاذيب التي يروجها الاحتلال لا أساس لها من الصحة لتبرير جرائمه ضد المدنيين والأبرياء في حروبه على قطاع غزة".
وأضاف "ونحذر أن هذه الأكاذيب تمهد لارتكاب مزيد من الجرائم ضد المدنيين".
وخاضت إسرائيل خمسة صراعات مع غزة منذ عام 2009، وكان آخرها حرب استمرت 11 يوما في مايو أيار 2021، عندما أطلقت حماس آلاف الصواريخ على إسرائيل وقصفت إسرائيل القطاع بضربات جوية.
وقُتل ما لا يقل عن 256 فلسطينيا وأصيب نحو ألفين في غزة خلال الصراع، بينما قُتل 13 شخصا في إسرائيل، وفقا للأرقام التي نقلتها الأمم المتحدة.